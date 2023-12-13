استعدوا لـ "التغلب على القضبان" في شهر ديسمبر والانطلاق في مغامرة فريدة لا مثيل لها!

الرياض – أعلن بريسن ايلاند، المفهوم المبتكر المخصص لعشاق المغامرات، عن افتتاح أبوابه في بارك أفنيو مول، في مدينة الرياض في 12 ديسمبر 2023. والذي يدعوكم لتجربة فريدة من نوعها تتحدوا فيها جميع حواسكم من خلال مغامرات مذهلة مناسبة لجميع الزوار بما فيهم الأطفال بدءاً من سن الثامنة وما فوق.

تم تصميم بريسن ايلاند لجميع الباحثين عن الإثارة بهدف الهروب من الواقع وتجربة عالماً شبيه بالسجون من خلال التصميمات الواقعية المذهلة. ستتيح لكم هذه المغامرة تجربة 35 زنزانة فريدة من نوعها، وتوفر الوجهة فرصة استثنائية وخيار مثالي لموظفي الشركات من خلال بناء فرق يتم تشكيلها للتغلب على هذا التحدي، ومكاناً مدهشاً لأعياد الميلاد، والرحلات المدرسية أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أو للاستمتاع بمغامرة فريدة.

وتعليقاً على الافتتاح، قال مروان الشاذلي، الرئيس التنفيذي لبريسن ايلاند: "تعكس استراتيجيتنا بافتتاح بريسن ايلاند في الرياض التزامنا على خلق تجارب لا تنسى لعشاق المغامرات والباحثين عن الإثارة. من خلال تحديات لا مثيل لها، كما نسعى من خلال افتتاح هذه الوجهة الاستثنائية في دعم قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية، وتعزيز النمو الاقتصادي."

يتميز المكان بقدرة استيعابية تصل إلى 180 لاعبًا، حيث يتمكن اللاعبين من خوض التحدي من خلال تشكيل عدة فرق تتراوح (من فريق واحد حتى ثلاثين فريقاً) وبحد 2- 6 أشخاص في الزنزانة الواحدة. استعدوا لاختبار براعتكم التكتيكية واستعراض مهاراتكم في حل المشاكل وأطلاق العنان لقدراتكم البدنية. سيساهم كل عضو في الفريق بمهاراته الفريدة لكسب النقاط في بداية كل مغامرة وسيطلق لقب "رئيس السجن" على الفريق الفائز.

تبدأ الأسعار من 99 ريالًا سعوديًا للأطفال و149 ريالًا سعوديًا للبالغين، حيث نهدف في بريسن ايلاند بتوفير مغامرة مثيرة للجميع. ننصحكم بارتداء الملابس والأحذية الرياضية للتغلب على التحديات التي تنتظركم في بريسن ايلاند. تتوفر غرف لتبديل الملابس في الموقع حفاظاً على راحتكم.

ولكن هذا ليس كل شيء! اختبروا روعة البيكسل (PIXEL) وعيشوا أجمل الأوقات حيث تنبض الأرض بالحياة مع أضواءLED الساحرة، وتتغير الألوان بكل سلاسة مع لحظات المرح والإثارة. هدفكم هو السير على الظلال المتغيرة باستمرار لتسجيل عدد كبير من النقاط ولكن عليكم الحذر من اللون الأحمر! هل أنتم مستعدون لمواجهة هذا التحدي المثير؟ تبدأ الأسعار من 59 ريال سعودي للشخص الواحد لمغامرة البيكسل (PIXEL).

استعدوا لـل "التغلب على القضبان" والانغماس في الأجواء الحماسية!

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معلومات عن بريسن ايلاند :

تأسس مفهوم بريسن ايلاند في أوروبا، وبات اليوم وجهة رائدة من نوعها في الشرق الأوسط. حيث حصدت نجاحًا باهراً بالإضافة للعديد من الجوائز، وتعتبر وجهة المغامرات المبتكرة والمناسبة لجميع أفراد العائلة التي تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و 88 عامًا. يؤكد بريسن ايلاند على مبادئ العمل الجماعي والتعاون والتفكير السريع، حيث يتعاون المشاركون مع بعضهم للتغلب على أكثر من 35 زنزانة فريدة، تشمل العديد من التحديات المثيرة مع كل مهمة منجزة، ويجمعون عند إتمام كل مهمّة نقاطاً ليقتربوا أكثر من الفوز بالتحدّي الرائع بأجوائه الحماسيّة.

يمثل بريسن ايلاند وجهة مثالية للهروب من الواقع الى مغامرة فريدة من نوعها، تم تصميمها بدقة وابداع لجذب وشد انتباه الحضور من البداية إلى النهاية. من خلال تصاميم مبتكرة بخلفيات جذابة وخدع بصرية ولمسات فنية رائعة.

يوفر بريسن ايلاند فرصة لقضاء يومًا رائعًا يستمر من ساعة إلى ثلاث ساعات. وتتألف الفرق من شخصين إلى ستة أشخاص، ليستمتع بها الأصدقاء وزملاء العمل وطلاب المدارس وأفراد العائلة بالإضافة إلى الزوار والمقيمين على حد سواء.

كما تشكل الوجهة مكاناً مثاليّاً لحفلات أعياد الميلاد، فعاليات بناء الفرق والرحلات المدرسية، إذ بإمكانها استضافة 180 شخصاً في وقت واحد.