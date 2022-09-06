المنامة، البحرين: أعلنت شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.، الشركة القابضة التي تتخذ من البحرين مقراً لها وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية وتخضع لإشرافه وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي ((رمز التداول: ITHMR)) اليوم (الموافق: 6 سبتمبر 2022) عن تغييرات في الإدارة العليا على مستوى المجموعة.

وبعد إبلاغ الجهات التنظيمية في أسواق المال، صرحت الشركة بأن الرئيس التنفيذي للإثمار القابضة السيد أحمد عبدالرحيم وهو أيضاً الرئيس التنفيذي للشركتين التابعتين بالكامل للإثمار القابضة وهما بنك الإثمار وشركة آي بي كابيتال، وكذلك نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد عبدالحكيم المطوع، سيتقاعدان من مناصبهم التنفيذية في 30 سبتمبر 2022، وسيتم تعيين مدير عام مجموعة الأعمال التجارية في بنك الإثمار السيد عبدالله طالب رئيساً تنفيذياً للكيانات الثلاثة التابعة للمجموعة اعتباراً من 1 أكتوبر 2022.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة الإثمار القابضة الأمير عمرو الفيصل بعد الحصول على الموافقات الرسمية من مصرف البحرين المركزي على التغييرات في الإدارة. وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، شكر سمو رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي ونائبه على إسهاماتهما طوال هذه السنوات وهنأ السيد طالب على منصبه الجديد.

وقال سمو الأمير عمرو: "لعب كل من أحمد وعبدالحكيم أدواراً هامة وبارزة في تطوير الإثمار القابضة وشركاتها التابعة بشكل واضح ومتميز، حيث قاما بقيادة المجموعة خلال أوقات استثنائية ونجحا في التغلب على تحديات ظروف السوق الصعبة بتحقيق إنجازات هامة للمجموعة. ونحن نشعر بالامتنان العميق لإسهاماتهما ونتمنى لهما كل التوفيق".

وأضاف سموه: "إن الإثمار القابضة لطالما أكدت أن السبب الرئيسي في مواصلة نجاحها هو موظفيها. لذا يسعدنا تعيين عبدالله طالب في منصب الرئيس التنفيذي للإثمار القابضة وبنك الإثمار وآي بي كابيتال. وقد جاء هذا التعيين بعد نجاحه في العديد من المناصب التنفيذية العليا في البنك حيث أننا نواصل مكافأة موظفينا على نجاحهم بترقيتهم لتقلد مناصب عليا داخل المجموعة. وهذا يسهم في تعزيز ثقافتنا القائمة على أساس الكفاءة والأداء ونحن على ثقة من أن عبدالله طالب سوف يقود المجموعة وشركاتها التابعة نحو تحقيق المزيد من النجاحات مع بداية مرحلة جديدة من النمو والتطور".

إن المرحلة الجديدة، والتي تضيف إلى تاريخنا الممتد عبر عقود من الزمن كرواد رئيسيين في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي في المنطقة، جاءت بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي لبيع بعض الأصول الرئيسية للإثمار القابضة في البحرين لبنك السلام بما في ذلك حصتها في كل من بنك البحرين والكويت ومجموعة سوليدرتي القابضة، بالإضافة إلى الأعمال المصرفية للأفراد في بنك الإثمار. وقد تم استكمال هذه الصفقة بتاريخ 7 يوليو 2022.

إن الإثمار القابضة حالياً تحتفظ بمحفظة متنوعة من الأصول المالية الدولية والمحلية وغيرها من الأصول، والتي تتضمن الأعمال المصرفية في البحرين وباكستان. أما بنك الإثمار، فسيستمر كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الإثمار القابضة، وسيواصل دوره كبنك إسلامي مرخص وخاضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، متخصص في مجال الأعمال المصرفية للشركات والخدمات المتعلقة بها، خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متسارع النمو.

يتمتع السيد طالب بخبرة كبيرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في القطاع المصرفي، خاصة في مجال قيادة نمو الأعمال التجارية وزيادة حصتها في السوق. وقد كان السيد طالب عضواً في العديد من مجالس الإدارات في البحرين والخارج منذ عام 2008، وهو حالياً عضو مجلس إدارة في كل من بنك فيصل المحدود (باكستان) ومصرف اليمن البحرين الشامل (اليمن) وشركة هيلث آيلاند (البحرين) وغيرها من الشركات. وقد تم تعين السيد طالب مدير عام مجموعة الأعمال التجارية في بنك الإثمار في أكتوبر 2019، وقبلها كان يشغل منصب مساعد المدير العام، رئيس الأعمال التجارية والمؤسسات المالية والخزينة منذ يوليو 2019. وقد انضم السيد طالب إلى المجموعة عام 2014 ليشغل منصب مدير أول في إدارة الأعمال المصرفية للشركات. وفي بداية حياته المهنية، شغل العديد من المناصب في القطاع المصرفي في كل من بنك بي إم آي وبنك الاستثمار الأول ومصرف الشامل وشركة الخليج للتمويل والاستثمار. ويحمل السيد طالب شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ديبول وشهادة البكالوريوس من جامعة المملكة وشهادة الدبلوم المتقدم في الصيرفة الإسلامية من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

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عن الإثمار القابضة:

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الإثمار القابضة أو الإثمار") هي شركة استثمارية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

وتمتلك الإثمار القابضة كيانين تابعين لها بالكامل، إحداهما بنك الإثمار ش.م.ب. (م) (بنك الإثمار) وهو بنك إسلامي تابع يتولى الأعمال المصرفية الأساسية للشركات، والأخرى آي بي كابيتال ش.م.ب. (م) (آي بي كابيتال) وهي شركة استثمارية تقوم بإدارة الاستثمارات وغيرها من الأصول غير الأساسية، علماً بأن كلا الكيانين التابعين قد تم الترخيص لهما من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضعان لإشرافه.

إن بنك الإثمار يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للمؤسسات. وتحتفظ الإثمار بحضورها في أسواق خارجية من خلال شركتها التابعة، بنك فيصل المحدود (باكستان) ومحلياً من خلال صندوق دلمونيا للتطوير 1.

أما آي بي كابيتال فإنها تحتفظ بحضورها في أسواق المنطقة والخارج من خلال استثماراتها وشركاتها الزميلة. ويتضمن ذلك شركة الإثمار للتطوير المحدودة وشركة نسيج واللتان تتخذان من البحرين مقراً لهما.