الإمارات العربية المتحدة، دبي، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وغرف دبي، عن فوز مقيمة من الهند بأول شقة استوديو مفروشة بالكامل ضمن مبادرة "اربح منزلك في دبي" التي تُقام على مستوى المدينة.

وأُعلن عن فوز عائشة أمير، البالغة من العمر 27 عاماً وتعمل مستشارة أعمال في دبي، خلال أول سحب مباشر للحملة أُقيم في دبي فستيفال سيتي مول بحضور مئات المتسوقين.

ويتولى تنظيم مبادرة "اربح منزلك في دبي" كل من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وغرف دبي، وتمنح المتسوقين فرصة الفوز بواحدة من 12 وحدة سكنية في مختلف أنحاء دبي، تقدمة بن غاطي للتطوير العقاري، الشريك العقاري الحصري للمبادرة.

وحضر محمد فراس عريقات، نائب الرئيس بالإنابة لإدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لتقديم التهنئة للفائزة عائشة أمير.

تضمن حفل السحب مجموعة من الألعاب والأنشطة الرقمية، حيث فاز 20 متسوقًا محظوظًا بجوائز متنوعة. واستمتع الحضور بتحديات الفوز الفوري، التي شملت ألعاب سرعة البديهة، واختبارات الذاكرة، والمسابقات العائلية، ما أضفى جوًا من الحماس خلال الاحتفال.

ومن المقرر أن تُقام السحوبات الأسبوعية في 28 يونيو، و5 و12 و19 و26 يوليو، بالإضافة إلى 2 و9 و16 و23 و30 أغسطس، وذلك في مراكز التسوق الشريكة في دبي. وسيحصل الفائز في كلٍ من السحوبات العشرة الأولى على شقة استوديو، فيما سيُتوَّج الفائز بالجائزة الكبرى، والمتمثلة في شقة مكوّنة من غرفتي نوم، خلال السحب الختامي الذي يُقام في 30 أغسطس.

تستمر مبادرة "اربح منزلك في دبي" حتى 30 أغسطس. ولا يزال بإمكان العائلات والزائرين المؤهلين، ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، الفوز بشقة بمجرد إنفاق 500 درهم إماراتي لدى أي من العلامات التجارية المشاركة التي يزيد عددها على 1000 علامة تجارية في أكثر من 3500 متجر في دبي. ولتأكيد المشاركة، يقوم المتسوقون بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على مواد الحملة الرسمية في المواقع المشاركة، ثم تحميل إيصال الشراء.

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