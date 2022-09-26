الرياض: احتفلت شركة سيركو الرائدة عالمياً في مجال الخدمات العامة لقطاعات النقل وخدمة المواطنين والدفاع، باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي من خلال افتتاح مركزها الإقليمي الجديد في المملكة. ويقع المقر الجديد في منطقة واجهة الرياض، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية طويلة الأجل لتطوير مواردها الموجودة في السعودية والاستفادة من موقعها المحفّز للتجارة المحلية والإقليمية.

واستناداً للوجود القوي للشركة التي تضم فرقًا متخصصة بتمثيل سعودي بنسبة 15٪ لتنفيذ عقود رفيعة المستوى مع مؤسسات مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) والهيئة الملكية لمحافظة العلا، سيركو لنفسها طموحات جريئة للمستقبل، وتتطلع إلى الفرص المتوفرة في المدن الذكية والمشاريع العملاقة في المملكة. وتقود هذه الجهود المواطنة السعودية السيدة منى الثقفي التي تشغل منصب المدير التنفيذي لشركة سيركو في المملكة.

وقالت السيدة منى الثقفي في معرض تعليقها على الحدث: "يمثل افتتاح هذا المكتب الجديد في أعقاب احتفالات العيد الوطني علامة فارقة بالنسبة لشركة سيركو حيث إننا نؤمن ونتبنى استراتيجية السعودة بشكل كامل. وقد بدأنا بالفعل في توفير وظائف مجزية للمواهب الشابة المحلية ونعمل على خلق العديد من الفرص المثيرة للحماس في المستقبل، لكل من الرجال والنساء. وهذا يوضح التزامنا بإحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة، والمتمثّلة في دعم التنمية والتنويع والمساعدة في بناء اقتصاد مستدام. ونقدم حالياً للمرشحين الفرصة لتطوير مهاراتهم من خلال برامج التطوير وبرامج الدراسات العليا والتدريب".

وتشير الأبحاث التي أجراها معهد سيركو في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن 81 في المائة من كبار المديرين التنفيذيين في منطقة الخليج يدركون القيمة الهامة للتواجد على نطاق واسع في المملكة، وهذا ما يمنح شركة سيركو ميزة استراتيجية. وينعكس هذا أيضاً في إستراتيجية أعمال الشركة حيث تتوقع السيدة منى الثقفي أن يؤدي النمو في المشاريع السعودية إلى أن تمثل المملكة أكثر من 50 في المائة من عائدات سيركو في الشرق الأوسط بحلول عام 2026.

وأشارت أبحاث معاهد سيركو أيضًا إلى أن 79٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أنه من المهم أن تخصص الشركات الدولية التي تعمل في المملكة العربية السعودية نسبة معينة من الوظائف حصريًا للمواطنين السعوديين. ونظرًا لأن غالبية عمليات سيركو مع القطاع العام، وفي إطار دعمها للحكومات والمدن الكبرى، فقد تلقت الشركة طلبات توظيف قياسية هذا العام وهي على ثقة من تحقيق هدف السعودة بنسبة 25 ٪ الذي حددته لنفسها في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وفي ظل هذه الخلفية التجارية، تم توجيه استراتيجية الأعمال الإقليمية لشركة سيركو الشرق الأوسط من خلال إقامة شراكات هادفة مع عملائها وفقاً لرؤى مستمدة من الأبحاث، واستناداً لتوقعات الاتجاهات العالمية التي ستؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بدوره، قال فيل ماليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط: تؤكد أبحاثنا إيمان سيركو الراسخ بأننا بحاجة إلى أن نتواجد بالقرب من عملائنا الرئيسيين قدر الإمكان حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم خدمات أكثر استجابة وابتكارًا ووفقاً لأفضل الممارسات والخبرات العالمية التي يقدمها فريقنا المحلي. ومع فوزنا بأكثر من ستة عقود جديدة مع عملاء جدد في المملكة هذا العام، فإن افتتاح مقرنا الرئيسي يشكل لحظة تاريخية فارقة جديدة في إطار التزامنا ورحلة نجاحنا داخل المملكة العربية السعودية".

وسيستضيف مركز الرياض الجديد أيضًا إكسبيريانس لاب ExperienceLab))، وهي وكالة سيركو الخاصة بتصميم الخدمات ورؤية العملاء والتي تركز على الأشخاص والابتكار. وقد تم إنشاء مساحة خاصة وفريق مخصص لمساعدة المؤسسات داخل المملكة على استخدام الفهم الفريد للبيانات والرؤى لتصميم الخدمات وتطويرها وتكييفها لتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين وتقديم تجارب عالمية المستوى.

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