أعلنت مجموعة السالم القابضة للتطوير العقاري، عن أنه قد تم افتتاح أول كارفور بمدينة بنها، عاصمة القليوبية داخل مشروعها «نايل ڤيو مول»، وقد استطاع كارفور داخل «نايل ڤيو مول» ببنها خلال شهر اكتوبر تحقيق أعلى مبيعات مقارنة بشبكة فروع كارفور في مصر.

وأوضحت المجموعة في بيان لها ، أنه قد تم تنفيذ مشروع «نايل ڤيو مول» على مساحة بنائية 40,000 متر مربع، ويعد أكبر مول تجاري في الدلتا داخل كمبوند «نايل ڤيو » مقام على مساحة بنائية 150,000 متر مربع، وهي عبارة عن مول تجاري، وتشمل أيضًا 7 أبراج سكنية بخدمات الفندقية، ويصل عدد العاملين بالمول إلي 300 موظف و يحتوي على مرافق وخيارات تضمن استمتاع جميع أفراد العائلة، مثل: أول وأكبر سينما ببنها “مجموعة سينمات رينيسانس” المجهزة بأحدث التقنيات، والتي من المخطط افتتاحها مطلع العام المقبل ومجموعة مختارة من المطاعم الراقية وسلاسل الوجبات السريعة، والعديد من ماركات المحلات العالمية مثل ال سي وايكيكي و قطونيل و ديفاكتو و تون تيم و بوخارست و بابا جونز و أبو عوف و بوخارست و جونيور و تاى شوب .

وتستهدف مجموعة السالم القابضة للتطوير العقاري، المنفذة لكمبوند «نايل ڤيو»، توفير نمط حياة مثالي لجميع العائلات، من خلال توقيع شراكات استراتيجية وتعاون مع أكبر الأسماء والعلامات التجارية العالمية، في مختلف المجالات، لتنفيذ التزاماتها تجاه العملاء في توفير تجربة حياة فريدة وممتعة، حرصاً منها على تواجد “كارفور” داخل المشروع، ليصبح إضافة جديدة إلى جانب باقي شركائها الحاليين.

ويعد كمبوند «نايل ڤيو» الأكبر والأضخم من نوعه في الدلتا ويقدم الكمبوند خدمات متكاملة للسكان على سبيل المثال وليس الحصر، نادى صحي واجتماعي، وممشى رياضي، ومساحات خضراء، ومقهى خارجي بالإضافة إلى الخدمات الفندقية، وأكبر مستشفى خاص تضم 150 سريرًا بها جميع التخصصات، وقد تم إنشاؤها على أحدث المعايير الطبية الدولية.

ومن الجدير بالذكر انه تم بيع جميع مراحل المشروع عدا مرحله اخيره سيتم طرحها قريياً.

وقد تم اختيار موقع المشروع بمكان مميز على كورنيش النيل وسط مدينة بنها عاصمة القليوبية التي أصبحت محط أنظار المستثمرين وذلك لكثرة الفرص الاستثمارية بها لموقعها الفريد المتميز.

يذكر أن مجموعة السالم، تأسست عام 1980 وتمتلك محفظة كبيرة من الاستثمارات والمشروعات بعدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وبريطانيا والامارات المتحدة العربية وقبرص والمملكة العربية السعودية ومصر.



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