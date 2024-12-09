أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - أعلنت إيتورو، منصة التداول والاستثمار، و سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، عن توقيع اتفاقية لإضافة عدد من الأسهم المدرجة في السوق إلى منصة إيتورو.

وبدءاً من العام المقبل 2025، سيكون بمقدور مستخدمي إيتورو الاستثمار في عدد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة والعقارات والخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا والرعاية الصحية، الأمر الذي يعدّ فرصة لهم لتنويع محافظهم بشكل أكبر مع سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعد أحد أسرع الأسواق المالية نموًا في العالم ويصنف ضمن أفضل 20 سوق مالي على مستوى العالم من ناحية القيمة السوقية. ومنذ عام 2021، حقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام نموًا ملحوظًا بنسبة 75%، مما جعله من بين أكبر أربع أسواق مالية على مستوى العالم من حيث أداء السوق.

وقال يوني آسيا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيتورو: "يسعدنا الإعلان عن التوصل إلى شراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يتيح لمستخدمي إيتورو تداول الأسهم المدرجة في السوق. ومنذ تأسيسنا في العام 2007، عملنا على بناء وتطوير عروض استثمارية عالمية متعددة الأصول، ونقدم اليوم لمستخدمينا من 75 دولة إمكانية التداول في الأسهم من أكثر من 20 بورصة."

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بربط المستثمرين العالميين بالفرص المتاحة في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة. وستوفر شراكتنا مع ايتورو وصولاً سلسًا إلى الشركات الرائدة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر القطاعات الرئيسية لأكثر من 38 مليون مستخدم مسجل في ايتورو ، مما يعزز سيولة السوق ويعزز مكانة أبوظبي كوجهة رئيسية للاستثمار الدولي."

من جهته، قال جورج نداف، المدير الإداري لتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منصة إيتورو: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع أبوظبي المالي. ويتزامن هذا الإعلان مع الذكرى السنوية الأولى لشركة إيتورو كوسيط مرخص يخدم احتياجات المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة. وتشير بياناتنا إلى أن 42% فقط من المستثمرين الأفراد في الإمارات يتعاملون مع الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومع ذلك، يسود شعور قوي بالتفاؤل، حيث يتوقع 80% من المستثمرين الأفراد في الإمارات نمو السوق خلال العام المقبل. ويتيح هذا التعاون لمستخدمينا المحليين والعالميين الاستفادة من مسار النمو في المنطقة، كما يتماشى مع التزامنا بدعم الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

نبذة عن إيتورو:

تعتبر إيتورو منصة للتداول والاستثمار، وتعمل على تمكين عملائها من الاستثمار والمشاركة والتعلم. وتم تأسيس المنصة في العام 2007 انطلاقاً من رؤية عالم يكون بمقدور الجميع فيه التداول والاستثمار بطريقة بسيطة وشفافة. ويوجد اليوم لدينا أكثر من 38 مليون مستخدم مسجل ينتمون لأكثر من 75 دولة. ونعتقد أن المعرفة المشتركة توفر قوة هائلة تساعدنا على تحقيق مستوى أعلى من النجاح من خلال الاستثمار المشترك. لذلك قمنا بإنشاء مجتمع استثماري قائم على التعاون، وتم تصميمه لتزويد المستخدمين بالأدوات التي يحتاجون إليها لتنمية معارفهم وثرواتهم. ويمكن للعملاء الاحتفاظ على إيتورو بمجموعة من الأصول التقليدية والمبتكرة واختيار كيفية الاستثمار، بما في ذلك التداول مباشرة أو الاستثمار في محفظة، أو نسخ/ محاكاة أداء المستثمرين الآخرين.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

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