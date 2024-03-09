الظهران: أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، افتتاح "أرامكو مارينا" أول محطة بحرية لها في المملكة والتي تحمل الهوية الجديدة للعلامة التجارية الخاصة بمحطات أرامكو السعودية، وتزوّد اليخوت والقوارب بالوقود في نادي اليخوت بجدة على ساحل البحر الأحمر، وذلك تزامنًا مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.

ودشّن النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل الجامع، محطة "أرامكو مارينا" بحضور كلٍّ من نائب الرئيس للتجزئة في أرامكو السعودية، الأستاذ زياد الجريفاني، والرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات للتسويق، الأستاذ أحمد السليمان. ويتم تشغيل المحطة تحت العلامة التجارية لأرامكو السعودية في إطار جهود الشركة للإسهام في دعم قطاع السياحة في المنطقة وتطوير التنمية السياحية في المملكة. وتخدم المحطة العملاء المحليين والدوليين، حيث توفر منتجي الديزل والبنزين، وتبلغ طاقتها التشغيلية أكثر من 65 مليون لتر سنويًا.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية، الأستاذ ياسر مفتي: "تواصل أرامكو السعودية دورها في بناء مختلف المرافق العصرية التي تواكب جهود المملكة في بناء منظومات خدمية متطورة ومتكاملة، من خلال الاستثمار في النمو والإسهام الفعّال في تنويع الأعمال والاقتصاد. ويمثّل افتتاح هذه المحطة فصلًا جديدًا في جهود توسيع وجود الشركة عبر سلسلة القيمة في المملكة، ومواكبة لأعمالها في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية من خلال إنشاء محطات ريادية لبيع الوقود بالتجزئة تقدم تجارب مميزة في خدمة العملاء، وتعزز التطورات التي تشهدها قطاعات الأعمال والسفر والسياحة في المملكة، وتتحقق معها قيمة إضافية لاقتصادنا".

الجدير بالذكر أن نادي جدة لليخوت يتميّز بإطلالته على الواجهة البحرية بجوار حلبة كورنيش سباقات الفورمولا 1، ويضم أول مرسى لليخوت والقوارب على ساحل البحر الأحمر ويمكنه استيعاب اليخوت الضخمة والفاخرة والتي يصل طولها إلى 120 مترًا. وبجانب المرسى، تُوجد منطقة المارينا، التي تضم مطاعم ومقاهٍ عالمية تطل مباشرة على البح

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.

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