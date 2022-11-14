دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية على عضوية الاتحاد الدولي العقاري.

وقال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال: "يسعدني أن يتم اختياري عضوا بالاتحاد الدولي للعقاري الذي يعتبر منظمة لشبكات الأعمال لجميع المتخصصين في العقارات من جميع أنحاء العالم".

وذكر الزرعوني، أن الاتحاد الدولي للعقاري يعد أيضا من أقوى الجمعيات، ويتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مركزاً له، وهو منظمة عالمية تضم 165 مؤسسة وهيئة مهنية وأكاديمية من 65 دولة، ويبلغ عدد أعضائه 1.5 مليون عضو حول العالم.

وأشار إلى أن الاتحاد يعرف بأنه الأهم والأكبر على مستوى العالم، ويحرص منذ تأسيسه عام 1951 على العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ويعد الجهة العقارية الدولية الوحيدة التي تمتلك صفة استشارية لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بالشؤون العقارية. ويشمل الاتحاد كل المهن العقارية، كالتطوير والوساطة وإدارة الأملاك وسواها.

ويعتبر الاتحاد الدولي للعقاري واحدا من أكبر الكيانات العالمية في مجال العقارات، حيث يضم أعضاء يمثلون أفضل الشركات العقارية الرائدة، والمستثمرين، والمهندسين المعماريين، ووكالات إدارة العقارات، والهيئات الحكومية، وخبراء صناعة العقارات.

ووليد الزرعوني هو خبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.

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نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي". وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطورًا عقاريًا.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.2 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.