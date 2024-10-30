تخطط شركة " بلاك لين " لإطلاق أسطول من السيارات الكهربائية وخلق فرص عمل محلية. وستبدأ عملية الإطلاق في الرياض، تليها جدة، مع خطط للتوسع في جميع أنحاء المملكة .

بلاك لين لإطلاق أسطول من السيارات الكهربائية وخلق فرص عمل محلية. وستبدأ عملية الإطلاق في الرياض، تليها جدة، مع خطط للتوسع في جميع أنحاء المملكة ستقوم شركة "بلاك لين" بإنشاء أكاديمية لتدريب السائقين في المملكة لضمان جودة الخدمة على أفضل مستوى في هذه الفئة.

لعبت (تسارُع) دوراً فعّالاً في ربط "بلاك لين" بأصحاب الأعمال والمختصين المحليين في جميع أنحاء المملكة.

الرياض: أعلنت شركة "تسارُع لاستثمارات التنقل (تسارُع)"، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عن استثمارها في شركة "بلاك لين". وجاء ذلك على هامش انعقاد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثامنة (FII8) بالرياض. وسيسهم هذا الاستثمار في تمكين شركة "بلاك لين" من تسريع إنشاء وتوسيع نشاطها في السوق السعودي، مما يمثل فصلاً جديداً في خدمات النقل المستدام في المملكة.

وتأسست شركة بلاك لين عام 2011 في ألمانيا، وقامت بإعادة تعريف خدمات التنقل من خلال ربط المسافرين بشبكة عالمية من السائقين المحترفين. واليوم، تفتخر بلاك لين بفريق متميّز يضم أكثر من 300 موظف في 50 دولة حول العالم وحائز على جوائز مرموقة، مع مراكز تشغيلية في كل من ألمانيا، وسنغافورة، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويؤكد استثمار شركة تسارُع في بلاك لين تفاني الطرفين في تعزيز حلول النقل المستدامة، والصديقة للبيئة في جميع أنحاء المملكة. وكجزء من هذه المبادرة، تدعم شركة بلاك لين الأهداف البيئية الشاملة في المملكة، وذلك من خلال التزامها باستخدام المركبات الكهربائية في أعمالها.

وسيتم إطلاق خدمات شركة بلاك لين في الرياض، وتليها جدة، وتخطط للتوسع في المزيد من المدن. وستقوم بلاك لين بإنشاء أكاديمية لتدريب السائقين في المملكة لضمان جودة خدماتها على مستوى عالمي. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق فرص وظائف جديدة، وتعزيز التنوع الاقتصادي.

وقال مايكل مولر الرئيس التنفيذي لشركة تسارُع في تصريح بهذه المناسبة: "إن الاستثمار في شركة بلاك لين يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في التزامنا بتوفير حلول التنقل المستدامة في المملكة. ونحن في تسارُع نؤمن بالاستثمار في مستقبل التنقل. وإن النهج المبتكر لشركة بلاك لين ينسجم بشكل متناغم مع رؤيتنا الهادفة إلى إيجاد حلول تنقل أكثر استدامةً ووعياً بالبيئة في المملكة. ونحن متحمسون لدعم خطط بلاك لين للتوسع في المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي سيحدثه هذا التعاون في السوق السعودي".

ومن جانبه، قال الدكتور يينز وولتورف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة بلاك لين: "تتيح لنا هذه الشراكة مع شركة تسارُع تقديم خدمات تنقل متميّزة مع سائق خاص في المملكة، وتعزيز حلول التنقل مع التركيز على تحقيق الاستدامة والتميّز في الخدمة. ونحن نتطلع إلى المساهمة في دعم النمو والتطور المتنامي للمملكة".

إلى جانب الدعم المالي، لعبت تسارُع دوراً فعّالاً في ربط شركة بلاك لين بأصحاب الأعمال والمختصين المحليين في جميع أنحاء المملكة. وباعتبارها بوابة إلى المملكة تتكامل جهود تسارُع مع النظام البيئي المحلي، وتربط الشركاء مع كيانات أخرى في مختلف القطاعات. وتشارك الشركة حالياً في مناقشات مع شركات محلية وشركات صندوق الاستثمارات العامة، مما يعزز المزيد من فرص التعاون والنمو.

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