مسقط: حصلت شركة عمان للاستثمارات و التمويل (OIFC) خدمة على ترخيص البنك المركزي العماني للعمل كمزود لخدمات المدفوعات بالسلطنة، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي تتحلى بها خدمة كإحدى أكثر قنوات الدفع الاليكتروني موثوقية بالسلطنة، وستتمكن خدمة بموجب هذا الترخيص من إضافة منتجات دفع رقمية مبتكرة لبيئة الأعمال بالسلطنة، ومن ضمنها اطلاق محفظة خدمة الإليكترونية، التي ستشكل خيار دفع اضافي لعملائها الراغبين في تعزيز تجربة الدفع الاليكتروني الخاصة بهم، عوضا عن البدائل التقليدية المتمثلة حاليا في الدفع النقدي او الدفع بالبطاقات البنكية او التحويلات البنكية.

و تعليقًا على هذا الحدث الهام في مسيرة خدمة الرقمية، قال الفاضل سعيد بن أحمد صفرار ، الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات و التمويل ( خدمة ) : "فخورون جدا بحصولنا على هذا الترخيص من البنك المركزي العماني للعمل كمزود لخدمات المدفوعات بالسلطنة، فهذه الخطوة تعكس اهتمامنا وجهودنا لتعزيز تجربة العملاء لدينا، وخلق قنوات دفع اليكترونية تتماشى مع التحولات الجذرية والمتسارعة في قطاع الأعمال بالسلطنة، ونوجه شكرنا وتقديرنا للبنك المركزي العماني على هذه الثقة وإننا على يقين من أن الشركة لن تألوا جهدا في الاستمرار في خلق فرص ابتكارية تعزز من تجربة الدفع الرقمي بشكل آمن وسلس وسريع مع تقليل الجهود والتكلفة على الاطراف ذات العلاقة وبصفة خاصة عملائنا الكرام " .

الجدير بالذكر ان هذا الترخيص سيمكن خدمة من إطلاق محفظتها الالكترونية، حيث أنها بصدد تدشين المحفظة قريبا بعد الانتهاء من بعض الاجراءات اللازمة في هذا الصدد، علما بأنها أنهت متطلبات تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمحفظة والتي ستكون بمسمى (Khedmah Pay). ومما لا شك فيه بأن هذه الخطوة ستشكل خيارا رائدا ومبتكرا لكافة العملاء وبصفة خاصة الشريحة التي ليس لديها حسابات بنكية، حيث ستمكنهم هذه الطريقة من انجاز مدفوعاتهم اليكترونيا دون الحاجة للدفع النقدي، كما انها تشكل خيارا مبتكرا للتخطيط و للتحكم في المدفوعات ومتابعتها اولا بأول، وستقوم الشركة خلال الفترة القادمة بشرح الخطوات اللازمة للتسجيل في المحفظة وآلية العمل المتبعة بها.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي العماني قد قام بجهود بارزة في دعم التحول للدفع الرقمي ، عبر تبنّي إستراتيجيات متنوعة في السنوات الأخيرة، بهدف دعم الانتقال من المعاملات التي تعتمد على النقد إلى آليات الدفع الرقمي. وفقًا لتقرير البنك المركزي العماني السنوي لعام 2022، تمت إدارة الزيادة في الطلب على أنظمة الدفع والتسوية (PSS) والاستخدام المتزايد للدفع الرقمي بسهولة من خلال البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسوية في سلطنة عُمان. و يواصل البنك المركزي بذل جهود حثيثة لتعزيز و تحسين البنية التحتية لضمان توفير خدمات دفع آمنة و موثوقة و تتسم بالسرعة و السهولة.

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