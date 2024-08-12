دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مطارات دبي اليوم عن أسماء الدفعة الجديدة من أعضاء مجلس الشباب، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتنمية المواهب الشابة، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتمكين الشباب وتعزيز إمكانياتهم.

يشكل مجلس الشباب منصة استراتيجية تهدف إلى دعم العقول الشابة الواعدة وتعزيز الابتكار في مطار دبي الدولي، المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، مما يعزز من دور الشباب في قطاع الطيران الحيوي ويؤكد على أهمية تمكينهم في صناعة المستقبل.

ضمت الدفعة الجديدة، التي أعلن عنها في اليوم العالمي للشباب، أربعة عشر عضواً بقيادة أنفال الشعيبي رئيسة للمجلس، وعليا الشيحي وآمنة علي آل علي نائبين للرئيس. وقد احتفى فريق القيادة العليا في مطارات دبي بالأعضاء الجدد في اجتماع ترحيبي، حيث تم التأكيد على دورهم المحوري في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "الشباب هم قادة المستقبل والقوة الدافعة التي تشكل حاضرنا، وتقودنا نحو الابتكار والنمو. نفتخر في مطارات دبي بدعم موظفينا الشباب الذين يثرون تقدمنا بأفكارهم الخلاقة ورؤاهم الطموحة".

وأضاف: "كل شاب وشابة من أعضاء المجلس هم سفراء لمستقبل مشرق لدولة الإمارات، ونتطلع إلى رؤيتهم يحققون إنجازات استثنائية ويساهمون بفعالية في نجاحنا المستدام".

وتواصل مطارات دبي تأكيد التزامها بتمكين الشباب إيماناً منها بأنهم قادة الغد ورواد التغيير. وستعمل هذه الدفعة الجديدة من أعضاء المجلس على تحديد فرص النمو الاستراتيجية في المؤسسة والقطاع بشكل عام، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة التنموية الطموحة.

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