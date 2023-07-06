انطلاقًا من كونها قوة صناعية رائدة في قطاع الصلب والحديد ، تلعب مجموعة جندال دورًا بارزًا في قطاع تصنيع الصلب على المستوى العالمي. أما على الصعيد المحلي، فهي تضطلع بالقيام بالعديد من الاستثمارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي ودعم انتقال البلاد إلى الاقتصاد الأخضر. ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع أهداف رؤية عمان 2040 المتمثلة في تقليل اعتماد السلطنة على قطاعي النفط والغاز مع التنويع الاقتصادي المرتكز على أنشطة التصنيع غير القائمة على هذين المصدرين، فقد حققت الشركة إنجازات بارزة على هذا الصعيد. وتأتي هذه الاستثمارات تحت مظلة شركة فولكان العالمية القابضة وتشمل شركة جندال شديد للحديد والصلب، وشركة حديد صحار ، ومصنع فولكان للتكوير في صحار، إلى جانب شركة فولكن للحديد الأخضر في الدقم.

وتواصل شركة جندال شديد للحديد والصلب، وهي أكبر منتج للحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي، تعزيز مكانتها كمحفز للتنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان. وقد قامت الشركة بزيادة قدرتها الانتاجية لتبلغ 2.4 مليون طن متري سنويًا. ومع الإعلان عن المشاريع الجديدة في صحار بين عامي 2023 و 2024 للمجموعة، سيتجاوز إجمالي استثمارات فولكن في المنطقة 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد التزامها بتوفير القيمة المحلية المضافة وخلق فرص وظيفية جديدة وكذلك سيعمل على خفض تدفق العملات الاجنبية.

بالإضافة إلى شركة جندال شديد للحديد والصلب و فولكن للحديد الاخضر ، تشارك المجموعة بنشاط في مشاريع أخرى في قطاع الصلب العُماني من خلال تنفيذ استراتيجية التكامل مع السوق، حيث تعمل الشركة على تطوير مصنع لحبيبات الصلب في صحار مجهز بأحدث التقنيات العالمية وباستطاعة 6 ملايين طن سنويًا، حيث تعمل الشركة حالياً على وضع البنية الأساسية للمصنع المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2024. علاوة على ذلك، يتضمن المصنع فرن القوس المغمور بانتاجية 48,000 طن متري من سبائك الحديد، الأمر الذي يشكل قيمة مضافة للسوق المحلي.

وفي تعليقه على استراتيجية القيمة المحلية المضافة للشركة، صرح الفاضل هارشا شيتي، الرئيس التنفيذي لجندال شديد للحديد والصلب قائلاً: "منذ بدء عملياتها في سلطنة عُمان في عام 2010، واكبت الشركة مسيرة التنمية الشاملة في البلاد وأثبتت نفسها كشريك موثوق به ومساهم فاعل في هذه المسيرة. ومع بدء تشغيل المشاريع الجديدة المقترحة التي يتم العمل عليها حاليا، ستساهم الشركة في رفد الاقتصاد الوطني والمشاركة في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040". وأضاف قائلاً: "نحن نعمل على مواءمة أهدافنا للقيمة المحلية المضافة مع الأولويات الوطنية، بصرف النظر عن الاستثمارات المتواصلة في الأصول والتكنولوجيا. وتشتمل هذه الأهداف على سلسلة من المبادرات والتي تتضمن توفير فرص العمل والأعمال، ودعم القوى العاملة الماهرة، ودعم الصناعات المحلية. إن شركة جندال شديد للحديد والصلب تدفعها قيم الابتكار والتفكير التقدمي، الأمر الذي ينعكس على كيفية قيامنا بدورنا في إنشاء منظومة محلية متكاملة أكثر استدامة".

وتعد برامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بشركة جندال شديد للحديد والصلب مكملة لهذه المبادرات، حيث أظهرت الشركة من خلال حملة "ستيل أوف عُمان" دعمها لشغف سلطنة عُمان وشعبها بكرة القدم ومكانتها في ساحة كرة القدم العالمية. وأثمرت شراكة جندال شديد مع الاتحاد العماني لكرة القدم وأكاديمية علي الحبسي لكرة القدم إلى إنشاء تسعة مراكز لتدريب لكرة القدم للفئة تحت 14 سنة، والمساهمة في تعزيز تنمية المواهب الشابة. وتستهدف سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية المتعلقة بتنمية الشباب، وشراكات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وممارسات بناء المنازل الآمنة. وتتمتع الشركة بسجل استثنائي في تصنيع الحديد والصلب وقيمها التي تركز على تنمية المجتمع، حيث تواصل دفع تقدم سلطنة عُمان وقدرتها التنافسية على الساحة العالمية.

كما خصصت المجموعة مبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لتطوير مشروع ضخم للصلب الأخضر في سلطنة عُمان، حيث سيتم إنشاء المشروع، المعروف باسم فولكن للحديد الاخضر، في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والذي سيضم مصنع لإنتاج الحديد والصلب باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية تقدر 5 ملايين طن متري سنويًا وهو ما يجعله أحد أكبر المنشآت لإنتاج الحديد الأخضر على مستوى العالم. وتمثل هذه المبادرة خطوة بارزة لمكافحة تغير المناخ وإنتاج الفولاذ الأخضر على نطاق واسع، حيث تعمل المجموعة مع شركاء رائدين للاستفادة من الطاقة المتجددة في عملياتها للحد من بصمتها الكربونية.

علاوة على ذلك، تستثمر المجموعة في مصنع تجريبي لاحتجاز الكربون في منشأة جندال شديد للحديد والصلب في صحار، حيث من المتوقع اكتمال المنشأة بحلول نهاية عام 2023، وبقدرة قصوى على التقاط 7 أطنان من ثاني أكسيد الكربون يوميًا على نطاق تجريبي. وتُظهر هذه المبادرة التزام المجموعة بالمحافظة على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون ضمن ممارساتها التشغيلية.

هذا واستحوذت المجموعة مؤخرًا على مصنع حديد صحار في ولاية صحار والذي يُعد من كبار منتجي الجيل الجديد من قضبان حديد التسليح عالية القوة والجودة في السلطنة، حيث يملك المصنع الذي يقع بجانب ميناء صحار، أفران خاصة بتحكم أوتوماتيكي، حيث تصل طاقة المصنع إلى 500,000 طن سنويًا من منتجات الصلب عالية الجودة، بأقطار تبدأ من 8 مم وتصل إلى 32 مم من حديد التسليح. هذا وكان المصنع قيد الإغلاق منذ 3 سنوات، وبعد عملية الاستحواذ، تم إعادة افتتاحه مما ساهم في توفير اكثر من 150 فرصة عمل للمواطنين في المنطقة.

من خلال هذه الاستثمارات الاستراتيجية، تتخذ شركة فولكن للاستثمارات ومجموعة جندال للحديد مكانة رائدة لتعزيز صناعة الحديد والصلب في سلطنة عُمان ودفع النمو الاقتصادي والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة للبلاد.

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