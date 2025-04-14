دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الأنصاري للصرافة"، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع"؛ ومصرف "رويا المحلي الإسلامي ذ.م.م" (رويا)، أول مصرف محلي إسلامي يعتمد على التجربة الرقمية بشكل كامل في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية أكثر سلاسة للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتتيح هذه الشراكة لعملاء "رويا" خدمات إيداع نقدي فوري ودون رسوم في أكثر من 260 فرعاً لشركة الأنصاري للصرافة على امتداد الدولة.

وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بتمكين الأفراد والشركات في الدولة من خلال رفدهم بحلول مالية مبتكرة وسلسة.

وفي هذا السياق، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة "الأنصاري للصرافة": "يسرنا إبرام هذه الشراكة، ونتطلع للمضي قُدُماً في تطوير التعاون مع "رويا"، المصرف الرقمي الرائد، في إطار التزامنا المشترك بتعزيز الابتكار ورضا العملاء. وتتيح خدمات الإيداع النقدي السلسة والمجانية آفاق جديدة لتوسيع خدماتنا لتشمل قاعدة أكبر من العملاء، بما يضمن استفادة شريحة أوسع من الأفراد من خدماتنا التي تتميز بكفاءتها وموثوقيتها".

ومن جانبه، قال كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف "رويا": "تعكس شراكتنا مع الأنصاري للصرافة سعينا المستمر لتقديم خدمات مالية سلسة وشاملة لعملائنا. وتمثل خدمة الإيداع النقدي المجاني في أكثر من 260 فرعاً للأنصاري للصرافة في مختلف إمارات الدولة خطوة مهمة نحو تيسير الخدمات المصرفية للجميع".

وتعد الشراكة بين الجانبين خطوة نوعية تسهم في تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، وتضمن توفير الشمول المالي وتقديم حلول منخفضة التكاليف للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتكتسب هذه الشراكات أهميةً محورية في تعزيز الابتكار وإتاحة الخدمات المصرفية للجميع، مواكبةً للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لترسيخ مكانتها كمركزٍ مالي عالمي.

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