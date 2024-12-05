اتفاقية الشراكة مع فيزا تتضمن تجديد محفظة بطاقات ائتمان "الإمارات الإسلامي" وتعزيز التزامهما المشترك بتوفير حلول مبتكرة للمتعاملين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفيزا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن تجديد شراكتهما لسنوات عدة. ويؤكد تمديد هذه الشراكة الممتدة على القيم المشتركة التي تجمعهما والمتمثلة في توفير منتجات وحلول مبتكرة تركز على المتعاملين وتعزيز المدفوعات الرقمية في المنطقة.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحصل فيزا على الحق الحصري في جميع البطاقات الائتمانية الصادرة عن "الإمارات الإسلامي".

وبهذه المناسبة، قال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يسعدنا تجديد وتطوير شراكتنا الاستراتيجية مع فيزا، مما يمكّن المصرف من الاستمرار في تعزيز عروضه القيمة التي يقدمها للمتعاملين من خلال منتجات الدفع الفريدة والمبتكرة. لقد قدم ’الإمارات الإسلامي‘ على مر السنوات الماضية، وبدعم من تعاوننا الطويل مع فيزا، تجربة دفع متميزة وآمنة للمتعاملين. وقد مكنتنا الشراكة من تقديم حلول مبتكرة، وتعزيز أمن المدفوعات، وتوفير راحة لا مثيل لها، ما يعزز التزامنا بتلبية الاحتياجات المتطورة للمتعاملين".

من جانبها، قالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تفخر Visa بتجديد شراكتها المثمرة مع ’الإمارات الإسلامي’. وبعد حصولنا على الحق الحصري في جميع البطاقات الائتمانية الصادرة عن المصرف لفترة جديدة، سنواصل تقديم الدعم لـ ’الإمارات الإسلامي’ لتوفير حلول وعروض ائتمانية متميزة لحاملي البطاقات الائتمانية من متعاملي المصرف. ونتطلع لتعاون والعمل معاً لإطلاق تجارب دفع أكثر أماناً وابتكاراً، وبالتالي المساهمة في دعم خطط حكومة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع التجارة الرقمية، بما ينعكس بالفائدة على المستهلكين والشركات والاقتصاد عموماً".

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و226 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

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