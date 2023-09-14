· "لونيت" تدير اصول بقيمة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار تشمل الأسهم الخاصة والعامة ورأس المال المخاطر والائتمان المالي والأصول الحقيقية

· خليفة السويدي ومرتضى حسين وسيف فكري يشغلون منصب الشريك الإداري في الشركة الجديدة ويشرفون على إدارة استراتيجيتها الاستثمارية العالمية

· "لونيت" توقّع اتفاقيات طويلة الأمد مع عدة عملاء لإدارة أصولهم الحالية والتوجه إلى استثمارات جديدة

أبوظبي: تم الإعلان اليوم عن إطلاق "لونيت" (Lunate)، شركة إدارة الاستثمارات البديلة المستقلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. حيث يبلغ إجمالي قيمة الأصول التي تديرها الشركة الجديدة أكثر من 50 مليار دولار، ما يجعلها إحدى أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي إطلاق "لونيت" عقب جهود من أطراف متعددة لتأسيس شركة إدارة استثمار مستقلة في أبوظبي وتشمل خدماتها مختلف الأسواق العالمية.

وتركز الشركة على الأسواق الخاصة وتعود ملكيتها لشركة "شيميرا للاستثمار ذ.م.م" وفريقها الإداري، وتهدف إلى تحقيق أفضل العائدات المعدلة حسب المخاطر لعملائها، إذ تم هيكلتها بطريقة تمكّنها من توفير حلول استثمارية متعددة الأصول في الأسواق العامة والخاصة للمستثمرين من المؤسسات وصناديق التقاعد والشركات العائلية وغيرها من الشركات الاستثمارية.

وقد وقّعت "لونيت"، ومقرها سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية في أبوظبي، على اتفاقيات طويلة الأمد لإدارة حسابات منفصلة (SMAs) مع عدة عملاء عند إطلاقها، مع الالتزام بإدارة أصولهم الحالية وتخصيص رأس المال في استثمارات جديدة.

وتعتزم "لونيت" الاستثمار في الاسواق العالمية من خلال مجموعة من التزامات مع الشركاء المحددين (LP)، والاستثمارات المشتركة، والاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة والعامة ورأس المال المخاطر والائتمان الخاص والعام والأصول الحقيقية. كما تخطط الشركة للتوسع عالمياً عبر افتتاح مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وتتألف لجنة الاستثمار الخاصة بشركة "لونيت" من الشركاء الإداريين خليفة السويدي ومرتضى حسين وسيف فكري، حيث سيتولون مسؤولية اتخاذ القرارات الاستثمارية والإشراف على استراتيجية النمو في الشركة. كما يضم فريق عمل الشركة أكثر من 150 موظفاً من نخبة الخبراء في القطاع، بما في ذلك حوالي 80 متخصصاً في الاستثمار. ومن المتوقع أن تباشر "لونيت" أنشطتها خلال الربع الأخير من عام 2023.

وبهذه المناسبة قال خليفة السويدي، الشريك الإداري في شركة "لونيت": بعد أشهر من الجهد المتواصل، يسعدنا إطلاق ’لونيت‘ كشركة مستقلة لإدارة الأصول تتخصص في الاستثمارات البديلة، ونثمّن الثقة التي أولاها لنا عملاؤنا لإدارة مواردهم المالية. مؤكداً إلتزام الشركة بتحقيق أفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر وتحقيق قيمة طويلة الأجل للعملاء ، بصورة تسهم بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في قطاع إدارة الأصول حول العالم".

من جانبه، قال مرتضى حسين، الشريك الإداري في شركة "لونيت": "يسعدنا أن نُطلق شركة عالمية تجمع بين الابتكار والاستدامة، وتقدّم منتجات وخدمات قيّمة. وبينما نبدأ هذه الرحلة بدعم من المس تثمرين والعملاء وفريق العمل لدينا، نلتزم بتأسيس ’لونيت‘ بصفتها شريكاً مفضلاً للعملاء في جميع أنحاء العالم. كما نتطلع إلى الاستثمار في مختلف فئات الأصول بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين".

وقال سيف فكري، الشريك الإداري في شركة "لونيت": "ستقدم ’لونيت‘ من مركزها في أبوظبي حلولاً متميزة ومبتكرة للأسواق الخاصة والعامة، سواء داخل المنطقة أو خارجها. وتستعد الشركة لإطلا ق منتجات جديدة تعزز تنوع محفظة أصولنا المُدارة، مع مواصلة إدارة المنتجات الحالية لصالح عملائنا للاستفادة من الفرص المتاحة وترسيخ حضورنا في هذا القطاع المتنامي".

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نبذة عن "لونيت":

"لونيت" هي شركة عالمية مستقلة لإدارة الاستثمارات البديلة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتضم ما يزيد عن 150 موظفاً. تدير الشركة أصولاً تصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليار دولار أمريكي تتوزع على جميع فئات الاستثمار في الأسواق الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وأسهم النمو ورأس المال الجريء في المراحل المبكرة والمتأخرة والائتمان المالي العام والخاص والأصول الحقيقية والأسهم العامة. وتهدف لونيت إلى ترسيخ مكانتها بين مزودي الحلول الاستثمارية الرائدة في الأسواق الخاصة من خلال الحسابات المدارة بشكل منفصل والصناديق ذات فئات الأصول المتعددة، بما يحقق رؤيتها الهادفة إلى تزويد العملاء بأفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر.

تستوحي "لونيت" اسمها من الأداة الحجرية هلالية الشكل التي كانت تُستخدم في المناطق الشاطئية والصحراوية في عصور ما قبل التاريخ، مما يعكس ارتباطها الوثيق بأصولها المتجذرة في إمارة أبوظبي. وتتمثل مهمة الشركة الأساسية في توفير فرص استثنائية للاستثمار في الأسواق الخاصة، بما يضمن تعزيز المشهد المالي الإقليمي.

للاستفسارات، يُرجى التواصل مع media@lunate.com

نبذة عن شيميرا للاستثمار

تأسست شيميرا للاستثمار ذ.م. م. عام 2007، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها أبوظبي، وتتولى إدارة محفظة استثمارية متنوعة. تستفيد الشركة من مواردها المتنوعة وحضورها العالمي وعملياتها الموثوقة في الاستثمار برأس المال المملوك وغير التقليدي في العديد من استراتيجيات وفئات الأصول التقليدية والبديلة التي تقدم عائدات معدلة حسب المخاطر، بما في ذلك الأسواق العامة ورأس المال الجريء والأسهم الخاصة والائتمان المالي والاستثمارات العقارية واستثمارات الشركاء المحدودين (LP).

كما تستفيد شيميرا للاستثمار من خبرتها الطويلة في مجال الاستثمار وشبكة علاقاتها الواسعة لخلق فرص استثمارية حصرية وتوفير استراتيجيات تعزز القيمة وتحقق عوائد عالية على المدى الطويل للمساهمين والشركاء. وتتميز الشركة بسجل حافل في تحقيق المزيد من القيمة للشركات المستثمرة من خلال تعزيز حضورها في منظومة الاستثمار ودعم النمو المشترك للأعمال. ونجحت شيميرا للاستثمار في تأسيس وتطوير العديد من الشركات المحلية، بالإضافة إلى المساهمة في تنمية محفظتها من الشركات الدولية في المنطقة.

وتلتزم شركة شيميرا بدورها المحوري في ضمان النمو المستمر لإمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الاستثمار وإدارة الأصول.

للاستفسارات، يُرجى التواصل مع chimerainvestment@kekstcnc.com.