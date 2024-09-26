نظمت شركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع معهد لوجك للتدريب، ورشة عمل تحفيزية بعنوان "قفزة حياة"، وذلك يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024، حيث قدّمتها المدربة المتخصصة ومسؤولة التدريب في الشركة السيدة أُفنان صقر.

وهدفت الورشة إلى صقل مهارات الموظفين في مختلف المجالات، وتمكينهم من تطوير قدراتهم الذاتية، وزيادة إنتاجيتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالأدوات والمعارف اللازمة لتحفيز أنفسهم وتحفيز الآخرين، مما يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء في الشركة ورفد السوق البحريني بشباب مؤهل ومبدع

كما تناولت الورشة مجموعة متنوعة من المحاور، حيث شملت محاضرات عملية وورش عمل تفاعلية حول تطوير مهارات التواصل الفعال، وبناء الثقة بالنفس، والابتكار والإبداع، والقيادة والإدارة، والذكاء العاطفي، وقد تم تصميم هذه المحاور لتزويد المشاركين بالأدوات والمعارف اللازمة لتحقيق النمو الشخصي والمهني، والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الدكتور خالد الغزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر: "لقد أثمرَ تعاوننا مع معهد لوجك للتدريب في تنظيم هذه الورشة نتائج قيّمة، حيث ساهمَ بإثراء تجربتنا، وجدّد التزامنا بتوفير أفضل فرص التطوير لموظفينا، ونأمل أن تتكرر مثل هذه المبادرات في المستقبل، والشكرُ موصولٌ إلى الزميلة أفنان صقر على دورها الكبير في إنجاح هذه الورشة، فقد قدمت رؤى جديدة وأفكارًا مبتكرة ساهمت في تحفيز وتطوير مهارات المشاركين."

وتابعَ الدكتور الغزاوي: نحن في شركة الإبداع نؤمن بأن الاستثمار في الموارد البشرية هو الاستثمار الأمثل، ولهذا نحرص على توفير بيئة عمل محفزة ومشجعة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تساهم في تطوير مهارات موظفينا، وورشة عمل "قفزة حياة" تأتي في إطار هذا التوجه، حيث نهدف من خلالها إلى تمكين موظفينا من تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم وإمكاناتهم، والمساهمة في تحقيق رؤية الشركة في أن تكون رائدة في مجال التمويل الأصغر في البحرين

وأضافَ الدكتور الغزاوي: "إننا فخورون بالشباب البحريني، ونؤمن بمواهبهم وإمكاناتهم، ونحن على ثقة بأنهم قادرون على تحقيق الكثير، لذلك نسعى لإقامة المزيد من الفعاليات والورش والبرامج التدريبية؛ تعزيزاً للمشهد التعليمي والمهني في المملكة، وتأهيلاً للكوادر البحرينية لتحقيق النجاح والابتكار في مختلف المجالات الوظيفية."

نبذة عن بنك الإبداع البحرين:

تأسس إبداع البحرين للتمويل متناهي الصغر في الحادي عشر من فبراير 2009 كأول بنك متخصص في التمويل الأصغر في مملكة البحرين وذلك برعاية ومباركة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والمغفور له "بإذن الله" الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجند"، وذلك إيمانا من الجميع بدور هذه البنوك في دعم محدودي الدخل، ومساهمتها في إطلاق إبداعاتهم وتحقيق طموحاتهم عن طريق توفير القروض الصغيرة بشروط سهله ومسيرة، هذا وقد تغيرت الصفة القانونية من بنك إلى شركة في منتصف العام 2021.

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