دبي: أعلنت "اكزوتل" Exotel، وهي منصة رائدة ومتكاملة للتفاعل مع العملاء، عن إطلاق خدماتها السحابية في دولة الإمارات العرية المتحدة، للارتقاء بمعايير تجربة العملاء في المنطقة. وتستهدف "اكزوتل" تزويد الشركات بأدوات اتصال متقدمة لتحسين تفاعل العملاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود "اكزوتل" الرامية إلى تقوية حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسبق لـ"اكزوتل" التواجد في دولة الإمارات من خلال شركتها التابعة Ameyo، التي توفر قدرات مركز اتصال سحابي لعملاء مثل "داماك" و"الأنصاري للصرافة". وسوف تقوم الشركة حالياً بتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية في الدولة من خلال تقديم مجموعتها الكاملة من أدوات التفاعل مع العملاء من المؤسسات، بدءاً من الرسال النصية القصيرة، والحلول الصوتية، إلى واجهات برمجة تطبيقات واتساب، ومركز الاتصال متعدد القنوات، والذكاء الاصطناعي التحاوري. كما أنشأت الشركة بنية تحتية محلية بالتعاون مع شركتي "دو" و"اتصالات"، وستقوم بتزويد الشركات بحلول اتصالات متكاملة، وميزات أمان، وطبقة ذكاء لرصد مشاعر العملاء.

وتسعى منصة "اكزوتل" إلى معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الرقمية مثل الافتقار إلى واجهات برمجة تطبيقات الاتصالات القوية والمرنة، والرؤى الدقيقة من الميدان، كما ستتيح لها تأسيس وإطلاق أعمالها في أقل من 20 دقيقة. وتخطط الشركة لزيادة عدد الشركات المحلية الرقمية ضمن قاعدة عملائها من الشركات الإماراتية المتعددة، كتلك العاملة في قطاعات التجارة الالكترونية، والتكنولوجيا العقارية، وتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.

وتعليقاً على توسيع عمليات الشركة في الإمارات، قال "شيفاكومار جانيسان"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لدى "اكزوتل": "تشكّل هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة شركتنا وتتيح لنا توسيع نطاق حضورنا وتوفير حلول الاتصال المبتكرة لدينا لجمهور أوسع في دولة الإمارات. وسوف تتمكن الشركات الآن من الوصول إلى حزمة شاملة من حلول الاتصال المبتكرة التي ستساعدها في تحسين خدمة العملاء وتبسيط العمليات وتقليل التكاليف".

وأضاف: "تعد الإمارات سوقاً استراتيجية لــاكزوتل، نظراً لأن الدولة تتمتع باقتصاد متنامي بوتيرة متسارعة ويعمل بها عدد كبير من الشركات. وفي ظل توافر بنية تحتية محلية متطورة، فسنكون قادرين على إتاحة منصتنا إلى مجموعة أوسع من الشركات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى المشاريع الكبرى".

ويُشار إلى خدمات "اكزوتل" أصبحت متوافرة في السوق حيث ستقوم الشركة بضم عملاء من الإمارات إلى منصتها في شهر فبراير الجاري.

تم تصميم منصة "اكزوتل" لمساعدة الشركات على تبسيط عملية إشراك العملاء، عبر توفير حزمة من أدوات الاتصال، بما في ذلك الحلول الصوتية والرسائل النصية القصيرة والدردشة. كما تشتمل المنصة أيضاً على إمكانات متقدمة للتحليلات وإعداد التقارير، التي تتيح للشركات فهم سلوك العملاء بصورة أفضل وتحسين استراتيجيات التفاعل الخاصة بها. ويتم استضافة مجموعتها الشاملة من أدوات الاتصالات بشكل كامل على السحابة، مما يوفر للشركات بنية مرنة، رشيقة وقابلة للتخصيص لإشراك العملاء. فيما تدعم منصة الشركة محادثات يصل عددها إلى أكثر من 70 مليون محادثة يومياً في جميع أنحاء العالم مع أوقات تشغيل تبلغ 99.95 %، بما يشمل أوقات تشغيل البرمجيات ومشغل الاتصالات، مع الحفاظ في ذات الوقت على اتباع معايير صارمة عند ضم المشغلين.

وبدورها، قالت "آني شارم"، مدير خدمة العملاء في شركة "عناية لخدمات إدارة المنشآت": "عملنا يتطلب منا إدارة قدر كبير من التفاعلات في أي وقت من الأوقات. ولتوفير النوعية المناسبة من الخدمات للعملاء، احتجنا إلى حلّ قادر على تلبية متطلباتنا. وفي هذا السياق، أثبتت Ameyo أنها توفر الحل الأنسب الذي يواكب تطلعاتنا. فقد أدارت Ameyo جميع اتصالاتنا مع عملائنا بشكل فعّال، كما وفرت لنا تحليلات آنية، الأمر الذي سمح لنا بتتبع أدائنا وإجراء تحسينات متواصلة. ونتطلع قدماً بتفاؤل لتوسيع "اكزوتل" محفظة خدماتها في دولة الإمارات لكي نتمكن من الاستفادة بالكامل من أدواتها لتحقيق تجارب عملاء ناجحة".

وقال "إيهاب مدنات"، مدير تنفيذي في البنك الأهلي الأردني: "بعد قضاء وقت طويل في البحث عن حلول متعددة ذائعة الصيت، وقع اختيارنا على اكزوتل بسبب تطبيقاتها الموجهة نحو العملاء، وقدرة حلولها المبتكرة على التكيّف مع بيئة العمل المتغيرة وفعاليتها من حيث التكلفة. وفي غضون شهر من نشر حلول الشركة، تمكنا من تحقيق نمو وتحسن كبير، إلى جانب الارتقاء بمستوى إدارة حملاتنا الخارجية. لقد ساهمت اكزوتل بتعزيز مستوى خدماتنا بنسبة 27 % وكذلك انتاجية موظفينا بنسبة 13 %".

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نبذة عن "اكزوتل":

"اكزوتل" هي منصة رائدة ومتكاملة لإشراك العملاء ومشغل شبكات اتصالات افتراضية تركز عملها على الشركات. وحصلت "اكزوتل" مؤخراً على ترخيص تقديم خدمات مشغل شبكات اتصالات افتراضية في الهند لتوفير خدمات هاتفية VoIsP متكاملة وفعالة من حيث التكلفة، ما يجعل الشركة مشغل اتصالات عبر السحابة ممتثلة بنسبة 100 %. تأسست "اكزوتل" في عام 2011 ولديها حزمة من المنتجات القائمة على السحابة، التي تدير 70 مليون محادثة يومياً لأكثر من 6000 شركة في الهند، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا. واليوم، تساعد حلول "اكزوتل" من مركز الاتصال متعدد القنوات وحزمة واجهة برمجة تطبيقات الاتصالات ومنصة الذكاء الاصطناعي التحاوري، بعضاً من الشركات الأسرع نمواً في البلدان الناشئة على إدارة تجارب عملائها. وتبلغ الايرادات المتكررة السنوية للشركة 50 مليون دولار، فيما جمعت الشركة 100 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة D.

وفازت "اكزوتل" بجائزة ET StartUp لعام 2022 تحت فئة Comeback Kid.

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