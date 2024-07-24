الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الأنصاري للصرافة، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع" المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، عن إطلاق خدمتها الجديدة لتحصيل ضرائب الشركات. وتتيح الأنصاري للصرافة هذه الخدمة في شبكة فروعها على امتداد دولة الإمارات لتسهيل سداد الشركات للضرائب المستحقة بما يضمن امتثالها للقوانين والتشريعات الضريبية المعمول بها في الدولة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التزام "الأنصاري للصرافة" بتمكين الشركات عبر رفدها بمنصةٍ أكثر سلاسةً وأوسع نطاقاً لتسديد الضرائب المستحقة عملاً بأحكام القرار الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات بشأن تحصيل ضرائب الشركات العاملة في الدولة.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة: "نحرص في الأنصاري للصرافة على إطلاق الخدمات الكفيلة بدعم وتمكين المؤسسات العاملة في الدولة، وتوفير الحلول المالية المبتكرة لتعزيز ريادتنا في السوق والارتقاء بتجربة قاعدة عملائنا من الأفراد والشركات. ونسعى من خلال إطلاق خدمة تحصيل ضرائب الشركات وإتاحتها ضمن كافة فروعنا إلى تسهيل عملية سداد الضرائب، بما يضمن امتثال الشركات للقوانين المعمول بها في الدولة."

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية في دولة الإمارات أصدرت المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات) في 9 ديسمبر 2022 ويسري على السنوات المالية التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده.

حول الأنصاري للصرافة:

تعد الأنصاري للصرافة واحدة من الشركات الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع.

وشهد العام 1966 افتتاح أول فرع للشركة المرخصة والمنظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ومنذ ذلك الحين، خطت الشركة خطوات سريعة لتعزيز مكانتها بوصفها واحدة من كبرى شركات الصرافة في الإمارات مع أكثر من 256 فرعاً في جميع أنحاء الدولة (اعتباراً من ديسمبر 2023)، إلى جانب فريق عمل متكامل يضم أكثر من 4500 موظف وموظفة من مختلف الجنسيات واللغات. وتجري الشركة نحو 134 ألف معاملة يومياً (اعتباراً من ديسمبر 2023).

ومنذ تأسيسها، تواصل الأنصاري للصرافة توسيع محفظة خدماتها عبر إضافة مجموعة من الحلول الرقمية، ومن أبرزها "تطبيق الأنصاري للصرافة للهواتف الذكية"، الحائز على جوائز عدة، إلى جانب موقعها الإلكتروني الرسمي والكاونترات الذكية داخل فروعها.

وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي للشركة: https://alansariexchange.com/

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