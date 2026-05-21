هذه الخطوة تعزز من تطور وتنوع المنتجات والخدمات، بما يدعم ريادة المصرف في تقديم حلول مالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 مايو 2026: أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع نطاق عروضه ضمن إدارة الخزينة والأسواق، عبر طرح مجموعة مبتكرة من حلول التحوط للسلع. وتمثل هذه الخطوة محطة استراتيجية في مسيرة المصرف، إذ تعكس التزامه الراسخ بدعم رؤية ’نحن الإمارات 2031‘.

ومع تزايد مستوى التطور والابتكار في قطاع التمويل الإسلامي، تسهم هذه المنتجات في تسريع زخم النمو في المنطقة، وإرساء معايير جديدة للابتكار. كما أن إدخال هذه الفئة من الأصول يمكّن الشركات من إدارة المخاطر بفاعلية أكبر، والتعامل مع أسواق السلع بثقة، بما يدعم استقرارها ويحافظ على انسيابية التدفقات النقدية.

وتغطي الحلول الجديدة مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك النفط الخام (خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط)، والغاز الطبيعي (مركز هنري هَب الأمريكي)، ومنتجات النفط المكررة (غازويل سنغافورة 10 جزء في المليون، وكيروسين الطائرات سنغافورة)، إضافة إلى المعادن الأساسية مثل الألمنيوم والنحاس والرصاص والنيكل والزنك، ما يعكس جهود "الإمارات الإسلامي" المستمرة في تلبية الاحتياجات المتنامية والمتطورة لمتعامليه.

وباتت حلول التحوط للسلع من "الإمارات الإسلامي" متاحة الآن، في خطوة تمثل توسعاً كبيراً في قدرات إدارة الخزينة والأسواق لدى المصرف، حيث تُمكّن الفريق من تقديم حلول مخصصة لإدارة المخاطر، متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتشمل السلع، وتحوط معدلات الأرباح، إضافة إلى خيارات العملات الأجنبية.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "يسعدنا تحقيق هذا الإنجاز المهم في مسيرة "الإمارات الإسلامي" ذلك أن إطلاق حلول التحوط للسلع وإتمام أول صفقة ضمن هذه المنظومة يعكسان التزامنا بخدمة المتعاملين، وتطوير المجتمعات، وخلق قيمة مستدامة مدفوعة بالابتكار. كما تعزز هذه المبادرة دورنا في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة، انسجاماً مع رؤية ’نحن الإمارات 2031‘، وذلك من خلال نطاق أعمالنا الواسع ومحفظتنا المتنامية من المنتجات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".

ومن جانبه قال إبراهيم قايد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في "الإمارات الإسلامي": "تتطلب الأسواق اليوم مستويات أعلى من المرونة وإدارة المخاطر، ويواصل "الإمارات الإسلامي" إرساء معايير جديدة في قطاع التمويل الإسلامي. وتم تصميم حلول التحوط للسلع لدينا من أجل حماية الشركات، عبر تمكينها من التخطيط المسبق واغتنام فرص النمو. ومن خلال الرؤية التحليلية والشفافية والانضباط، يسهم "الإمارات الإسلامي" في بناء منظومة مالية أكثر مسؤولية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة".

تساهم العروض الجديدة في تعزيز مكانة "الإمارات الإسلامي" كمصرف إسلامي موثوق ومستقر ومؤهل للنمو، إلى جانب التزامه بشراكات طويلة الأمد مع المتعاملين؛ كما تدعم هذه العروض أجندة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، الذراع المصرفي الإسلامي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 39 فرعاً و231 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد تم تكريم مصرف الإمارات الإسلامي بجائزة " أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد للعام-الشرق الأوسط"، إلى جانب الفوز بجائزة "المرابحة الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "ذا بانكر للخدمات المصرفية الإسلامية 2025." وحصل المصرف على جائزة "أفضل بنك إسلامي للشركات في العالم" و "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز "جلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية 2025". كما حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي رقمي في العالم" خلال جوائز "يوروموني للتمويل الإسلامي 2025".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

