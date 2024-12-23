دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت شركة الأحواض الجافة العالمية رسمياً توسعة "الساحة الجنوبية"، وهي منشأة حديثة تبلغ مساحتها 75,000 متر مربع، بتكلفة بلغت ملايين الدولارات، تمّ تصميمها لتعزيز قدرات التصنيع وتعزيز ريادة الشركة في مجال مشاريع الأعمال الهندسية وبناء الهياكل البحرية المعقّدة وتلك المتعلقة بطاقة الرياح على مستوى العالم.

وتساهم هذه التوسعة بزيادة قدرة التصنيع بنسبة 40% ورفع الطاقة الاستيعابية للساحة الجنوبية بنسبة 25%، بما يُمكّن شركة الأحواض الجافة العالمية من التعامل مع عدة مشاريع ضخمة في وقت واحد.

تتميز الساحة الجنوبية الجديدة بأكبر رصيف للتحميل والتفريغ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو مجهّز للتعامل مع هياكل يصل وزنها إلى 37,000 طن. وتساهم هذه البنية التحتية المتقدمة في تمكين شركة الأحواض الجافة العالمية من تلبية الطلب المتزايد على مشاريع تحوّل الطاقة، وتقديم حلول بحرية مبتكرة حول العالم.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تؤكد توسعة الساحة الجنوبية على التزام شركة الأحواض الجافة العالمية بالابتكار والنموّ المستدام. ومع ارتفاع الطلب على حلول الطاقة المتطوّرة عالمياً، ستمكننا هذه المنشأة من تعزيز ريادتنا في مجال البنية التحتية للطاقة المتجدّدة، ومن وضع معايير جديدة للتميز التشغيلي؛ حيث تهدف الشركة من خلال هذه التوسعة إلى المساهمة في تمكين مستقبل الصناعات البحرية والساحلية".

تمّ تجهيز الساحة الجنوبية بتقنيات متقدمة تشمل آلات القطع الروبوتية، وأنظمة التحكّم العددي الآلي بالحاسوب، وآلات الدرفلة الثقيلة، مما يُحسّن من دقّة التصنيع وكفاءته .

وتستوعب هذه المنشأة حوالي 3000 عامل يومياً، وهي مصممّة لإنجاز مشاريع صناعية معقّدة تشمل؛ تحويل سفن تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة، وبناء أسطح المنّصات البحرية، وإنشاء منصّات تحويل التيار المتناوب أو المستمر عالي الجهد لأسواق طاقة الرياح البحرية.

كما يتوقع أيضاً إدخال رافعة عائمة بقدرة 5,000 طن إلى الخدمة بحلول عام 2026، مما يعزز قدرة "الساحة الجنوبية" على التعامل مع المشاريع الضخمة والمعقّدة.

وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "تمثل توسعة الساحة الجنوبية نقلة نوعية لشركة الأحواض الجافة العالمية، حيث تعزز قدرتنا على تنفيذ عدة مشاريع عالمية معقّدة في وقت واحد، مع التركيز على الخدمات اللوجستية الأكثر ذكاءً، إلى جانب التنفيذ الفعّال، ومراعاة المعايير العالية للصحة والسلامة والأمن والبيئة. وستكون المنشأة أساساً للتحوّل في مجال الطاقة ولتلبية المتطلبات المتسارعة والمتغيرة للأسوق ".

وانسجاماً مع رؤية شركة الأحواض الجافة العالمية نحو الاستدامة، تعتمد "الساحة الجنوبية" بشكل كامل على الطاقة النظيفة المستمدة من مجمّع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية للمنشأة إلى حدّ كبير، إلى جانب التوافق التام مع المعايير البيئية العالمية. وصُممت المنشأة لدعم البنية التحتية للطاقة الخضراء، مع دمج الممارسات المستدامة في كافة عملياتها، مما يعكس رؤية شاملة ونهجاً متكاملاً يُعزز المسؤولية تجاه البيئة.

من جهة أخرى، تهدف شركة الأحواض الجافة العالمية إلى ترسيخ مكانتها كمزوّد عالمي رائد لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتطوّرة وبين القوى العاملة ذات المهارات العالية والتركيز على الاستدامة، لتلبية المتطلبات المتطوّرة لقطاع الطاقة العالمي.

وأضاف رادو أنتولوفيتش: "تتجاوز هذه التوسعة مجرد كونها زيادة في الطاقة الاستيعابية، فهي تؤكد على التزامنا بالابتكار والتميّز التشغيلي والتحوّل في مجال الطاقة، وذلك من خلال دمج التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة التي تعزّز حضورنا لدعم أهداف إزالة الكربون عالمياً، وزيادة تحقيق القيمة لمتعاملينا".

نُبذة عن الأحواض الجافة العالمية:

أصبحت شركة الأحواض الجافة العالمية بدبي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "دي بي ورلد"، على مدار الأعوام الـ 39 عامًا الماضية، المزوّد الرائد للخدمات البرية والبحرية في قطاعات الشحن والنفط والغاز والطاقة. وبإشراف المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيّب الله ثراه"، تمّ تصميم هذا المشروع الطموح الذي يتميز بموقع استراتيجي في قلب منطقة سريعة التطوّر على مستوى العالم.

وتقوم "الأحواض الجافة العالمية" بإكمال أكثر من 300 مشروع سنوياً في المتوسط، ولديها سمعة رائدة بقدرتها على إنجاز 42 مشروعاً من مشروعات إعادة التجديد في وقتٍ واحد. وتقع الساحة بجوار ميناء راشد في دبي، وتمتد على مساحة 200 هكتار، وتضم ثلاثة أحواض للسفن ورصيفًا عائمًا، بالإضافة إلى مساحة للرسو تزيد عن 3700 متر مربع. كما أنها تتميز برافعة عائمة داخلية يمكنها رفع 2000 طن متري، بما في ذلك وزن المعدات اللازمة لجميع أنواع عمليات الرفع الثقيلة. وتجاوزت الشركة الأرقام القياسية المعتادة في عدد من أكبر مشروعات عمليات التصنيع البحري والبناء الجديدة في العالم.

وتحرص الأحواض الجافة العالمية على مواصلة التميز وتحقيق مزيد من النجاحات للصناعة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها كساحة مفضلة للسفن على مستوى العالم.

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الأحواض الجافة العالمية

شمسة المهيري : Shamsa.AlMehairi@drydocks.gov.ae

ماريا بوسكوفيتش Marija.Boskovic@drydocks.gov.ae

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)

تمثل التجارة شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وتصنع الفرص وتحسن جودة حياة الناس حول العالم. تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتغيير مفهوم المُمكن بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات التي تخدمها على مستوى العالم.

يعمل في المجموعة فريقٌ متخصص ومتنوّع ومحترف يتكوّن من أكثر من 114,000 موظفاً من 162 جنسية، يعملون في 78 دولة على ست قارات. تعمل (دي بي ورلد) على تطوير التجارة وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة ومستقبلية الطابع.

نقوم بتطوير ودمج أعمالنا على نحو سريع، وتشمل الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، كما نعمل على الجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى والخبرات المحلية لتشكيل حلول أقوى وأكثر كفاءة لسلاسل التوريد المتكاملة والتي يمكنها تغيير مقاربات التجارة العالمية.

إضافة إلى ذلك، نعيد تشكيل المستقبل من خلال الاستثمار في الابتكار، فمن أنظمة التسليم الذكية إلى حلول التخزين الآلي في المستودعات، نقود الابداعات التكنولوجية الثورية، وننطلق بالقطاع نحو أساليب تجارية أفضل، ونقلل الاختلال في سلاسل التوريد - من أرض المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

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