دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، وإحدى المجموعات الرائدة في مجال الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "آبي" (ABHI)، منصة التمويل المُضمَّن المدعومة من قبل منصة "هب 71" (Hub71) ومكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قطاع المدفوعات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر توفير حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتقديم خدمات متكاملة وسلسة للعملاء.

ومن المقرر أن تدخل هذه الشراكة الاستراتيجية حيز التنفيذ في الربع الثاني من عام 2025 (رهناً بالموافقات التنظيمية)، ويشمل نطاقها خدمات "الوصول للأجور المكتسبة " و"أرسل الآن، ادفع لاحقاً "، لتعزز بذلك تنوُّع الخدمات التي تُقدمها الأنصاري للخدمات المالية. وتستهدف هذه الخدمات الجديدة شريحة واسعة من أفراد المجتمع في دولة الإمارات، بما في ذلك أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية ومن لديهم وصول محدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية، على أن يتم إطلاقها بشكل تدريجي على مختلف المنصات المتوفرة لدى المجموعة، وذلك لضمان التكامل الانسيابي وتقديم تجربة تُلبي احتياجات المستخدمين.

وتأتي هذه الشراكة في أعقاب تعاون سابق بين "الأنصاري للخدمات المالية" ومنصة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، لتقديم خدمات مماثلة. وبحكم قاعدة عملائها الواسعة، دخلت الأنصاري للخدمات المالية في شراكات استراتيجية مع عدد من المنصات الرائدة لضمان كفاءة وقابلية التوسع في عروضها المالية المبتكرة. وتؤكد هذه الشراكات على التزام الأنصاري للخدمات المالية بالاستفادة من مكانتها ومركزها الرائد في السوق لتقديم حلول مالية متطورة مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.

وستتولى شركة "آبي"، الرائدة في تقديم حلول "الوصول للأجور المكتسبة" والخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا، توفير منصة تقنية وإطار تشغيلي يتيح لعملاء "الأنصاري للخدمات المالية" إمكانية الحصول على رواتبهم قبل موعد الصرف الرسمي، بالإضافة إلى تمكين العملاء الذين لا يملكون حسابات مصرفية أو لديهم وصول محدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية من تحويل الأموال دولياً بشكل فوري مع الدفع لاحقاً. وبدورها، ستتولى "الأنصاري للخدمات المالية" تحديد العملاء المؤهلين للاستفادة من هاتين الخدمتين، بما يضمن وصول الحلول المالية المبتكرة إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

وفي هذا السياق، قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "نسعى من خلال هذا التعاون إلى توسيع نطاق خدماتنا المالية لنقدم لعملائنا خياراتٍ أكثر تنوعاً. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بتسهيل وصول شرائح المجتمع كافة إلى الخدمات المالية المتطورة وتوفير حلول مرنة تلبي متطلباتهم المتنوعة".

وستتيح هذه الشراكة لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" إثراء محفظة خدماتها، وتوفير خياراتٍ جديدة ومبتكرة للعملاء لإدارة شؤونهم المالية بكفاءةٍ أكبر.

ومن جانبه، قال عمير أنصاري، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "آبي": "تمثل شراكتنا مع الأنصاري للخدمات المالية نقلةً نوعية في مجال الخدمات المالية المبتكرة، ونسعى من خلالها إلى رفد الأفراد غير المتعاملين مع البنوك بحلول مالية سلسة ومرنة تناسب احتياجاتهم. ونسعى إلى تمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بفعالية من خلال تقديم حلول عملية للتحديات المالية التي تواجه الأفراد، وهو ما يتجلى في خدماتنا المبتكرة مثل "الوصول للأجور المكتسبة" و"أرسل الآن، ادفع لاحقاً". وسيسهم الجمع بين التقنيات المتطورة لشركة آبي والخبرة العميقة للأنصاري للخدمات المالية في السوق المحلي بتعزيز الشمول المالي ومساعدة الشرائح ذات الوصول المحدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية على إدارة احتياجاتها المالية بأكبر قدر من المرونة والسلاسة".

نبذة عن "آبي"

تعد "آبي" شركة تكنولوجيا مالية رائدة في مجال التمويل المُضمَّن، تقدم مجموعة شاملة من الحلول التي تشمل صرف الأجور المكتسبة، إضافة إلى حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ونجحت الشركة في بناء شبكة واسعة من الشراكات تضم أكثر من 550 شركة، لتعزز بذلك مساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع.

ونالت "آبي" تقدير منصة "هب 71" ومؤسسة "إنديفور"، وكانت أول شركة على مستوى المنطقة تحصل على جائزة "رواد التكنولوجيا" لعام 2023 من المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق بذلك إنجازاً ريادياً في قطاع التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. وقد أثمر نجاح الشركة في اختيارها مؤخراً ضمن مبادرة "100 شركة من المستقبل" في دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://abhi.ae/

نبذة عن مجموعة الأنصاري للخدمات المالية:

تعدُّ مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" إحدى المجموعات الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تأسست كشركة عائلية عام 1966، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في أبريل من العام 2023.

وتقدِّم المجموعة محفظة شاملة من الخدمات المالية المتكاملة، تشمل التحويلات المالية الداخلية والخارجية وصرف العملات الأجنبية والوصول إلى نظام حماية الأجور (WPS) في دولة الإمارات، إلى جانب تحصيل الفواتير والبطاقات المسبقة الدفع، وحلول الدفع القائمة على التكنولوجيا، وغيرها من الخدمات والحلول التي تساعد في نقل الأموال محلياً وعالمياً. وتضمن المجموعة أعلى مستويات الجودة والقيمة المضافة في الخدمات التي تقدِّمها لقاعدة عملائها الواسعة من خلال الشركات التابعة لها، وهي "الأنصاري للصرافة" و"الأنصاري للصرافة الكويت" (يجري حالياً الاستحواذ عليها بالكامل من قبل المجموعة)، و"وورلد وايد كاش اكسبرس" و"كاش ترانس" و"الأنصاري للمدفوعات الرقمية".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://aafs.ae/

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