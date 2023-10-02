بعد الإقبال الكبير على المرحلة الأولى:

صالح طباخ:

مشروع "مايا تاون هاوس" يرفع استثماراتنا في دبي إلى 200 مليون درهم

سنواصل التوسع في استثماراتنا في دبي وأسواق أخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، ومقرها دبي، المرحلة الثانية من مشروع "مايا تاون هاوس" في دبي، بعد الإقبال الكبير على المرحلة الأولى التي تم إنجازها في وقت قياسي لا يتجاوز 12 شهرا.

وبدأت "الأندلس كورت يارد" بطرح المرحلة الثانية من المشروع، وبدأ العمل فيها على أرض الواقع حيث يتم التركيز في المرحلة الثانية على المساحات لتتراوح المساحة من 2900 قدم مربع إلى 3900 قدم للتاون هاوس.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري صالح طباخ: " يسعدنا إطلاق المرحلة الثانية من مشروع (مايا تاون هاوس) بعد الإنجاز الكبير للمرحلة الأولى، ونستهدف خلال المشروع الجديد توفير المساحات الأكبر في السوق في فئة التاون هاوس المكون من 3 غرف.. كما قمنا بطرح منتج قليل عرضه في السوق وهو التاون هاوس المكون من 5 غرف نوم بمساحة صافية ٣٩٠٠ قدم وحدائق واسعة وتشطيب عالي الجودة".

وأشار صالح طباخ، إلى أن الشركة تركز على النوع وليس العدد حيث تطرح مشاريع محدودة المعروض للحفاظ على الزخم والطلب، مضيفًا: "أيضا أسعار العقارات المطروحة من قبل شركتنا تعتمد على طرح العقارات الفخمة واستهداف فئة معينة من المشترين الباحثين عن منزل الأحلام".

وقال طباخ، إن المشروع الجديد يرفع استثمارات الشركة في إمارة دبي لتتجاوز الـ 200 مليون درهم، كما تسعى لإضافة مشاريع جديدة في أبو ظبي والعين إلى محفظتنا مع العمل على طرح مشاريع نوعية ومميزة فقط.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، بأن المرحلة الجديدة تتكون من 24 تاون هاوس فقط عالي الجودة والتشطيب بأفكار عصرية جديدة وإضافات سوف تتم لأول مرة من ناحية خدمات مميزة للعناية بكبار السن وطرح ميزات داخل العقار تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة والأفراد الذين بحاجة لعناية خاصة وتوفير تكنولوجيا حديثة للغاية لتقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة والأفراد الذين يحتاجون عناية طبية مميزة.

واختتم صالح طباخ حديثه قائلا: "إن سوق دبي تغير بشكل كبير بعد جائحة كورونا، كما تغير نوع المستثمر العقاري حيث أصبحت دبي تجذب فئات جديدة تبحث عن الاستقرار والأمن والأمان في دبي مع جذب العائلات أكثر من الأفراد مما زاد الطلب على العقارات ذات المساحات الكبيرة والعقارات الفخمة، لذا سنواصل التوسع والاستثمار في هذا السوق".

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نبذة عن شركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري:

تأسست شركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، في عام 2019 بهدف جذب استثمارات ومحافظ مالية من المملكة العربية السعودية؛ للاستثمار العقاري والتجاري والخدمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونجحت الشركة في جذب عدد من المستثمرين السعوديين المساهمين، وقامت بتطوير أول أعمالها، وهو مجمع "الأندلس كورت يارد" للتسوق في إمارة دبي.

وتضم الشركة عددًا من الشركات المختصة في التطوير العقاري، والصيانة، وإدارة الأصول، والاستثمار التجاري، ومحلات التجزئة، والاستثمارات العامة، والتمويل العقاري.

كما تعمل "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، في مجال المطاعم، والحصول على "حقوق الامتياز" من مطاعم عالمية، إلى جانب إدارة الأصول التي تطورها، وتوفير معظم الخدمات الإدارية والهندسية والتجارية داخليًا.

نبذة عن صالح طباخ:

يشغل صالح طباخ، الذي يمتلك خبرة واسعة في السوق العقارية تمتد إلى 18 عامًا، منصب الرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري في دبي، منذ شهر نوفمبر 2020 وحتى الآن.

وشغل منصب مستشار الرئيس التنفيذي ورئيس التجارة والتطوير والعمليات في شركة "ماج للتطوير العقاري" بين 2019 و2020، وعضو مجلس مجموعة "جيرسون ليرمان" الاستشارية ومقرها مدينة نيويورك بين 2016 و2021، والرئيس التنفيذي لشركة "دلتا الدولية" العقارية بين 2014 و2019، ومدير عام الشرق الأوسط في مجموعة الامتياز المتحدة بين 2013 و2014.

وتولى عدة مناصب في مجموعة دبي للعقارات على مدى عشر سنوات شملت: رئيس العمليات التجارية بين 2010 و2012، ومدير التسويق والاتصال بين 2009 و2010، ومسؤولاً تنفيذيًا أول للتسويق والاتصالات بين 2007 و2009، وتنفيذي الممتلكات بين 2006 و2007. وساهم خلالها في مشاريع مهمة مثل مشروع "جميرا بيتش ريزيدنس"، "الخليج التجاري"، "شروق وغروب مردف"، مشروع "ليان" و"الواحة" في دبي لاند، و"بوابة الخيل" و"ذا فيلا".

وقام صالح طباخ، بالإشراف والمساهمة في أكثر من 18 مشروعًا عقاريًا مهمًا في إمارة دبي، وساهم مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي في إطلاق مبادرات، أهمها مبادرة التمويل الجماعي والملكية الجماعية، وغيرها من المبادرات المهمة.

وبدأ مسيرته المهنية في مجال مواد البناء، حيث عمل في قسم الدعم الفني والتقني في مصانع "دهانات ناشيونال" بين 2003 و2006.

وهو حاصل على ماجستير في تطوير الأعمال عام 2015 من "الجامعة المفتوحة" في المملكة المتحدة، وماجستير في إدارة المخاطر في عام 2010 من جامعة برادفورد، وبكالوريوس في ريادة الأعمال عام 2003 من جامعة غرينتش في ذات الدولة.