الدوحة- أعلنت شركة استثمار القابضة عن تغيير العلامة التجارية لشركتها التابعة إليغانسيا للرعاية الصحية Elegancia Healthcare، إلى أبيكس هيلث Apex Health. يجدد هذا التغيير التزام شركة استثمار القابضة بتنمية استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية ودفع نموها إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانة أبيكس هيلث Apex Health كشريك عالمي رائد في مجال الرعاية الصحية.

تلتزم شركة أبيكس هيلث Apex Health، المعروفة سابقًا باسم إليغانسيا للرعاية الصحية Elegancia Healthcare، بتطوير وتشغيل مرافق الرعاية الصحية التي تقدم رعاية استثنائية للمرضى من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والتعاون مع المؤسسات الطبية العالمية ودمج التقنيات المتطورة. ومن خلال التركيز على إنشاء أنظمة رائدة للرعاية الصحية، تهدف أبيكس هيلث Apex Health إلى المساهمة في الازدهار الاقتصادي ورفع مستوى الرعاية الصحية في جميع المناطق التي تعمل فيها.

حاليًا، تدير أبيكس هيلث Apex Health، وهي إحدى الشركات التابعة لاستثمار القابضة، مجموعة من مشروعات الرعاية الصحية تضم 6 مستشفيات تعمل في 3 دول تشمل قطر والجزائر والعراق بالإضافة إلى 6 مشاريع أخرى مستقبلية في آسيا وأفريقيا.

ومن خلال الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، تلعب أبيكس هيلث Apex Health دورًا محورياً في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.

يسهم تغيير العلامة التجارية إلى أبيكس هيلث Apex Health، في تعزيز مكانة الشركة كلاعب رئيسي في المشهد الصحي الإقليمي والعالمي، كما يتماشى مع رؤية استثمار القابضة في خلق مستقبل أكثر إشراقًا من قطر إلى العالم ومهمتها التي تتمثل في إضافة قيمة لمساهميها.

وقد تم اختيار الاسم الجديد والذي يرمز إلى قمة الجبل من وحي رؤية الشركة وخطتها لاعتلاء قمة مشهد الرعاية الصحية من ناحية الالتزام بأعلى المعايير المهنية.

تتعاون الشركة مع شركاء دوليين مرموقين في مجال الرعاية الطبية من خلال محفظتها التي تشمل: مستشفى ذا فيو The View بالتعاون مع Cedars-Sinai، والمستشفى الكوري بالتعاون مع مركز آسان ASAN الطبي، ومجموعة JK الطبية، ومستشفى لايم تري للأسنان Limetree Dental ومستشفى AHNKANG، هذا فضلاً عن مستشفى الإمام الحسن المجتبى التعليمي في كربلاء- العراق، ومستشفى الناصرية التعليمي في محافظة ذي قار- العراق، والمستشفى الجزائري القطري الألماني الذي سيتم افتتاحه في 2026.

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