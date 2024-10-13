المنامة : أعلن استيراد بنك، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة استيراد فينشر ذ.م.م، اليوم عن نجاحه في التخارج من استثمار "سكني" العقاري، والذي يتكون من أصول عقارية سكنية متعددة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتوافق هذه الصفقة مع استراتيجية البنك الجديدة وجهوده لإعادة هيكلة وبيع الأصول القديمة بهدف توفير سيولة نقدية للمستثمرين.

وتعليقًا على التخارج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لاستيراد بنك، السيد أحمد عبدالرحمن: "يمثل هذا التخارج إنجازًا مهمًا آخر لاستيراد بنك في إطار الجهود المستمرة لإعادة هيكلة محافظنا الاستثمارية. قدرتنا على إدارة وتنفيذ هذه الصفقة تُظهر قوة استراتيجيتنا والتزامنا بإعادة رأس المال إلى مستثمرينا بينما نعمل على الإدارة الفعالة والتخارج من الاستثمارات طويلة الأمد، نركز أيضًا على تقديم فرص جديدة تتماشى مع استراتيجيتنا الحالية للاستثمار في أصول تولد دخلاً متنوعاً وذات أداء قوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة."

نبذة عن استيراد بنك ش.م.ب.

استيراد بنك، وهو بنك تابع ومملوك بالكامل لشركة استيراد فينشر ذ.م.م، هو مزود ومدير للمنتجات الاستثمارية البديلة، ويخدم عملاء القطاع الخاص من ذوي الثروات العالية وكبار المستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من مقره الرئيسي في مملكة البحرين. ويدير البنك، الذي يعد رائداً في مجال رأس المال الاستثماري المتوافق مع الشريعة الإسلامية منذ عام 2005، محفظة متنوعة ومتنامية ذات بصمة استثمارية عالمية تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا. يعمل البنك كمصرف قطاع جملة اسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي، وهو معزز بقاعدة قوية من المساهمين، وخبرة فريق عالمي المستوى، وشبكة دولية من شركاء الاستثمار الموثوق بهم.

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