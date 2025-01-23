بطولة "الإمارات الإسلامي" " Ultimate Football Clash " تقام في "دبي فيستيفال سيتي مول" ابتداءً من 20 يناير 2025

" تقام في "دبي فيستيفال سيتي مول" ابتداءً من 20 يناير 2025 الجوائز تشمل جائزة نقدية كبرى بقيمة 25,000 درهم وجهاز "بلاي ستيشن 5 برو" يومياً

الحدث يعكس التزام المصرف بالتواصل مع جيل الشباب من خلال منصات تفاعلية مبتكرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق بطولة الألعاب الإلكترونية "Ultimate Football Clash" بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، في "دبي فيستيفال سيتي مول" والتي تستمر لمدة أسبوع من 20 إلى 26 يناير 2025. وتجمع البطولة محبي الألعاب الإلكترونية الذين سيحظون بأسبوع حافل بالأنشطة التفاعلية الرائعة وظهور المؤثرين وفرصة الفوز بجوائز قيّمة.

وسيتنافس المشاركون طوال الحدث على لعبة "EA Sports FC 25"، وفي النهائيات والتي ستختتم في 26 يناير 2025، سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية كبرى قدرها 25,000 درهم. إضافة لذلك، سيتم إجراء سحوبات لتوزيع سبعة أجهزة "بلاي ستيشن 5 برو" على البقية من المشاركين. الحدث المقام يعمل كمنصة قيّمة لتسليط الضوء على العروض المالية والمكافآت والمبادرات التي يقدمها "الإمارات الإسلامي" للجيل الناشئ من الشباب الواعد مما يدعم تطلعاتهم ويعزز من العادات المالية المسؤولة.

وتعد الألعاب الإلكترونية واحدة من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم خصوصا بين جيل الشباب والكبار. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الألعاب في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حوالي 754.2 مليون دولار أمريكي بحلول العام 2030، مما يمثل فرصة كبيرة للتواصل مع هذه الفئة السكانية والاستفادة من هذا القطاع المتنامي².

وبهذه المناسبة، قال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "باعتبارنا أحد المصارف الإسلامية الرائدة في المنطقة، فإننا نسعى دائماً لإستكشاف طرق جديدة ومبتكرة وجاذبة للإستفادة من إهتمامات وشغف شرائح المتعاملين المتنوعة لفهم احتياجاتهم المحددة وتلبيتها بشكل أفضل. سعدنا لتعاونا مع Visa في بطولة ’Ultimate Football Clash‘ من الإمارات الإسلامي، والتي تلبي احتياجات جمهورنا المستهدف من الشباب المهتمين بالألعاب والرياضات الإلكترونية. ونتطلع إلى بطولة مليئة بالإثارة والتشويق ونتمنى لجميع محبي الألعاب المشاركين كل التوفيق في البطولة."

ومن جانبها قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس ومدير عام ’Visa‘ في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تمثل الألعاب الإلكترونية فرصة كبيرة للمدفوعات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تظل واحدة من أسرع القطاعات نمواً في المنطقة. لذا، نحن سعداء بالتعاون مع ’الإمارات الإسلامي‘ لإقامة بطولة ’Ultimate Football Clash‘، حيث يمثل التواصل مع الشباب من خلال شغفهم واهتماماتهم أيضاً إحدى الأولويات الرئيسية لـ Visa. كما يوفر الحدث منصة للاعبين ومحبي كرة القدم لعرض مهاراتهم، ويتماشى مع التزامنا بتوفير تجارب تفاعلية مبتكرة. ونتطلع إلى أسبوع حافل بالمنافسة والمرح واللحظات المجزية لجميع المشاركين."

للمزيد من المعلومات عن بطولة "الإمارات الإسلامي" "Ultimate Football Clash"، يرجى زيارة www.emiratesislamic.ae/game

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae .

-انتهى-

#بياناتشركات