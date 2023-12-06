المصرف يعزز التزامه بتقديم حلول تمويل سكني مبتكرة ومخصصة

الجائزة تؤكد التزام المصرف بدعم تطوير واستدامة قطاع الإسكان

دبي: تم تكريم "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً خلال "مؤتمر أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول" في سلطنة عُمان، وذلك تقديراً لمساهماته في قطاع التمويل العقاري. وقام بتسليم الجائزة الإقليمية للمصرف معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتماشياً مع مساعيه الرامية ليكون المصرف المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد بالنسبة للعملاء والمجتمعات، تم تكريم "الإمارات الإسلامي" تقديراً لمنتجاته المبتكرة والمخصصة للتمويل السكني خلال هذا الحدث. وتناول المؤتمر أربعة قطاعات رئيسية: الإسكان والتخطيط الحضري والمباني المدرسية المستقبلية ومرونة المدن.

وبهذه المناسبة قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي لمصرف "الإمارات الإسلامي": "إننا سعداء للغاية بالتقدير الذي حصلنا عليه خلال ’مؤتمر أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول‘. فهذه الجائزة خير دليل على نهجنا الاستشرافي الناجح والتزامنا بالبقاء في طليعة سوق التمويل العقاري وقطاع الإسكان في المنطقة. كما تؤكد الجائزة التزامنا بتطوير واستدامة قطاع الإسكان، وهو ما يتماشى تماماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للنمو والازدهار."

وشكل الحدث، الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط، منصة مثلى أتاحت لمصرف "الإمارات الإسلامي" إظهار التزامه بتقديم حلول تمويل عقاري مخصصة ضمن قطاع الإسكان والعقارات المزدهر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتماشياً مع اليوم العالمي للموئل الذي تنظمه الأمم المتحدة، واليوم العالمي للمدن، واليوم العالمي للهندسة المعمارية - والتي يتم الاحتفاء بها جميعاً في أكتوبر ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز الاستدامة الحضرية. وقد انطلق تحت شعار ’مدينة أفضل، حياة أفضل‘، وجاء دعماً لمبادرة الأمم المتحدة "المرونة الاقتصادية الحضرية".

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