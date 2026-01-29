الدوحة: أعلنت شركة إليغانسيا ستيل، إحدى الشركات التابعة لـ استثمار القابضة ش.م.ع.ق.، اعتمادها لتقديم خدمات الإشراف على أعمال الهياكل الفولاذية والتغليف المعدني لمشروع بلدنا المتكامل للألبان في ولاية أدرار بالجزائر وهو المشروع الأول من نوعه ويعد من بين الأكبر على مستوى العالم. تمتد المساحة الإجمالية على نحو 2.36 مليون متر مربع. ويشمل نطاق أعمال إليغانسيا ستيل الإشراف على تصميم وتوريد وتركيب الهياكل الفولاذية وأعمال التغليف المعدني للمرحلة الأولى من المشروع، والتي تضم مزارع الأبقار، والمركز الرئيسي، والمراكز التشغيلية، ومجمعات السكن، ومستودعات منشآت التصنيع، إضافة إلى جميع المباني التشغيلية والوظيفية ذات الصلة.

ويُعد مشروع بلدنا الجزائر من أكبر مشاريع تربية الأبقار وإنتاج الحليب والأعلاف المتكاملة في العالم، حيث تم تطويره لدعم أهداف الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في الجزائر. وقد صُمم المشروع كنظام إنتاجي متكامل يعتمد على أحدث التقنيات الزراعية وبنية تحتية واسعة النطاق، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة الاكتفاء الذاتي، وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

وأوضح إياد الخريبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إليغانسيا للصناعات والمقاولات التخصصية، أن هذا التعيين يعكس الثقة الكبيرة في الخبرات الفنية التي تتمتع بها إليغانسيا ستيل وقدرتها على تقديم خدمات إشراف متخصصة للمشاريع الصناعية الكبرى والمعقدة. وأشار إلى أن مشاركة الشركة في مشروع بلدنا المتكامل للألبان تؤكد التزامها بأعلى معايير التميز الهندسي والجودة، ودعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق نمو مستدام على مستوى المنطقة.

كما افاد أشرف عيسو، المدير العام لشركة إليغانسيا ستيل، أن المشروع يضم مجموعة متنوعة من المرافق والوظائف ضمن إطار مشروع متكامل، ما يستدعي تنسيقًا دقيقًا وتطبيقًا موحدًا للمعايير في جميع مراحل التنفيذ. وأكد أن تركيز الشركة ينصب على ضمان انسيابية الأعمال في الموقع، مع الالتزام بالمتطلبات الفنية والجداول الزمنية المعتمدة.

وتعمل إليغانسيا ستيل ضمن مجموعة إليغانسيا للصناعات والمقاولات التخصصية، حيث تقدم خدمات متخصصة في تصنيع الهياكل الفولاذية والإشراف على تنفيذ الأعمال الفولاذية والحديد للمشاريع الكبيرة والمعقدة. وقد شاركت الشركة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية رئيسية مرتبطة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، كما تعمل كمورد معتمد لأعمال الفولاذ في المنشآت الصناعية وقطاع النفط والغاز في مدينة رأس لفان. وفي المملكة العربية السعودية، أسهمت إليغانسيا ستيل في تنفيذ أعمال الهياكل الفولاذية لعدد من المشاريع الكبرى، من بينها أعمال البنية التحتية ضمن مشروع بوليفارد الرياض الرياضي، إلى جانب مشاريع صناعية وتجارية أخرى ضمن نطاق أعمالها الإقليمية.

