يضم 150 موظفًا إماراتيًا

دبي: افتتحت "الأنصاري للصرافة" مركز اتصال جديد للمبيعات والخدمات في الشارقة، لتوفير تجربة أكثر تميزاً وتخصصاً لعملائها. ويعتمد المركز الجديد على فريق عمل يضم أكثر من 150 مواطناً إماراتياً في إطار التزام "الأنصاري للصرافة" بسياسة التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم وتمكين الكفاءات الوطنية ضمن القطاع الخاص.

وافتَتَح مركز الاتصال الجديد في الشارقة محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي، وعلي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات بحضور عدد من فريق الإدارة العليا لدى "الأنصاري للصرافة".

ويمتاز المركز بموقعه الاستراتيجي الواقع بين إماراتي الشارقة ودبي، وستتولى الكفاءات الوطنية إدارة عمليات المركز ودعم العملاء. ويمثل توظيف هذا العدد من المواطنين زيادة كبيرة في عدد الموظفين الإماراتيين في مختلف إدارات الشركة. وقد وضعت "الأنصاري للصرافة" إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز التوطين استجابةً للبرنامج الاتحادي للحكومة، الذي تم الإعلان عنه كجزء من "مشاريع الخمسين" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلق محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي في "الأنصاري للصرافة": "إننا ملتزمون بدعم مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وبرامجها في مجال التوطين من خلال تمكين المواهب الوطنية، وتوفير فرص وظيفية نوعية للكفاءات الإماراتية الشابة، لا سيما جيل الشباب. تعزز حملة التوظيف الأخيرة التزامنا الراسخ بهذا التوجه، وعزمنا على توظيف 500 موظف إماراتي مؤهل خلال العامين المقبلين. وفي إطار هذه الاستراتيجية، سنمضي قُدُماً في تدريب المواهب الوطنية وتزويدها بالأدوات والموارد التي تتيح لها تولي مناصب قيادية".

وسيحظى المواطنون الموظفون في المركز بإمكانية الوصول إلى برامج تدريب وتطوير متميزة، مع تمكينهم من الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة في بيئة عمل منتجة ومحفزة. كما سيتمكنون من الاستفادة من "أكاديمية الأنصاري للصرافة" لتعزيز مهاراتهم، والنجاح ضمن القطاع المالي. ولطالما حظيت "الأنصاري للصرافة" بإشادةٍ واسعة تقديراً لمبادراتها الرامية إلى توظيف وتدريب المواطنين الإماراتيين، فضلاً عن مشاركتها الفاعلة في معارض التوظيف والتواصل الكبرى التي تستهدف المواهب الوطنية بصورة حصرية.

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