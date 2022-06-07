على وقع أضخم إكتتاب في تاريخ الكويت حصل على تغطية 11 ضعف تقريباً من القيمة المطروحة

أكبر إكتتاب في تاريخ الدولة على مستوى الشركات العامة والخاصة يؤكد ثقة المستثمرين في شركة أولاد علي الغانم للسيارات

الكويت: شهدت بورصة الكويت، اليوم، إدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات التي أصبحت بتلك الخطوة التاريخية أول شركة عائلية لوكالات السيارات تُدرج في الأسواق الخليجية. وقالت الشركة في بيان صحفي إن تغطية الاكتتاب الذي تم خلال الأيام الماضية بلغت 11 ضعف المخطط له تقريباً، مما يؤكد ثقة المستثمرين نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته عملية الطرح هذه والتي تناولت 45% من الشركة.

ويأتي قرار الشركة بالإدراج في سوق الأسهم استشرافاً منها للتوجهات الحالية للأسواق العالمية والتوقعات في المستقبل القريب، ورغبة في توسيع آفاق الاستثمار، لا سيما في ظل التعثر الذي تشهده الشركات العائلية على الصعيدين الدولي والإقليمي عند وصولها للجيل الثالث، حيث تشير كافة المؤشرات الاقتصادية إلى أن شركات المساهمة العامة سوف تتسيد المشهد في المستقبل القريب.

وأضافت الشركة أن إدراجها في بورصة الكويت يدخل أيضا ضمن استشعارها لواجباتها الرئيسية كشركة رائدة في المنطقة عموما والكويت على وجه الخصوص، حيث تهدف إلى تبنّي مفاهيم الشفافية والحوكمة، وتوسيع نطاق العمل بما يؤدي إلى استحداث المزيد من الفرص الوظيفية المتميزة للشباب، كما أن الإمكانات الكبيرة التي تحظى بها الشركة وكوادرها المتميزة تمثل قوة دفع إضافية تمكنها من تحقيق أهدافها المعلنة.

وتعليقاً على خطوة الإدراج في سوق الأسهم، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس فهد علي الغانم إن الإقبال الواسع الذي وجدته عملية الاكتتاب من قبل المستثمرين من داخل وخارج الكويت يشير بوضوح إلى الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة، مضيفاً أن هذا الزخم يضعهم أمام تحد كبير لتلبية احتياجات العملاء وأصحاب المصلحة الأساسيين. وقال، "نفخر بكوننا أول شركة عائلية خليجية تعمل في قطاع السيارات تُدرج في الأسواق المالية بالمنطقة، ونتمنى أن تتخذ باقي الشركات العائلية الخليجية التي تمارس هذا النشاط نفس مسارنا الذي نتوقع أن يحقق قيمة مضافة وفائدة حقيقية للاقتصادات الوطنية."

وعزا الغانم الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ هذه الخطوة إلى المصاعب التي تواجهها الشركات العائلية في كافة أنحاء العالم، وقال موضحاً، "المؤشرات التي أمامنا تؤكد أن ما يتراوح من 70% إلى 80% من الشركات العائلية على المستوى الدولي تنهار أو تتعثر عند وصولها إلى الجيل الثالث، كما تتعرض إلى مشكلات متعددة بسبب تعاقب الأجيال واختلاف وجهات النظر. لذلك رأينا أن من الحكمة الاستفادة من تلك التجارب وإدراج الشركة في البورصة، كما أن الشركات المدرجة تتمتع بمستوى عال من الشفافية والحوكمة، مما يساعد على توسع الأعمال داخل وخارج البلاد، وبالتالي زيادة الإيرادات ورفع مستوى الأرباح".

يذكر أن "أولاد علي الغانم للسيارات" هي الوكيل الرسمي لسيارات "بي إم دبليو" و"لاند روفر" و"رولز رويس" و"مكلارين" و"ميني كوبر" وجيلي وغريت وول موتوز في الكويت، كما تمتلك وكالات عالمية كبيرة في مجال الزيوت والبطاريات والإطارات، وهي مساهم رئيسي في وكالتي "بي إم دبليو وميني" في العراق ومصر.

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