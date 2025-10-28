سيُقام معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في دبي، المعروف سابقًا باسم معرض الصحة العربي، في مركز دبي للمعارض في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير 2026، ليُعلن بداية فصل جديد لهذا الحدث الذي يُقام منذ خمسين عامًا.

تعكس هذه الشراكة رؤيةً مشتركةً بين إنفورما ماركتس ومدينة إكسبو دبي لتعزيز التأثير الدولي للحدث من خلال توسيع المساحات، وتحسين الوصول، وخلق فرص جديدة للتعاون.

من المقرر أن يستقبل معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في دبي أكثر من 235,000 زائر متخصص و4,300 عارض في أكبر حدث للرعاية الصحية في عام 2026، إلى جانب ورش عمل تدريبية معتمدة جديدة، ومنصات رئيسية، ومؤتمرات معتمدة من قبل التعليم الطبي المستمر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في دبي، المعروف سابقًا باسم "معرض الصحة العربي"، عن شراكة استراتيجية مع مدينة إكسبو دبي، تعكس رؤية مشتركة لتوسيع نطاق المنصة العالمية لهذا الحدث المتخصص في مجال الرعاية الصحية، حيث سيُقام معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) لعام 2026 في مركز دبي للمعارض لأول مرة في تاريخ الحدث، حيث ستوفر مدينة إكسبو دبي منصة مثالية تُثري من خلالها تجربة المشاركين وتُعزز دور دبي كمركز عالمي للرعاية الصحية.

وسيُقام معرض (دبليو إتش إكس) في مدينة إكسبو دبي في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير 2026، وذلك للمرة الأولى في تاريخه خارج مركز دبي التجاري العالمي، حيث يعكس انتقال الحدث إلى مدينة إكسبو طموح معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) ومركز دبي التجاري العالمي في توفير فرص إضافية لقادة الرعاية الصحية للتواصل وعرض خبراتهم والتفاعل مع المجتمع الدولي.

هذا وسيوفر موقع مركز دبي للمعارض مساحة إضافية تبلغ 11,343 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي المساحة إلى 74,402 مترًا مربعًا، مما يتيح عرضًا أوسع وأكثر شمولاً لتكنولوجيا الصحة والتعاون بين القطاعات والمحتوى التعليمي.

كما ستعزز الشراكة مع مدينة إكسبو دبي تجربة معرض (دبليو إتش إكس) من خلال توفير مساحات إضافية للتواصل والضيافة واللقاءات غير الرسمية، في ظل تقنيات متطورة وتصميم مبتكر، ومن خلال وجود مرافق ثقافية ومطاعم وقاعات اجتماعات غير رسمية، ستعمل مدينة إكسبو على توسيع نطاق الحدث وخلق طرق جديدة لتفاعل مجتمع الرعاية الصحية العالمي خلال فترة انعقاد المعرض.

وبهذه المناسبة قال شولتو دوغلاس-هوم، شولتو دوغلاس-هوم، رئيس المبيعات والتسويق والاتصال في مدينة إكسبو دبي: "تتيح هذه الشراكة منصات جديدة لمجتمع الرعاية الصحية العالمي للتواصل والعرض والتعاون، حيث يُعدّ معرض ومؤتمر الرعاية الصحية العالمي حدثًا بارزًا على أجندة الصحة العالمية، وتوفر مدينة إكسبو دبي بيئة مصممة لتسهيل تبادل المعرفة والتجارب بشكل فعّال ضمن مرافق عالمية المستوى، كما أننا نتطلع بشدة للتعاون مع إنفورما ماركتس لتقديم تجربة لا تُنسى لمجتمع الرعاية الصحية في عام 2026 وما بعده".

سيوفر معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في دبي بيئةً مثاليةً لاستقطاب أكثر من 235,000 زائر متخصص و4,300 عارض لرسم ملامح مستقبل قطاع الصحة العالمي، وستضم دورة 2026 من الحدث انعقاد ست مؤتمرات معتمدة من قبل التعليم الطبي المستمر، وأربعة ورش عمل تدريبية معتمدة جديدة، إضافة إلى ثلاث منصات رئيسية هي: Future X، وFrontiers، وVisionary، تهدف جميعها إلى إلهام الأفكار وتعزيز التعاون التحويلي في مجال الرعاية الصحية.

من جهتها قالت سولين سينجر، نائب الرئيس الأول لدى شركة إنفورما ماركتس: "بعد النجاح الذي حققته دورتنا الخمسون في وقت سابق من هذا العام، يواصل معرض (دبليو إتش إكس) نموه من حيث الحجم والأهمية، إذ نتطلع إلى انتقاله إلى مركز دبي للمعارض، والذي يُمثل فصلاً جديداً ومثيراً للحدث، فهو يوفر النطاق والمرونة اللازمين لتلبية الطلب العالمي المتزايد، كما ستعزز شراكتنا مع مدينة المعارض هذه التجربة من خلال توفير مساحات جديدة لمجتمع الرعاية الصحية للتواصل بطرق مختلفة بدءاً من اللقاءات المهنية ووصولاً إلى التفاعلات غير الرسمية وتبادل الثقافات، لذا تعكس هذه التوسعة مدى تنوع جمهورنا وعمق المشاركة التي نسعى دائماً لتحقيقها".

تدعم هذه الشراكة أيضًا جهود إنفورما ماركتس ومدينة إكسبو دبي لتعزيز مستقبل أكثر شمولاً واستدامةً لقطاع الفعاليات، حيث توفر مدينة إكسبو دبي ميزات عديدة مثل توفر الممرات المخصصة للكراسي المتحركة، واللافتات المكتوبة بطريقة برايل، وخدمات المساعدة في التنقل، بما يدعم أصحاب الهمم ويلبّي احتياجات الزوار المتنوعة، كما يتميز موقع الحدث أيضاً بسهولة الوصول عبر مترو دبي والطرق الرئيسية ومواقف السيارات داخل الموقع، إلى جانب تصميم خالٍ من السيارات في الداخل وخيارات نقل نظيفة ومستدامة متاحة لجميع زوار المعرض.

وتماشياً مع أهداف معرض (دبليو إتش إكس) للاستدامة، يهدف الحدث إلى تقليل النفايات وإعطاء الأولوية للمصادر الأخلاقية، وتعزيز الممارسات المراعية لانبعاثات الكربون، حيث تواصل مدينة إكسبو دبي مسيرتها كموطن لمعرض إكسبو دبي 2020 ومؤتمر الأطراف للمناخ الثامن والعشرين (كوب 28)، مُرسيةً بذلك معايير جديدة كنموذج للحياة الحضرية المستدامة.

وقد حصلت العديد من منشآت مدينة إكسبو دبي، بما في ذلك ساحة الوصل، ومركز كونكت للمؤتمرات (C3)، وتيرا، ونيكسوس، وجناح المرأة، على شهادة آيزو 20121:2024 لإدارة الفعاليات المستدامة، كما أطلقت المدينة عددًا من المبادرات لتعزيز الاستدامة، تشمل انبعاثات الكربون، والطاقة، والنفايات، والسفر والمواصلات، وسهولة الوصول.

سيقام معرض (دبليو إتش إكس) بالتزامن مع معرض (دبليو إتش إكس لابز دبي) المعروف سابقًا باسم (ميدلاب الشرق الأوسط)، الحدث الرائد في المنطقة في مجال المختبرات الطبية والتشخيص، وبينما تنتقل فعاليات معرض (دبليو إتش إكس) إلى مدينة إكسبو دبي، سيستمر انعقاد معرض (دبليو إتش إكس لابز دبي) في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 فبراير 2026، مما يوفر تجربة شاملة على مستوى المدينة في موقعين بارزين، حيث سيستقطب هذان الحدثان معًا أكثر من 270,000 زائر من متخصصي الرعاية الصحية و 4,800 عارض، ليشكلا بذلك أكبر حدث عالمي في مجال الرعاية الصحية.

هذا وسيقام معرضا (دبليو إتش إكس) و(دبليو إتش إكس لابز دبي) تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

