دبي: تعاون "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع "ضيف الاتحاد"، برنامج ولاء المسافرين التابع للاتحاد للطيران والحائز على الجوائز، لإطلاق “حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير " (Super Savings Etihad Guest Account).

ويتيح الحساب الجديد للمتعاملين كسب أميال "ضيف الاتحاد" بالإضافة الى أرباح ربع سنوية على مدخراتهم، ليكون بذلك خياراً مثالياً للمتعاملين الراغبين بخوض تجارب السفر الممتعة ومواصلة اتباع العادات المالية السليمة. ولدى فتح حساباتهم الجديدة قبل 30 يونيو 2022، يحصل المتعاملون على 60 ألف ميلٍ من أميال "سوبر ضيف الاتحاد" سنوياً حسب الأرصدة المتوفرة في حساباتهم، إضافة إلى كسب ما يصل الى 90 ألف ميل خلال السنة الأولى للحساب.

وفي معرض تعليقه على إطلاق الحساب الجديد، قال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يسعدنا البناء على شراكتنا الراسخة مع الاتحاد للطيران وتقديم منتج استثنائي جديد لمتعاملينا الكرام. ويتيح حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير ‘ للمتعاملين، وخاصة سكان أبوظبي ودبي، إمكانية التمتع بمزايا وتجارب السفر المتميزة مع الاتحاد للطيران والحصول على مكافآت مجزية على عاداتهم المالية السليمة. وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزامنا الدائم بتقديم فوائد قيّمة للمتعاملين عبر الشراكات مع أبرز العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جهتها ، أفادت كيم هارداكير، رئيس قسم برنامج الولاء والشراكات في مجموعة الاتحاد للطيران: " تمثل الشراكة التي أبرمتها الاتحاد للطيران مع الإمارات الإسلامي خطوة بارزة في مسيرة الناقل الوطني من حيث إتاحة المجال لممارسة السلوك المالي الواعي، والاستفادة من فرص كسب الأميال مع ضيف الاتحاد. ويأتي التعاون لتعزيز التفاعل الإيجابي مع شرائح جديدة من المتعاملين وتعزيز قاعدة المزايا المتاحة لعملائنا الحاليين."

ويأتي إطلاق " حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير في أعقاب الإطلاق الناجح لبطاقة "الإمارات الإسلامي" الائتمانية الرائدة ذات العلامة التجارية المشتركة مع "ضيف الاتحاد"، والتي توفر قائمة من المزايا الرائدة التي تشمل خدمة التوصيل المجاني من وإلى المطار، وإمكانية الدخول إلى صالات المطارات، إضافة إلى كسب حتى 3.5 من أميال "ضيف الاتحاد" مقابل كل دولار يتم إنفاقه واسترداد حتى 50% من الأميال عند حجز الرحلات باستخدام أميال "ضيف الاتحاد".

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