ساهمت المبادرات والجهود التي بذلتها الحكومة للحد من تفشي الجائحة، وتخفيف القيود المفروضة على أداء مناسك الحج والعمرة إلى زيادة كبيرة في عدد الحجاج والمعتمرين

بلغت إيرادات الشركة 391 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2022، أي ما يعادل نمواً بأكثر من 3 أضعاف على أساس سنوي

تواصل الشركة زخم نمو إجمالي الربح مدفوعاً بتنفيذ خطة التحول الاستراتيجي للشركة

الشركة تترقب توسيع مصادر إيراداتها من خلال مراكز التسوق التي افتتحتها مؤخراً والفنادق التي ستفتتحها قريباً

مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة جبل عمر للتطوير ("الشركة") (تداول: 4250)، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية والمطور الرائد لمشروع "جبل عمر" المجاور للحرم المكي والمتعدد الاستخدامات، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والستة أشهر الأولى المنتهية في 31 يونيو 2022.

أبرز النتائج المالية

نسبة التغيير السنوي ألف ريال (ما لم يُذكر غير ذلك) النصف الأول 2022 النصف الأول 2021 نسبة التغيير (%) الإيرادات 391,292 98,858 295.8% إجمالي الربح / الخسارة 71,511 (135,198) 152.9% الربح / الخسارة التشغيلية (31,113) (364,975) 91.5% التكاليف المالية (283,559) (373,557) (24.1%) صافي الربح / الخسارة (311,086) (74,883) (315.4%) صافي الأرباح من العمليات الاعتيادية (باستثناء مكاسب بقيمة 662,179,000 ريال سعودي من بيع أراضي محجوزة في الربع الثاني من 2021) (311,086) (737,062) 57.8%

ألف ريال (ما لم يُذكر غير ذلك) الربع الثاني 2022 الربع الثاني 2021 نسبة التغيير (%) الربع الأول 2022 نسبة التغيير (%) الإيرادات 281,645 77,285 264.4% 109,647 156.9% إجمالي الربح / الخسارة 97,249 (46,752) 308.0% (25,738) 477.8% الربح / الخسارة التشغيلية 41,112 (227,407) 118.1% (72,225) 156.9% التكاليف المالية (171,529) (163,796) 4.7% (112,030) 53.1% صافي الربح / الخسارة (128,624) 270,570 (147.4%) (182,462) 29.5% صافي الأرباح من العمليات الاعتيادية (باستثناء مكاسب بقيمة 662,179,000 ريال سعودي من بيع أراضي محجوزة في الربع الثاني من 2021) (128,624) (391,609) 67.2% - -

ارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو أربعة أضعاف لتصل إلى 391.3 مليون ريال سعودي، مدفوعةً بالأداء القوي لمحفظة الشركة من أصول الضيافة، وتحسن نسب الإشغال، وزيادة الإقبال على عقارات التجزئة نتيجة الانتعاش القوي في أعداد الزوار الناجم مع تعافي قطاع العمرة. ارتفعت إيرادات أصول الضيافة في النصف الأول من عام 2022 بواقع 287% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع نسب الإشغال ومتوسط السعر اليومي ارتفعت إيرادات محفظة أصول التجزئة في النصف الأول من عام 2022 بواقع 326% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 نتيجة اعتماد الشركة مبادرات زيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى وزيادة أعداد الزوار

ساهمت المبادرات والجهود التي بذلتها الحكومة للحد من تفشي الجائحة، وتخفيف القيود المفروضة على أنشطة الحج والعمرة إلى زيادة كبيرة في عدد الحجاج والمعتمرين منذ بداية العام الحالي.

ارتفع إجمالي الربح خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 152.9 ٪ على أساس سنوي إلى 71.5 مليون ريال سعودي، مقارنة مع خسائر بقيمة 135.2 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات، وإجراءات ضبط التكاليف، وتحسين الكفاءة، والتي جاءت جميعها نتيجة استراتيجية التحول الشامل للشركة.

٪ على أساس سنوي إلى 71.5 مليون ريال سعودي، مقارنة مع خسائر بقيمة 135.2 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات، وإجراءات ضبط التكاليف، وتحسين الكفاءة، والتي جاءت جميعها نتيجة استراتيجية التحول الشامل للشركة. انخفضت الخسائر التشغيلية بنسبة كبيرة بلغت 91.5٪ لتصل إلى 31.1 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2022، مقارنة مع 365.0 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2021. ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى تحسن الأداء التشغيلي نتيجة للمبادرات المختلفة التي أطلقتها الشركة عام 2021.

انخفضت التكاليف المالية بنسبة 24.1٪ على أساس سنوي إلى 283.6 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع 373.6 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2021، مدفوعةً بالنتائج الإيجابية للمبادرات ضمن خطة تحسين هيكل رأس مال الشركة.

وعلى صعيد العمليات العادية (باستثناء مكاسب صافية من بيع أراضٍ بقيمة 662 مليون ريال سعودي في الربع الثاني 2021)، قلّصت الشركة صافي الخسارة خلال النصف الأول والربع الثاني من عام 2022 مقابل الفترات المماثلة في عام 2021.

تمتلك الشركة قاعدة كبيرة من الأصول التي تتكون في معظمها من أراضي مجهزة بالبنية التحتية اللازمة وموزعة ضمن مواقع استراتيجية فريدة. وبلغ إجمالي قيمة الأصول 27.1 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022، من دون تغيير كبير عن 31 مارس 2022.

وبلغ النقد والمكافئ النقدي 296.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022، بزيادة قدرها 58.3٪ مقارنة مع 187.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2022.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال خالد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير:"حقق قطاع الحج والعمرة مستويات فاقت التوقعات منذ بداية عام 2022، الأمر الذي ساهم في دعم الأداء القوي للشركة. كما عادت مستويات الإشغال في محفظة أصولنا من الفنادق إلى مستويات مماثلة تقريباً لما كانت عليه قبل الجائحة، وشهدت أعداد زوار مراكزنا التجارية انتعاشاً قوياً. ونتوقع أن تستمر هذه المستويات بنفس الزخم حتى نهاية العام نتيجة الإقبال الكبير محلياً وعالمياً من الحجاج والمعتمرين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة.

ونواصل المضي قدماً في تنفيذ خطة التحول الشاملة على مستوى الشركة، وما تزال النتائج الإيجابية لهذه الخطة تنعكس على أدائنا المالي. ويشهد إجمالي الأرباح بمافيها التشغيلية تحسناً ملحوظاً بفضل إجراءات ضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، كما نواصل قطف ثمار خطة تحسين هيكل رأس المال التي اعتمدتها الشركة. وبالمقارنة مع العامين الماضيين، أصبحت ميزانيتنا العمومية أكثر قوة، ونجحنا في تحقيق مركز مالي أكثر استدامة للشركة.

وبالنظر إلى المستقبل، نترقب توسيع مصادر إيراداتنا من خلال مراكز التسوق التي افتتحناها مؤخراً والفنادق التي ستفتتحها قريباً. كما يبقى تركيزنا منصباً على إحراز تقدم كبير في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمراحل 2 و3 و4 من المشروع وفقاً للجدول الزمني المقرر. وبالإضافة إلى ذلك، سنواظب على تحسين أصولنا التشغيلية، وخفض المديونية في ميزانيتنا العمومية، وتحسين هيكل رأس مال الشركة. وستعقد للجمعية العامة غير العادية للشركة قريباً اجتماعاً للتصويت على صفقة تحويل الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم عادية في الشركة. وفي حال صوّت مساهمو الشركة بالإيجاب على إتمام الصفقة، سيسهم ذلك في تغيير مجرى الأمور لصالحنا، وسنكون حينها على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا على المديين القريب والمتوسط".

أبرز تطورات الشركة

استمرار تنفيذ خطة التحوّل الاستراتيجي للشركة

حصلت جبل عمر للتطوير على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل جميع الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم عادية في الشركة، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستجتمع في 25 أغسطس الجاري للتصويت على الصفقة. وعند اكتمال الصفقة، سيتم إصدار 225،134،162 سهم عادي جديد لصالح مالكي وحدات في الصندوق، باستثناء الشركة بصفتها مالك وحدات. وسيتم تحويل 5،301،201،080 ريال سعودي من الديون المستحقة على الشركة إلى حقوق ملكية. وستُحدد القيمة الإجمالية للصفقة بناءً على سعر إغلاق أسهم الشركة في آخر يوم تداول قبل تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وفي حال الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، من المتوقع إصدار أسهم صندوق الإنماء الجديدة وتحويل الأصول إلى جبل عمر للتطوير خلال الربع الثالث من عام 2022.

تنفيذ الأعمال الإنشائية في المراحل 2، و3، و4 من المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد

تواصل شركة جبل عمر للتطوير المضي قدماً وبخطوات متسارعة في تنفيذ وتسليم مشروعها وفقاً لأولوياتها الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، أحرزت الشركة خلال العامين الماضيين جُملة من التحسينات والتطورات، بما في ذلك زيادة مستويات الشفافية في التكاليف وتواريخ إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة المؤسسية الشاملة على مستوى فرق إدارة المشاريع التي تستهدف تحسين كفاءة عمليات الشركة.

اكتملت المرحلة الثانية بنسبة 85.82٪ ومن المتوقع أن تنتهي من البناء في الربع الرابع من عام 2022

اكتملت المرحلة الثالثة بنسبة 90.52٪ ومن المتوقع أن تنتهي من البناء في الربع الأول من عام 2023

سيتم استئناف أعمال البناء في المرحلة الرابعة في الربع الثالث من عام 2022: اكتمل 63٪ في الوقت الحالي

تحقيق مكاسب في الإيرادات بالتزامن مع تعافي قطاع الحج والعمرة

تتوقع شركة جبل عمر للتطوير الاستمرار في تحقيق مكاسب على مستوى الإيرادات، استكمالاً للزخم الإيجابي خلال فترة الستة أشهر الماضية بالتزامن مع رفع قيود الإغلاق والحركة المترتبة على الوباء، بجانب زيادة معدلات المسافرين وغير ذلك من المبادرات الحكومية المبذولة للسيطرة على تفشي الجائحة الدولية.

وتتوقع الشركة الاستفادة من التعافي القوي في أعداد الزوّار خلال العام الجاري، وتحديداً موسم الحج القادم. وقد شهدت الشركة بالفعل حالة من التعافي على مستوى القطاع، بعدما رحبت المملكة العربية السعودية بأكثر من 6.6 معتمر لأداء شعائر العمرة خلال شهر رمضان المبارك 2022، وما يقرب من مليون حاج بين 7 و12 يوليو خلال موسم الحج. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تم إصدار أكثر من 23 مليون تصريح عمرة منذ بداية الموسم، مما يُعد أمراً مُشجعاً ومؤشراً إيجابياً وقوياً خلال الفترة المتبقية من العام 2022.

محفظة متنامية من الأصول التشغيلية

تتكون محفظة الأصول الفندقية لشركة جبل عمر للتطوير من 6 فنادق عاملة، ومن المتوقع أن يُضاف إليها فندقين جديدين في خلال الفترات القادمة، مما سيضيف إلى المجموعة مزيداً من زخم النمو. وعلى صعيد محفظة أصول التجزئة، تُجري الشركة حالياً مفاوضات مفتوحة مع عدد من علامات التجزئة المعروفة لتأجير مساحات التجزئة التي افتتحتها الشركة مؤخراً في المرحلة الثانية سوق الخليل 3 و المرحلة الثالثة سوق بوابة مكة.

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