مسقط: في إطار جهوده المستمرة لتعزيز تجربة العملاء اليومية، عقد الأهلي الإسلامي شراكة مع خدمة “مراحب” التابعة لشركة ترانزُم، لإطلاق خدمة مجانية لتسهيل إجراءات السفر في المطار لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وتهدف هذه المبادرة إلى تبسيط الإجراءات الأساسية قبل السفر من خلال توفير خدمة استلام الأمتعة، والمساعدة في إجراءات تسجيل الوصول في المطار، وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة قبل مواعيد الرحلات، بما يتيح للعملاء تجربة أكثر سهولة وراحة منذ بداية رحلاتهم.

تتوفر هذه الخدمة حصريًا للعملاء من فئة الخدمات المصرفية الخاصة من الأهلي الإسلامي خلال الفترة لغاية 31 أغسطس 2026. ويستفيد العملاء من خدمة مناولة مجانية لما يصل إلى أربع حقائب. كما تمتد خدمة استلام الأمتعة لتشمل محافظتي مسقط وصلالة ضمن نطاق يصل إلى 50 كيلومترًا من المطار، على أن يتم الحجز قبل موعد الرحلة بما لا يقل عن 48 ساعة.

ومع تزايد وتيرة السفر، أصبحت الخدمات التي تسهم في تقليل التعقيدات اللوجستية أكثر أهمية للعملاء. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم تجربة سفر أكثر تنظيمًا، بالإضافة إلى تعزيز تكامل الخدمات ضمن نطاق العمل المصرفي من خلال تبسيط الإجراءات قبل موعيد المغادرة.

وانطلاقًا من تركيز الصيرفة الإسلامية على الاهتمام والثقة وتقديم خدمات تتجاوز نطاق المعاملات المالية، يواصل الأهلي الإسلامي التركيز على تقديم تجارب عملاء تقوم على سرعة الاستجابة وبناء علاقات طويلة الأمد. كما تسلط هذه المبادرة الضوء على توجه البنك الأوسع نحو طرح خدمات تُكمل الاحتياجات اليومية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، مع الحفاظ على تواصل مستمر وذي قيمة يعكس عمق العلاقة مع العملاء.

تعكس الشراكة مع ترانزُم استمرار جهود الأهلي الإسلامي على التعاون مع مزوّدي خدمات رائدين وقادرين على تقديم تجارب استثنائية لخدمة عملائهم. كما تؤكد هذه الشراكة على الاهتمام المشترك بالاعتمادية والاحترافية والتميّز في خدمة مختلف جوانب حياة العملاء.

وتندرج هذه المبادرات ضمن نهج الأهلي الإسلامي لتعزيز التجربة المصرفية الشاملة من خلال خدمات ومبادرات تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء بصورة تكاملية. ويواصل البنك إيلاء أهمية متزايدة لطرح عروض ذات قيمة مضافة تتماشى مع تغير متطلبات العملاء وأنماط حياتهم، بما يعكس التزامه بتقديم تجربة مصرفية أكثر شمولية وتكاملًا.

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