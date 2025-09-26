أعلنت الأنصاري للصرافة ذ.م.م، الشركة الرائدة في خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع، عن فوزها بجائزة "أفضل شركة صرافة للعام" خلال حفل "جوائز فاينانس ميدل إيست" (Finance Middle East Awards).

ويأتي هذا التكريم تقديراً للأداء الاستثنائي لشركة الأنصاري للصرافة، والتزامها بالابتكار والشمول المالي والتميُّز في خدمة العملاء. فقد نجحت الشركة خلال السنة المالية 2024، في تنفيذ أكثر من 50 مليون معاملة، كما وسّعت شبكتها لتشمل ما يزيد على 270 فرعاً، وسجلت زيادة بنسبة 23% في المعاملات الرقمية. كما أطلقت الشركة مجموعة من المبادرات الرائدة والشراكات الاستراتيجية بهدف تعزيز تجربة العملاء، وتوسيع نطاق الخدمات، ودعم التمكين المالي في المنطقة.

وتعليقاً على التتويج بالجائزة، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الأنصاري للصرافة: "يجسد حصولنا على هذه الجائزة التزامنا بإعادة رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية، كما يعكس هذا الإنجاز الثقة الكبيرة التي يوليها لنا عملائنا، وتفاني فريق عملنا في تقديم حلول مالية آمنة وسلسة وشاملة. وسنواصل التزامنا بدفع عجلة الابتكار وتوسيع نطاق خدماتنا، بما يسهم في تمكين الأفراد والشركات داخل دولة الإمارات وخارجها".

ويرسخ هذا التكريم التوجُّه الاستراتيجي لشركة الأنصاري للصرافة، لا سيما في مجالات تعزيز الشمول المالي، وتطوير القدرات الرقمية، وتلبية أعلى معايير التميُّز في تقديم الخدمات عبر مختلف القنوات.

