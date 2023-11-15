أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت اعتماد القابضة ومجموعة "إي إل تي" اليوم خطة تنفيذ لإنشاء مركز الدعم اللوجستي المتكامل لأنظمة الحرب الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيُشكل حلاً وطنيًا فريدًا لوزارة الدفاع. ووقع الاتفاقية خالد العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اعتماد، وإنزو بينيني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إل تي"، وذلك بحضور منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج.

يؤكد توقيع الاتفاقية بدء العمل مباشرة وفق الخطة الموضوعة ،حيث تتولى اعتماد للحلول الأمنية الاستراتيجية حصريًا إصلاح وصيانة أنظمة الحرب الإلكترونية لمجموعة "إي إل تي"، ودعم قدراتها لتلبية متطلبات عملائها على حد سواء .

بالنسبة لـمجموعة "إي إل تي"، لا يقتصر توطين الأنشطة اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة معدلات كفاءة الخدمات فقط، بل يُمثل استراتيجية الشركة لتحفيز التقدم العلمى وتعزيز التطور التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة على حد سواء.

ويمكن لزوار معرض دبي للطيران 2023 زيارة ايدج ومحفظة شركاتها في الجناح رقم 520 في القاعة الرئيسية، وشاليه الضيافة في الجناح الخارجي P9، والجناح الخارجي S49 في دبي وورلد سنترال.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.