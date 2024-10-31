أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في بادرةٍ تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون، أعلنت "الأنصاري للصرافة"، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع"، المُدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، بالشراكة مع سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في أبوظبي، عن افتتاح صالة خدمات قنصلية حديثة مزودة بنظام متطور لإدارة الطوابير في مقر السفارة، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والصحفيين وعدد من أبناء الجالية الباكستانية في الدولة. وتجسد هذه الخطوة التزام الأنصاري للصرافة بدعم الجالية الباكستانية في دولة الإمارات وتعزيز أواصر التعاون بين الجانبين.

وتم تصميم الصالة لتعزيز تجربة الزوار، وتوفير بيئة أكثر راحة وكفاءة. وتسعى الأنصاري للصرافة، باعتبارها واحدة من شركات الصرافة الرائدة، إلى رد الجميل للمجتمعات التي تقدم خدماتها ضمنها، وتوفير الوسائل الكفيلة بتعزيز ممارسات التحويل القانونية والآمنة.

وأعربت الأنصاري للصرافة عن عميق امتنانها للسفارة الباكستانية على إتاحتها فرصةً للتعاون في هذه المبادرة الهامة، تماشياً مع الالتزام المشترك بخدمة الجالية الباكستانية والمساهمة بتعزيز أواصر التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة "الأنصاري للصرافة": "نفخر بتعاوننا مع سفارة جمهورية باكستان الاسلامية في هذه المبادرة، حيث تعكس شراكتنا حرصنا على تمتين علاقتنا مع الجالية الباكستانية ودعمها بكل الطرق المتاحة. وفي إطار التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية المؤسسية، سنواصل مساهمتنا الإيجابية في المجتمعات التي نتيح لها خدماتنا".

ويشكل افتتاح الصالة محطة فارقة في جهود الأنصاري للصرافة المستمرة لتوطيد وتعزيز العلاقات مع الأطراف المعنية، وتشجيع القنوات القانونية والآمنة للتحويلات المالية.

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