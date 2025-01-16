الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، وأكبر شركة منتجة للألمنيوم "عالي الجودة" في العالم، عن استكمال مرحلة أعمال الإنشاءات لمشروع التوسع في شركتها التابعة المتخصصة في إعادة تدوير الألمنيوم، سبيكترو ألويز الأمريكية.

يسهم مشروع التوسعة في زيادة إنتاج الألمنيوم المعاد تدويره بمعدل 55 ألف طن سنوياً في المرحلة الأولى، ومن المتوقع بدء الإنتاج في بداية النصف الثاني من العام 2025، والوصول إلى القدرة الإنتاجية الكاملة في الربع الأول من 2026.

استحوذت الإمارات العالمية للألمنيوم على حصة تبلغ 80% من شركة سبيكترو ألويز في سبتمبر 2024. وساهت عملية الاستحواذ في تسريع وتيرة خطة الشركة للتوسع في مجال إعادة تدوير الألمنيوم على مستوى العالم وتعزيز أعمالها في الولايات المتحدة، التي تعد واحدة من أكبر أسواق الإمارات العالمية للألمنيوم في العالم.

وتعد سبيكترو ألويز من الشركات الرائدة في إنتاج الألمنيوم الثانوي، وتتخذ من مدينة روزماونت بولاية مينيسوتا مقراً لها. وتنتج الشركة حوالي 110 ألف طن من سبائك الألمنيوم سنوياً، وقد بدأت الشركة مشروع التوسعة في العام 2024.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يمثل الانتهاء من مرحلة أعمال الإنشاءات إنجازاً بارزاً لمشروع التوسعة الذي يهدف لزيادة إنتاج شركة سبيكترو ألويز من الألمنيوم المُعاد تدويره، وخطوة مهمة في إطار خطتنا الطموحة لتعزيز أعمال الإمارات العالمية للألمنيوم في إعادة تدوير الألمنيوم في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد واحدة من أكبر الأسواق العالمية لشركتنا".

من جانبه، قال لوك بالن، رئيس شركة سبيكترو ألويز: "ستؤدي هذه الزيادة في قدرتنا الإنتاجية وإمكانياتنا إلى تعزيز دور سبيكترو ألويز القوي في تسريع وتيرة إعادة التدوير في ولاية مينيسوتا، وتلبية متطلبات شركات التصنيع التي تلتزم بمعايير الاستدامة، ودعم الاقتصاد الدائري".

وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره في العالم، ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة إلى 7.6 مليون طن سنوياً بحلول عام 2033 وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة والمتخصصة في أبحاث وبيانات الشركات.

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