شركة فرنسية تعرض ابتكاراتها في معرض جلفود للتصنيع (دبي، - نوفمبر)، بما في ذلك شركة مُصنِّعة للمعدات والتغليف و شركة متخصصة في المكونات الغذائية. عرضٌ لأحدث الابتكارات الفرنسية عالية الجودة، التي تلبي الاحتياجات سريعة التطور لسوق التصنيع الغذائي في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي .

الإمارات العربية المتحدة - تستعد 56 شركة فرنسية لعرض حلولها ضمن الجناح الفرنسي خلال معرض جلفود للتصنيع، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، حيث سيتوزع الوفد الفرنسي على قاعتين رئيسيتين: 35 شركة مُصنِّعة لتقنيات المعدات والتغليف في قاعة الشيخ سعيد1 (المنصة S1-C28)، و21 شركة متخصصة في المكونات في قاعة الشيخ راشد (المنصة R-J19 ). ويجسّد هذا الحضور الجماعي التزام فرنسا بالابتكار دعماً لأهداف الاستدامة والأمن الغذائي والتحول الصناعي في دولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.

الابتكار الفرنسي في انسجام مع محاور معرض جلفود للتصنيع 2025

يُركّز معرض جلفود للتصنيع 2025 على أربعة محاور رئيسية تشكّل ملامح مستقبل صناعة الغذاء عالميًا، وهي: الاستدامة في مصادر الإنتاج، الأتمتة المتقدمة، الرقمنة، وسلامة الغذاء من الجيل الجديد. ويعكس الجناح الفرنسي هذه الأولويات من خلال عرضٍ شامل يمتد من البروتينات النباتية والمكوّنات المُعاد صياغتها لأنماط غذائية أكثر صحة، إلى حلول التغليف الصديقة للبيئة التي تدعم طموحات دولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي والحياد الكربوني. كما تشمل العروض الفرنسية أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الروبوتات، والهندسة الدقيقة، وأنظمة المعالجة المتكاملة التي ترفع كفاءة الإنتاج وتخفض التكاليف التشغيلية. وتقدّم الشركات الفرنسية المشاركة كذلك حلولاً متقدمة في مجالات التتبع وسلامة المعالجة وأنظمة المراقبة الذكية التي تضمن الالتزام بأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة. فمن خلال دمج الابتكار بالتعاون الإقليمي، يؤكد الجناح الفرنسي التزام فرنسا بالمساهمة في تطوير حلول مشتركة تدعم رؤية الإمارات 2030 وتعزز منظومة التصنيع الغذائي في المنطقة.

داخل الجناح الفرنسي: من المكونات إلى حلول المعالجة المتكاملة

يضم الجناح مجموعة متنوعة من المكونات عالية القيمة، بما في ذلك مشتقات الألبان والبيض، والمنكهات الطبيعية، والمكونات المجففة بالتجميد، وحلول المعجنات. تستجيب هذه الابتكارات لمتطلبات متعددة في صناعة الأغذية، بدءاً من تحسين المذاق والقيمة الغذائية وصولاً إلى إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتحسين أداء المعالجة. ويُسلط هذا العرض الضوء على خبرة فرنسا الطويلة في تقديم الجودة وإمكانية التتبع والتقنيات المتطورة للأسواق الدولية.

وإلى جانب المكونات، ستعرض 35 شركة فرنسية معدات وحلول تغليف متقدمة، تشمل قوالب السيليكون، وأنظمة الأنابيب وآلات وضع الملصقات، بالإضافة إلى تقنيات التغليف الذكي التي صُممت لتحقيق الكفاءة المثلى وضمان سلامة الأغذية ودعم الإنتاج المستدام، مما يُعزز مكانة فرنسا كمُورد عالمي موثوق للمعدات الصناعية لقطاع الأغذية الزراعية.

تلبية الحلول الفرنسية لاحتياجات السوق الإقليمي

تشهد صناعة الأغذية في الإمارات نموا متسارعا، مع توقع وصول معدل النمو السنوي المركب إلى6.9% بين عامي 2022 و 2028. ويتمتع موردو المكونات الفرنسيون بموقع مثالي لدعم هذا الزخم من خلال حلول مستدامة ووظيفية تلبي الاحتياجات المحلية بشكل مباشر. فمع وجود 568 مصنعاً للأغذية والمشروبات مسجلاً في الإمارات حتى عام 2023، يتزايد طلب السوق على المكونات المبتكرة والمتوافقة مع أهداف الأمن الغذائي. في عام 2021 احتلت فرنسا المرتبة 11 كأكبر مُورد للإمارات، مما يؤكد وجود أساس قوي للتعاون. ويؤكد الخبراء في الصناعة الإماراتية على أن الابتكار هو جوهر الأنظمة الغذائية المستقبلية. في هذا السياق يؤكد أحد مصنعي الأغذية مقيم بالإمارات قائلا:" يتيح لنا التعاون مع الشركات الفرنسية الحصول على الأدوات اللازمة التي نحتاجها لمواجهة تحديات السوق، مثل حلول التغليف المستدام وتطوير المنتجات المبتكرة". ومع أكثر من 2000 شركة فرنسية تعمل في قطاع تصنيع الأغذية، تصدر ما يقارب 60% من منتجاتها بانتظام، تواصل فرنسا ترسيخ مكانتها كشريك موثوق وبعيد الرؤية يساهم في تطوير المشهد الغذائي في الشرق الأوسط.

وصرح أكسيل بارو، مدير عام بيزنس فرانس في منطقة الشرق الأدنى والأوسط: "تكمن قوة الأجنحة الفرنسية في تنوعها، فمن خلال الجمع بين مبتكري المكونات ومطوري التكنولوجيا تحت سقف واحد، نُبرهن على قدرة فرنسا على تقديم حلول متكاملة تستجيب لكل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة الغذائية. هذا التكامل هو ما يجعل مشاركتنا في جلفود للتصنيع فريدة، ويُرسخ مكانة فرنسا كشريك موثوق لبناء صناعات غذائية تتسم بالكفاءة والسلامة والاستدامة في جميع أنحاء العالم."

الوفد الفرنسي Gulfood Manufacturing 2025 - French catalog | PDF to Flipbook

شركاؤنا

تحظى الأجنحة الفرنسية بدعم من الوكالة الإقليمية Bretagne Commerce International (غرب فرنسا) التي تسهم في جمع الشركات تحت مظلة واحدة، إلى جانب شركاء بارزين مثل إيفيان، العلامة الأولى عالمياً في مجال مياه الشرب المعدنية، وكافيه ريتشارد، المحمصة التقليدية العريقة للقهوة، والخطوط الجوية الفرنسية – إير فرانس، الناقل الوطني لفرنسا وأحد أكبر شركات الطيران في العالم، التي تقدم رحلات داخلية ودولية، وشركة SOCAPS، وهي مجموعة تعاونية ذات رسالة دولية، توفر خدمات الدعم الفني والتوظيف والاستشارات لدعم المشاريع الصناعية للمصنّعين والمشغلين في قطاعات مثل الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، واللوجستيات الداخلية، والتقنيات النظيفة.

"اختاروا فرنسا" هي علامة تجارية رسمية مسجلة للحكومة الفرنسية تعمل على الترويج للقطاعات الصناعية الفرنسية وجاذبيتها دوليا

نبذة حول وكالة بيزنس فرانس

بيزنس فرانس هي وكالة الاستشارات العامة الداعمة للتنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، وهي مسؤولة عن تعزيز نمو الصادرات من قبل الشركات الفرنسية، فضلاً عن تشجيع وتسهيل الاستثمار الدولي في فرنسا.

وهي تروج لشركات فرنسا وصورتها التجارية وجاذبيتها على الصعيد الوطني كموقع استثماري، كما تدير برنامج التدريب الدولي VIE.

لدى بيزنس فرانس 1400 موظف، في كل من فرنسا و53 دولة في جميع أنحاء العالم.

في عام 2023، أتاح الدعم المقدم من بيزنس فرانس توليد 3,3 مليار يورو من عائدات التصدير الإضافية للشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة والشركات متوسطة الحجم، وهو ما يمثل أكثر من 27,111 وظيفة تم إنشاؤها أو التخطيط لها. كما دعمت بيزنس فرانس 58٪ من قرارات الاستثمار الأجنبي البالغ عددها 1,815 في عام 2023، مما يمثل 67٪ من 59,254 وظيفة تم إنشاؤها أو الحفاظ عليها على الصعيد الوطني.

