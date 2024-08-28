دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، استضاف "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، السوق الإماراتي في مقره الرئيسي لدعم رائدات الأعمال والحرفيات المحليات، حيث يأتي ذلك في إطار تعزيز التزامه بتمكين ودعم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدير مساهماتها في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وقد أتاح السوق الإماراتي لسيدات إماراتيات لديهن شركات صغيرة أو متوسطة، وحرفيات موهوبات منصة لعرض منتجاتهن، ما أتاح لهن الفرصة لتوسيع نطاق وصول منتجاتهن للجمهور وتنمية مشاريعهن.

وباعتباره أحد المصارف الإسلامية الرائدة في المنطقة، يتمتع "الإمارات الإسلامي" بسجل حافل في دعم المجتمع وتعزيز المواهب المحلية. ويسعى المصرف من خلال هذا المعرض، إلى الاحتفال بالنساء الإماراتيات الموهوبات ومساهماتهن في المجتمع.

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و221 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

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