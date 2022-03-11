إلحاقاً لإعلان شركة النهدي الطبية ("النهدي" أو "الشركة")، سلسلة الصيدليات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة ومنصة الخدمات الصحية المتكاملة Omnihealth سريعة النمو في المملكة العربية السعودية ("السعودية")، في 1 مارس 2022 عن تحديد النطاق السعري للعرض، تعلن الشركة و مستشاريها الماليين "إتش إس بي سي العربية السعودية" و"شركة الأهلي المالية"، عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية ("CMA")، وتحديد السعر النهائي ("سعر الطرح النهائي") لطرحها الأولي ("الطرح" أو "الاكتتاب العام") بـ 131 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 17,030 مليون ريال سعودي (4,541 مليون دولار أمريكي).

وقد جذبت عملية بناء سجل الأوامر طلبات اكتتاب بقيمة 299 مليار ريال سعودي (80 مليار دولار[1]) وأسفرت عن تغطية الاكتتاب بنسبة تغطية بلغت 59 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية:

"نحن سعداء بالطلب القوي والإقبال الاستثنائي على أسهم الشركة من جانب المستثمرين من قطاع الشركات والمؤسسات، وهو أمر يعكس بكل تأكيد ثقتهم العالية في أعمالنا وفريق عملنا وأدائنا المالي.

كانت رؤيتنا واضحة، منذ البداية، ننشد من خلالها إيجاد أفضل الحلول المبتكرة التي تقدم أكبر قيمة ممكنة لضيوفنا الذين يأتون في صميم أعمالنا وجهودنا المبذولة. واليوم، تمتلك النهدي أكبر سلسلة صيدليات رائدة في مجال البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، ونحن على قناعة راسخة بأن منصتنا الخاصة بالخدمات الصحية المتكاملة Omnihealth ستدعم ضيوفنا بأفضل قيمة ممكنة من خلال توفير منظومة متكاملة تجمع بين صيدليات تجزئة شاملة ومحفظة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك مجمّعات العيادات والعيادات السريعة وخدمات الاستشارة الطبية عن بعد والمختبرات الطبية وحلول الرعاية الصحية المنزلية.

ويُبشر هذا الإنجاز النوعي في تاريخ شركة النهدي ببدء مرحلة جديدة في مسيرة نموّنا، ونحن فخورون بتوسيع نطاق قاعدة مساهمينا لتضم مجموعة متنوعة من مؤسسات الاستثمار، كما نتطلع خلال الأيام القليلة القادمة بالترحيب بالمستثمرين الأفراد. وإننا نؤمن بأن الاهتمام الكبير الملموس من جانب المستثمرين الأفراد خلال فترة الاكتتاب سيكون بمثابة دعامة أساسية بينما نمضي قدماً نحو فصل جديد من قصّة نجاحنا كي نواصل إضافة نبضة أمل إلى حياة ضيوفنا كل يوم وفي كل مكان".

تأكيد تفاصيل الطرح

حُدد سعر الطرح النهائي بـ131 ريال سعودي للسهم، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 17,030 مليون ريال سعودي (4,541 مليون دولار أمريكي) .

يبلغ إجمالي حجم الطرح 5,109 مليون ريال سعودي (1,362 مليون دولار أمريكي) .

يشمل الطرح على 39,000,000 سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سُتباع من قِبل المساهمين الحاليين ("أسهم الطرح"). وقد تم تخصيص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، وقد تنخفض إلى 35,100,000 سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد في المملكة (كما هو مبين أدناه). وسيتمّ تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.

سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سُتباع من قِبل المساهمين الحاليين ("أسهم الطرح"). وقد تم تخصيص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، وقد تنخفض إلى 35,100,000 سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد في المملكة (كما هو مبين أدناه). وسيتمّ تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد. يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ("المستثمرين الأفراد") الاكتتاب في الأسهم المخصصة للأفراد في الفترة ما بين 13 - 15 مارس بسعر الطرح النهائي البالغ 131 ريال للسهم من خلال البنوك المستلمة المعينة وهي "البنك الأهلي السعودي" و"البنك السعودي البريطاني" (ساب)، و"بنك الرياض" و"مصرف الراجحي" والبنك العربي الوطني" (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة").

طريقة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد: يتعين على المكتتبين الأفراد تعبئة وتقديم نماذج طلب الاكتتاب المخصصة لهم. ويمكن للمكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات العامة التي جرت مؤخراً في السعودية الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي ( ATM ) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: 1- يكون لدى المكتتب الفرد حساباً بنكياً مع إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و2- لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر اكتتاب عام أولي.



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- انتهى -

الجدول الزمني المتوقع للطرح