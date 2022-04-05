ضمن التفاعل الكبير للشركات وقطاع الأعمال مع المبادرة الأكبر من نوعها في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "الأنصاري للصرافة" عن تقديم تبرع قيمته مليون درهم دعماً لمبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء، خاصة من الفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال واللاجئون والنازحون والمتضررون من الأزمات والكوارث الطبيعية في 50 دولة حول العالم.

وتأتي مساهمة الأنصاري للصرافة في مبادرة الدعم الغذائي الأشمل في تاريخ "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الجهة المنظمة للمبادرة، من أجل تقديم الدعم الغذائي للجوعى ومن يعانون سوء التغذية بسبب أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية الصعبة.

ويعادل التبرع الذي قدمته الشركة مليون وجبة، من خلال توفير المكونات المطلوبة لإعداد وجبات طعام تسد رمق المحتاجين في المجتمعات الأقل دخلاً التي تستهدفها المبادرة.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة "الأنصاري للصرافة":

"استلهاماً من الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، نفخر في شركة الأنصاري للصرافة بتقديم مليون درهم إماراتي دعماً لمبادرة «المليار وجبة» التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». ونتشرف بالمشاركة في أكبر مبادرة إنسانية في المنطقة، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين والأسر المتعففة حول العالم مع بداية شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة. وسنواصل التزامنا الراسخ بتقديم كافة أشكال الدعم للمبادرات الخيرية والإنسانية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، تماشياً مع التزامنا بمسؤوليتنا الاجتماعية."

آليات التبرع

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

الأنصاري للصرافة

وتعد “الأنصاري للصرافة” إحدى الشركات الرائدة في مجال صرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات. وتم افتتاح أول فرع للشركة في إمارة أبوظبي في عام 1966 وهي مرخصة ومنظمة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم الشركة أكثر من 200 فرع إلى جانب فريق عمل مكون من أكثر من 3500 موظف وموظفة من مختلف الجنسيات واللغات لتلبية احتياجات اكثر من 3 مليون عميل شهرياً. وتجري الشركة أكثر من 120،000 معاملة يوميًا..

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