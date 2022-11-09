أعلن المهندس/ أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، بدء العمل على تأسيس جمعية "تشابتر زيرو إيجيبت - منتدى المديرين للمناخ" لتوعية مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ من قبل مجموعة مؤسسي الجمعية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومبادرة حوكمة المناخ (CGI) وذلك يوم الأربعاء التاسع من نوفمبر على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27 والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

خلال مشاركته في جلسة الحوار بعنوان "مبادرة حوكمة المناخ في مصر" أكد المهندس/ أحمد السويدي الذي تم إنتخابه كرئيس لأول مجلس إدارة للجمعية، فور إنشائها، عن بدء العمل على تأسيس "تــــشابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ" حيث قامت مجموعة من رؤساء مجالس إدارات الشركات المصرية بعقد الاجتماع الأول لمؤسسي الجمعية المصرية، الفريدة من نوعها، لتوعية قيادات مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ "تشابتر زيرو إيـجـيبت".

تأتي هذه الخطوة بمبادرة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الذي كلف كل من شركة بـي ديـي أو إيـــجـــيــبـــت للإستشارات BDO وشركة لوبي إيــجـيـبـت للإستشارات الإعلامية والعلاقات العامة LOBBY EGYPT لإنشاء كيان تثقيفي يتناول التعريف بتغير المناخ والحد من آثاره على الاقتصاد المصري والعالمي لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات.

وعلى هامش جلسة الحوار أكد السيد/ مهند طه خالد الشريك التنفيذي لـــ بي دي أو إيجيبت للإستشارات BDO أن الجمعية تهدف إلى تثقيف مجالس الإدارات عن الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ وتحفيزهم على إدراج تلك الأولويات في إستراتيجيات شركاتهم وإتاحة المعرفة والتجارب والدراسات المتوفرة للأعضاء في مصر والتشاور في كل ما يتعلق بالقواعد والإجراءات الدولية والمحلية.

وشدد المهندس/ أحمد السويدي علي ضرورة توحيد الجهود بين الشركات وأعضاء المجتمع المدني واصحاب المصالح للحد من تأثير تغير المناخ وتبني سياسات تضمن التنمية المستدامة وتعزيز النمو والقدرة التنافسية خاصة بعد توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وكذلك التصديق على بروتوكول "كيوتو"، والتوقيع على اتفاقية "باريس للمناخ". وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حوافز لمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في الاستثمار في مشروعات التكيف تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 بالإضافة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ 27 COP والتي تسعى من خلاله إلى تسريع العمل المناخي العالمي عن طريق الحد من الانبعاثات وزيادة جهود التكيف وتعزيز تدفقات التمويل المناسبة للدول الافريقية والنامية لمواجهة التحديات القادمة.

ومن جانبه أكد السيد/ أيمن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة لــــــــوبـــــي إيـــــــــــجـــــــــيــبـــت للإستشارات الإعلامية والعلاقات العامة LOBBY EGYPT أنه تم إنتخاب، خلال الاجتماع التأسيسي الأول، المهندس أحمد السويدي رئيساً للجمعية التي يتم العمل على تأسيسها وإنتخاب المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريـــــــــدكون للمقاولات نائباً للرئيس والدكتور شيرين حلمي الرئيس التنفيذي لشركة فاركو للأدوية أميناً للصندوق ممثلاً في السيدة نانسي هادي رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالشركة.

تأتي هذه المبادرة متزامناً مع قيام الـ EBRD بتبني نهج التحول للاقتصاد الأخضر 2021-2025 Green Economy Transition (GET) لما له من أهمية قصوى وفي إطار دوره العالمي والتزامه بدعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات في البلدان التي يعمل بها، ومن ثم يضع نسبة تمويل أخضر مستهدفة تزيد عن 50٪ بحلول عام 2025.

وحيث يعتبر الـ EBRD جمهورية مصر العربية من الشركاء الرئيسيين في هذه المنطقة فهذا الملف يتصدر اهتمام البنك في ظل النهج المشار إليه، آخذاً في الاعتبار التحدي الكبير أمام الاقتصاد المصري نتيجة تغير المناخ، مما يجعل لكيان يضم الشركات والأطراف المعنية دوراً هاماً في بلورة التوصيات وإجراء الدراسات لمساندة القطاع الخاص من المنطلق البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

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