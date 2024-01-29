مسقط: في إطار مساعيه لتوفير أفضل تجربة مصرفية لقاعدة عملائه المتنامية، أعلن الأهلي الإسلامي عن إطلاق الفئة الجديدة من الخدمات المصرفية الإسلامية تحت اسم "المجد". وأقيم حفل الإطلاق في مبنى البنك الأهلي الرئيسي، وشهد الحضور عدد من كبار المسؤولين ومجموعة من موظفي الأهلي الإسلامي.

"المجد" هي الفئة الجديدة المصممة خصيصاً لتلبي متطلبات عملاء الأهلي الإسلامي المميزين، وتضم مجموعة من المزايا الفريدة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن ضمن ميزات وخدمات فئة "المجد" القيمة التي يقدمها للعملاء، يقدم الأهلي الإسلامي عرض الاسترداد النقدي الحصري عند الانضمام لفئة المجد بنسبة 10% من الراتب كهبة لأول راتب. ويمكن للعملاء الذين تتراوح رواتبهم بين 1,000 - 3,499 ريال عماني أو الذين يقومون بإيداع مبلغ 10,000 - 34,999 ريال عماني الانضمام إلى المجد والاستمتاع بمجموعة من العروض والمزايا، ومن أهمها إمكانية الدخول إلى 25 صالة في المطارات حول العالم 6 مرات خلال السنة، بالإضافة إلى مكافأة تبلغ 2,000 نقطة من نقاط اللؤلؤ عند الانضمام، وإلى جانب هذه العروض، سيتم توفير مكتب خدمات خاص في أفرع الأهلي الإسلامي لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية.

وحول إطلاق فئة المجد، قالت الفاضلة نورا سلطان، مساعد المدير العام – رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالأهلي الإسلامي، "نسعى من خلال إطلاق فئة المجد الجديدة إلى تقديم تجربة مصرفية استثنائية تتجاوز توقعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم المتغيرة. ونتطلع لوضع معايير جديدة لخدمة العملاء بالتوافق مع أحدث الخدمات المصرفية. وتشهد هذه الخطوة على تفانينا في تقديم خدمات ومنتجات ذات مستوى عالمي كجزء من محفظة خدماتنا الواسعة، مع حرصنا على توفير خدمات مصرفية ميسرة ذات كفاءة عالية."

ويمكن لعملاء فئة المجد إصدار بطاقة الخصم المباشر وبطاقة الائتمان البلاتينية الآمنة والفريدة من نوعها مع ميزة الشريحة والرقم السري (PIN)، ومع تقنية الدفع بدون اللمس. وتتمتع البطاقات بقبول عالمي في أكثر من 30 مليون موقع حول العالم. وحسب طلب العملاء يقدم البنك أيضًا دفتر شيكات بتصميم خاص. ويمكن للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية باستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف النقال، إلى جانب ميزة الأمان الثلاثي الأبعاد من (Visa) لإجراء معاملاتهم بأمان عبر الإنترنت. وتتمتع البطاقة بإمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للسحب النقدي، أو للشراء من أجهزة نقاط البيع (POS). كذلك ويحصل عملاء المجد على نسب تمويل خاصة وعروض مميزة من ضمن مجموعة المنتجات والخدمات التي يوفرها الأهلي الإسلامي. ويمكن للعملاء الاستفسار في أي وقت على مدار الساعة مع خدمة العملاء عبر تواصل الأهلي.

وأضافت نورا سلطان قائلةً، "نحن على ثقة بأن فئة المجد الجديدة ستضع معايير جديدة في قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان. ونفتخر بخدمة عملائنا كرواداً للتميز، إذ نعتبر ذلك جزءاً من أهدافنا الرامية لرفع معايير الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة في القطاع المصرفي شديد التنافس."

يواصل الأهلي الإسلامي وضع معايير للتميز في الخدمات المصرفية الإسلامية، عبر توظيف أحدث التقنيات المبتكرة وتوفير أفضل الحلول الرقمية لإدارة العمليات المصرفية بكل سهولة وسلاسة، مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية. ويطمح البنك إلى بناء علاقات طويلة الأجل مع عملائه الحاليين والجدد، مع مواصلة مساعيه لتطبيق أفضل الحلول المصرفية في كافة العمليات التشغيلية.

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-انتهى-