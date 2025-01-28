الغرير ستعتمد نهجها المبتكر الذي يركز على العملاء لترسيخ حضور اكسيد في سوق السيارات بالمملكة

دول مجلس التعاون الخليجي: أعلنت مجموعة الغرير للاستثمار، واحدة من كبرى الشركات التجارية العائلية التي تقدم أعمالاً متنوعة في الشرق الأوسط، عن اختيارها لتكون الموزع الحصري لعلامة اكسيد التجارية للسيارات في المملكة العربية السعودية. وتعزز هذه الشراكة مكانة الغرير الراسخة في قطاع السيارات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سبق أن اختارتها اكسيد كموزع حصري لها في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023.

وأقيم حفل توقيع الشراكة في المقر الرئيسي لعلامة اكسيد بمدينة ووهو الصينية يوم 23 يناير 2025، وذلك بحضور كوكبة من أعضاء فرق الإدارة العليا من كلتا الشركتين، بمن فيهم سيف الغرير، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛ وجون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ وأوسكار ريفولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للسيارات؛ والسيد تشين، نائب رئيس اكسيد الدولية؛ والسيد كايل تشين، مدير شركة اكسيد في المملكة العربية السعودية.

وفي معرض تعليقه على الشراكة، قال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "تمثل هذه الشراكة مع علامة اكسيد خطوة محورية في رحلة نمونا الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، وهي نتاج ثقة العلامة بقدراتنا والتزامنا الراسخ بتقديم جودة استثنائية وحلول مبتكرة تتوافق مع احتياجات عملائنا المتغيرة. كما تنسجم رؤية اكسيد والتزامها بإعادة تعريف مفهوم التنقل مع قيمنا الراسخة، ونحن نطمح معاً إلى رفد السوق السعودية بسيارات متطورة وخدمات استثنائية ترسي معياراً جديداً في التميز".

تؤكد هذه الشراكة التزام مجموعة الغرير وعلامة اكسيد الراسخ بتوفير تجارب قيادة متميزة في المملكة. وستوظف الغرير خبرتها الواسعة في قطاع السيارات الإقليمي لترسيخ مكانة اكسيد في السوق عبر طرح سياراتها الرياضية متعدد الاستخدامات الفاخرة للعملاء في المملكة، والتي تجمع بين الأداء العالي والتقنيات المبتكرة وأحدث التصاميم.

علاوةً على ذلك، ستدعم الغرير واكسيد قطاع التنقل المستدام في المنطقة من خلال إطلاق السيارات الكهربائية ومجموعة من الطرازات الهجينة في عام 2025، بما في ذلك طرازي "إكسلانتيكس إي تي" "إكسلانتيكس إي أس" المرتقبين، إلى جانب السيارة الرياضية متعدد الاستخدامات RX PHEV المتميزة. وتنسجم هذه الشراكة مع رؤية السعودية 2030 والأجندة الوطنية للحياد الصفري، بالإضافة إلى دعم مساعي الحكومة الرامية للتحول إلى حلول التنقل الصديقة للبيئة، وتعزيز مكانة اكسيد كعلامة تجارية رائدة في مجال التنقل المستقبلي.

وبدوره، أوسكار ريفولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للسيارات: "تعكس شراكتنا مع اكسيد التزامنا الراسخ بتعزيز تجربة القيادة وامتلاك السيارات لعملائنا، وستجمع بين خبرتنا الواسعة في المنطقة وابتكارات اكسيد وسياراتها المتميزة لطرح مجموعة متفردة من السيارات التي تلبي احتياجات عملائنا. ونطمح من خلال هذا التعاون إلى تعزيز حضورنا في السوق السعودية، وتحقيق رؤيتنا المشتركة لتوفير سيارات مستدامة تمنح تجربة استثنائية للعملاء".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الغرير ستدير عمليات توزيع سيارات اكسيد في المملكة العربية السعودية من خلال شركة التراث العربي للسيارات- أحدث شركات المجموعة. وستعمل المجموعة على الارتقاء بتجارب القيادة في المملكة بالاستفادة من خبرتها المحلية ورؤية اكسيد وابتكاراتها المستقبلية.

وتخطط الغرير لتوسيع نطاق حضور علامة اكسيد مستقبلاً في جميع أنحاء السعودية والإمارات بافتتاح المزيد من صالات العرض الجديدة للعلامة في عام 2025. وستوفر هذه المرافق المتطورة تجربة سلسة للعملاء، مع عرض تصميمات وتقنيات اكسيد المبتكرة، وتعزيز مكانتها كمزود رائد للسيارات الفاخرة في المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات