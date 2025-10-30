دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «الأحواض الجافة العالمية»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وشركة كوتشين لبناء السفن المحدودة (CSL) عن توقيع اتفاقية شروط مبدئية لتقييم وتطوير أول مجمّع لإصلاح السفن في الهند ضمن منشأة الإصلاح البحري الدولية (ISRF) في مدينة كوتشين بولاية كيرالا.

وجرى توقيع المذكرة بحضور معالي شري سارباناندا سونوال، وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الحكومة الهندية، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بين القبطان الدكتور رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، والسيد مادهو إس. نير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كوتشين لبناء السفن المحدودة، وذلك خلال «أسبوع الملاحة البحرية في الهند 2025» الذي عُقد في مدينة مومباي.

وبفضل موقعها الاستراتيجي على طرق الشحن الدولية الرئيسية، تتميّز منشأة الإصلاح البحري الدولية بنظام رفع سفن متطوّر ومرافق إرساء حديثة قادرة على صيانة مجموعة واسعة من السفن. وستتعاون «الأحواض الجافة العالمية» مع شركة كوتشين لبناء السفن في تقييم واستكشاف نماذج التعاون المحتملة ضمن منظومة مجمّع إصلاح السفن. وستُسهم هذه الشراكة في دعم النمو المستقبلي لقدرات الهند البحرية وتعزيز مكانة البلاد كمركز ناشئ لخدمات الملاحة البحرية العالمية.

وبهذه المناسبة، قال القبطان الدكتور رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "تُمثل شراكتنا مع شركة كوتشين لبناء السفن محطة بارزة جديدة في مسيرة ’دي بي ورلد‘ نحو ترسيخ التزامها بتعزيز البنية التحتية البحرية في الهند وتعزيز قدرتها التنافسية. ومن خلال دمج الخبرات الدولية لدينا في الأحواض الجافة العالمية، مع الخبرة المحلية العميقة لشركة كوتشين لبناء السفن، نعمل على تطوير منظومة متقدّمة لإصلاح السفن تقوم على الكفاءة والاستدامة والابتكار. ونسعى معًا لجعل كوتشين الوجهة المفضّلة في المنطقة لخدمات إصلاح السفن والخدمات البحرية، بما يدعم طموح الهند في أن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا للملاحة البحرية."

ومن جانبه، قال مادهو إس. نير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كوتشين لبناء السفن المحدودة: "تجمع هذه الشراكة بين اثنتين من أبرز المؤسسات البحرية المرموقة في المنطقة، واللتين تتشاركان رؤية موحّدة للتميّز. ومن خلال الاستفادة من نقاط قوّتنا المكمّلة، نسعى إلى الارتقاء بمعايير إصلاح وصيانة السفن في الهند لتواكب أرفع المعايير العالمية، وترسيخ مكانة كوتشين كمركز تميّز يخدم الأساطيل الإقليمية والدولية."

وتُعدّ هذه الاتفاقية خطوة محورية نحو تحقيق رؤية "مارايتايم أمريت كال 2047"، التي تهدف إلى جعل مدينة كوتشين موقعًا رئيسيًا لتطوير بنية تحتية متقدّمة لإصلاح السفن من الجيل الجديد. ومن خلال الجمع بين خبرات شركة كوتشين لبناء السفن المثبتة في بناء وإصلاح السفن، وخبرة «الأحواض الجافة العالمية» الواسعة في صيانة السفن المتقدّمة والتحويلات الكبرى ومشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات البحرية، ستُسهم هذه الشراكة في إنشاء منظومة حديثة تتمتّع بقدرة تنافسية عالمية وتعزّز القدرات المحلية.

نُبذة عن الأحواض الجافة العالمية:

تُعدّ شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، مزوّدًا رائدًا للخدمات في قطاعات الملاحة البحرية، والنفط والغاز البحري، والطاقة المتجددة. ومنذ تأسيسها قبل أكثر من 40 عامًا، تطوّرت الورشة لتُصبح واحدة من أكبر وأكثر المنشآت تطوّرًا في منطقة الشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي المجاور لميناء راشد في دبي.

تمتدّ منشأة "الأحواض الجافة العالمية" على مساحة 200 هكتار، وتضم خمسة أحواض عالمية المستوى وأكثر من 3,700 متر من أرصفة الرسو، ما يتيح لها استيعاب ما يصل إلى 10 ناقلات نفط فائقة الضخامة في الوقت ذاته، بما في ذلك أكبر السفن في العالم. كما تحتضن المنشأة أكبر رصيف تحميل في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، بطاقة استيعابية لمعالجة هياكل يصل وزنها إلى 37,000 طن متري.

وتُنجز الشركة أكثر من 300 مشروع سنويًا، ولديها سجلّ حافل بإدارة 42 مشروع تجديد في وقت واحد، ما يجعلها تؤدي دورًا محوريًا في دعم صناعات الملاحة والطاقة العالمية. وتتخصّص "الأحواض الجافة العالمية" في إصلاح السفن والحفّارات وصيانتها وتحويلها وتحديثها، إلى جانب قيادة الابتكار في حلول البناء البحري المتقدّمة. ومع توسّع خبراتها في منصّات طاقة الرياح البحرية، تسهم الأحواض الجافة العالمية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز تميّز في الخدمات البحرية والطاقة المستدامة.

وبصفتها الورشة الدولية المفضّلة لقطاع الملاحة العالمي، تقدّم "الأحواض الجافة العالمية" حلولًا رفيعة المستوى تُسهم في تمكين حركة التجارة العالمية، ودعم التحوّل في قطاع الطاقة، وتعزيز النمو المستدام طويل الأمد.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

الأحواض الجافة العالمية

شمسة المهيري : Shamsa.AlMehairi@drydocks.gov.ae

ماريا بوسكوفيتش Marija.Boskovic@drydocks.gov.ae

نبذة عن شركة كوتشين لبناء السفن المحدودة (CSL)

تُعدّ شركة كوتشين لبناء السفن المحدودة (CSL)، وهي مؤسسة تابعة لحكومة الهند تأسست عام 1972 تحت إشراف وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية (MoPSW)، من أبرز الشركات الهندية المتخصّصة في بناء وإصلاح السفن، وتتمتع بحضور واسع في مختلف أنحاء الهند من خلال منشآتها في كوتشين، ومومباي، وكولكاتا، وجزر أندمان ونيكوبار، وأودوبي.

تُعتبر شركة كوتشين لبناء السفن كيانًا مرموقًا في مجالي بناء وإصلاح السفن، حيث قامت بتسليم سفن متطوّرة لعملائها في مختلف القارات. وبفضل إرثها العريق في التميّز، بنت الشركة محفظة مشاريع متميّزة تشمل سفنًا عالية التقنية لقطاع الدفاع – بما في ذلك حاملات الطائرات – إلى جانب السفن التجارية والبحرية العاملة في أعالي البحار. كما اكتسبت الشركة سمعة راسخة في الجودة والموثوقية، وشريكًا موثوقًا لجميع أصحاب المصلحة لديها.

وفي قطاع إصلاح السفن، تمتلك الشركة سجلًا متميزًا يشمل أكثر من 2600 مشروع ناجح في مجالات الإصلاح، وإعادة التأهيل، والتحويل. وتمتدّ خبراتها لتشمل طيفًا واسعًا من أنواع السفن، منها ناقلات النفط، وسفن التجريف، وسفن الشحن الجاف، والسفن البحرية العاملة في المياه العميقة، وسفن الركّاب، وسفن الأبحاث الزلزالية والجيولوجية، وجميع أنواع السفن التابعة للبحرية وخفر السواحل. وتُعدّ شركة كوتشين لبناء السفن الورشة الوحيدة في الهند القادرة على تنفيذ أعمال إعادة تأهيل حاملات الطائرات، وهو ما يؤكد قدراتها التقنية وبُنيتها التحتية المتقدّمة. وتشمل محفظتها أيضًا مشاريع إعادة التأهيل والتحديث وتحويل المنصّات البحرية الرافعة (Jack-up Rigs)، ووحدات الحفر البحرية المتنقلة، ومنصّات النفط البحرية.

كما تتصدّر الشركة جهود تطوير المهارات والتدريب في المجال البحري، حيث تُدير العديد من البرامج الرامية إلى رفع كفاءة المتخصّصين البحريين في مجالي الهندسة البحرية والمهن البحرية. وتشارك الشركة كذلك في عدد من المبادرات الداعمة للشركات الناشئة العاملة في قطاع الملاحة البحرية في الهند. وبصفتها واحدة من أبرز أحواض بناء السفن في البلاد، تعمل الشركة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية للمساهمة في ترسيخ مكانة الهند كمركز عالمي للكفاءات الماهرة في مجالي بناء السفن وإصلاحها.

ومن منطلق رؤيتها المستقبلية في مجال الاستدامة والابتكار في الصناعة البحرية، تواصل شركة كوتشين لبناء السفن تنفيذ خطط طموحة لتوسيع نطاق حضورها وقدراتها في قطاع الملاحة البحرية العالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات