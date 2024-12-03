مسقط. 3 ديسمبر، 2024. أعلن الأهلي الإسلامي عن افتتاح أحدث فروعه في ولاية السيب بمنطقة الخوض السادسة، والذي تم تصميمه لتقديم مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. يهدف هذا الفرع إلى تلبية احتياجات قاعدة العملاء المتنامية للبنك. حيث أقيم حفل الافتتاح بتاريخ 27 نوفمبر 2024، تحت رعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد.

يقع الفرع الجديد في قلب منطقة الخوض السادسة، التي تشهد نشاطًا تجاريًا متزايدًا، مما يجعله مركزًا حيويًا لخدمة العملاء. ويعكس هذا التوسع التزام الأهلي الإسلامي بالابتكار وتقديم حلول مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة. كما يبرز الفرع الجديد حرص البنك على تعزيز حضوره في مختلف مناطق السلطنة، بما يتماشى مع رؤيته لإضفاء قيمة مستدامة لمساهميه وجعل خدماته المصرفية في متناول الجميع.

يعتبر توسع الأهلي الإسلامي الاستراتيجي إلى منطقة الخوض السادسة بولاية السيب خطوة نوعية أخرى في مسيرته نحو إعادة تعريف الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان. يتميز الفرع الجديد بتجهيزاته العصرية وفريق عمله المتمرس، مما يضمن تقديم حلول مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتجددة. ويعكس هذا التوسع التزام البنك الراسخ بالنزاهة والتفاني في تجاوز توقعات العملاء، إلى جانب تعزيز شبكة تواجده في مختلف أنحاء السلطنة. وبينما يرحب الأهلي الإسلامي بعملاء جدد، يؤكد البنك أيضاً استمراره ببناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والتميز، مع تركيزه على تحقيق نمو مستدام في قطاع خدمات الصيرفة الإسلامية.

من خلال افتتاح هذا الفرع الجديد، يعزز الأهلي الإسلامي مكانته الرائدة والتزامه المستمر بالتطور والنمو، مجسدًا رؤيته في التوسع نحو مناطق واعدة ومستقبلية. وإذ يستند البنك إلى أسس قوية من الموثوقية والاحتراف، فإنه يعبر عن حرصه على تقديم أفضل الخدمات لسكان منطقة الخوض السادسة بما يلبي تطلعاتهم.

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