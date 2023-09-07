تتيح هذه الشراكة لشركتي إكسبنس وشركة الحلول الرقمية العالمية المالية نيوليب استخدام التكنولوجيا المتطورة لصالح عملائهما وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات من استخدام منصة اكسبنس لإدارة المصروفات عبر بطاقات اكسبنس فيزا للمدفوعات.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اكسبنس المنصة الرائدة في تقديم الحلول المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان عن شراكة استراتيجية جديدة مع نيوليب، لتقديم حلول وخدمات مبتكرة من اكسبنس في المملكة العربية السعودية.

بموجب هذه الشراكة، ستتمكن اكسبنس من تقديم خدماتها في السوق السعودي من خلال تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات من استخدام منصة اكسبنس لإدارة المصروفات عبر بطاقات اكسبنس فيزا للمدفوعات.

اكسبنس هي عضو في برنامج "Visa Fintech Fast Track "، الذي يتيح لشركائها مجموعة واسعة من الخبرات لحلول خدمات المدفوعات الإلكترونية الفورية.

كما يُعد السوق السعودي هو الثالث من بين المناطق التي ستُقدم اكسبنس خدماتها فيه، إلى جانب الخدمات المُقدمة في البحرين والإمارات، ضمن خطة للتوسع في المناطق المجاورة.

ووفقًا لتقرير شركة "موردور إنتيليجنس"، من المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٥.٤% من عام ٢٠٢٢ إلى عام ٢٠٢٧، ومن المتوقع أن يكون واحدًا من الأسواق الأكثر نموا.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق مدفوعات البطاقات في المملكة بنسبة ١٤.٦٠٪ في عام ٢٠٢٣، لتصل إلى ١٤١.٩٠ مليار دولار، نتيجة تزايد التفضيل للمدفوعات الإلكترونية، وزيادة في المدفوعات اللاتلامسية، ورؤية المملكة نحو مجتمع لا يعتمد على النقد الورقي.

كما تتصدر المملكة بأنها أعلى الدول المعتمدة على المدفوعات اللاتلامسية، واستعمالًا لتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) بنسبة ٩٤٪، وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعلى من المتوسط المسجل بدول الاتحاد الأوروبي، متفوقًا على هونغ كونغ وكندا.

إذّ شهدت نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نموًا ملحوظًا بنسبة ٢.٦% في الربع الثاني من عام ٢٠٢٣، بينما قفزت عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى ١.٢٣ مليون شركة مقارنة ب ١.٢ مليون شركة بالنصف الاول من العام الجاري، وفقا لما نصّته البيانات السعودية الرسمية.

وتعليقا على هذه الشراكة قال زين أنصاري، شريك مؤسس والمسؤول التجاري لشركة اكسبنس " إنّ شراكتنا الرائدة مع نيوليب تشكل لحظة حاسمة بالنسبة لنا، وأنّ هذه الشراكة ليست مجرد توسيع لتواجدنا في المملكة، بل يعكس رؤيتنا المشتركة وعملنا على أحدث التقنيات، والتزامنا نحو دفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتطور والارتقاء بها على الصعيد العالمي والتوسع في المنطقة شاملًا الكويت وقطر وعمان.

وأضاف أنصاري: " شَكل تعاوننا مع مسرعة الفنتك السعودية في عام ٢٠٢٢ أسسا قوية، إلا أن مثل هذه الشراكات تدفعنا قدمًا لبذل الجهود لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، إذ أننا نزداد حماسًا لتقديم حلول دفع مبتكرة تُسهم في تمكين اصحاب الأعمال في المملكة وخارجها".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوليب زياد العيسى: "بينما نشارك في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، يملؤنا الحماس لبدء الشراكة مع إكسبنس لتوفير منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة إلى جمهور أوسع، وتلبية احتياجاتهم بطريقة أكثر كفاءة وملاءمة"

وأضاف: "نؤمن وبشدة أنه من خلال هذا التعاون المشترك، أننا سوف نحدث نقلة نوعية في قطاع التقنية المالية."

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عن اكسبنس:

اكسبنس هي أول منصة متخصصة في إدارة المصاريف في المنطقة، تمنح المنشآت والشركات القدرة على العمل بشكل أفضل من خلال تقديم حلول إلكترونية ذكية لإدارة المصروفات في الأعمال، مما يساعد المنشآت والشركات على توسيع أعمالها من خلال القضاء على الوقت المستغرق في إدارة مصروفات الأعمال.

مع اكسبنس، يمكن المنشآت والشركات إصدار بطاقات فيزا الفعلية والافتراضية والتي يتم قبولها عالمياً، وتحديد ضوابط المدفوعات والحدود الفردية لكل بطاقة من خلال المراقبة اللحظية والمحاسبة التلقائية مما يقضي على الحاجة إلى تقديم تقارير المصاريف المرهقة وعملية التعويض الكبيرة.

عن نيوليب:

نيوليب هي شركة عالمية للحلول المالية الرقمية، مرخصة من البنك المركزي السعودي، تدير الشركة مجموعة من خدمات الدفع وإنشاء تجربة فريدة في مجال التكنولوجيا المالية للأفراد والمؤسسات، مثل المحفظة الرقمية ونقاط البيع والتجارة الإلكترونية وبوابة الدفع.

تتطلع نيوليب لتكون الرائدة في تشكيل مستقبل المدفوعات الرقمية في المملكة وخارجها، وتمكين الأفراد والشركات من خلال تقديم مجموعة كاملة من حلول الدفع الابتكارية، الآمنة والسهلة، من خلال القيادة التكنولوجية والتميز التشغيلي إسهامًا لتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ وتنمية الاقتصاد الرقمي.

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