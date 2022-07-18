- تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة طلبات في الإمارات لتجربة الدراجات الكهربائية من موتوبوي في خدمات التوصيل في دبي.

- تحقيق شراكة مع أكثر من 30 شريكاً عبر ست قطاعات في دبي وسيتم توسيع أسطول موتوبوي إلى أكثر من 80 مركبة لتسهيل الطلب المتزايد على خدمات التوصيل المستدامة.

- يمكن للشركاء والزبائن المحتملين الاستفادة من أول خمس عمليات تسليم مجانًا عند استخدام خدمات التوصيل المستدامة من موتوبوي.

الإمارات العربية المتحدة: تشهد شركة موتوبوي لخدمات التوصيل (موتوبوي) نمواً سريعاً وازدياداً كبيراً على طلبات خدمات التوصيل المستدامة، مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على شراكاتها فحصلت موتوبوي حتى الآن على 30 شريكاً في دبي، ضمن ستة قطاعات مختلفة تشمل المأكولات والمشروبات، التسوق الإلكتروني، البناء، الخدمات اللوجستية، تجارة التجزئة الفاخرة، والسفر والنقل.

وقد قامت موتوبوي بتوقيع مذكرة تفاهم مع طلبات الإمارات، لمرحلة تجريبية مدتها شهر، بهدف تقديم خدمات توصيل مستدامة عند الطلب في جميع أنحاء دبي، حيث تسعى منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة إقليمياً "طلبات" لإيجاد حلول صديقة للبيئة لعمليات التسليم والتوصيل.

تتيح شركة موتوبوي لعشاق الطعام إمكانية الحصول على طلبهم بالسرعة والطريقة الآمنة المطلوبة، حيث تقدم خدمات التوصيل المستدامة لمجموعة من منافذ الطعام في دبي، أما بالنسبة للخدمات اللوجستية، تقدم موتوبوي هذه الخدمات، حيث تتيح للشركات والمؤسسات التي تسعى للحصول على خدمات احترافية من الاستفادة من جميع الخدمات المتعلقة بتصديق المستندات والترجمة وخدمات التصديق من وزارة الخارجية. كما تؤمن موتوبوي لعشاق الفن والطلاب إمكانية حصولهم على أدواتهم والقرطاسية الشخصية الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، دخلت موتوبوي في قطاع البناء، لتلبي جميع احتياجات التوصيل والتسليم في دبي.

بالإضافة لكل ما سبق، يمكن للشركاء والزبائن المحتملين الاستفادة من أول خمس عمليات تسليم مجاناً عند استخدام خدمات التوصيل المستدامة من موتوبوي.

تتمتع موتوبوي بكونها المزود الأول والوحيد لخدمات التوصيل عبر الدراجات الكهربائية المُعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أصبحت موتوبوي المزود المفضل لحلول التوصيل في دبي منذ إطلاق خدماتها في مايو 2022. وستزيد موتوبوي من توسيع أسطولها بإضافة 50 سيارة كهربائية في المستقبل بما يتماشى مع هدفها على المدى الطويل في تحقيق انبعاثات كربونية صفرية.

يقول فريد دلال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موتوبوي: "مع ارتفاع أسعار الوقود، تبحث المطاعم والشركات والأفراد عن بدائل منخفضة التكاليف ومستدامة لتخديم متطلبات التوصيل الخاصة بهم، بينما يتعين على مقدمي خدمات التوصيل الآخرين إمّا تحمّل أعباء الأسعار المرتفعة أو فرضها على العميل. موتوبوي هي شركة لخدمات التوصيل المستدامة هدفها الأساسي تحويل كافة خدمات التوصيل بالاعتماد بشكل كامل على الدراجات الكهربائية وبأسعار مقبولة. نحن ممتنون للاستجابة التي تلقتها موتوبوي منذ إطلاقها في دبي، وإن شراكتنا مع طلبات الإمارات تسلط الضوء على الاتجاه المتحول نحو التسليم المستدام كما أود أن أشكر فريق طلبات الإمارات على ثقتهم بنا، ونتطلع إلى الاستمرار اتجاه أفضل الممارسات المستدامة ونرحب بانضمام المزيد من الشركاء إلى محفظة موتبوي".

ارتفعت أسعار البنزين عالمياً بنسبة 74٪، لتصل إلى أعلى مستوى لها حيث بلغ سعر اللتر الواحد 4.63 درهماً إماراتياً للسوبر 98 وَ 4.52 درهماً إماراتياً للخاص 95، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعاً أكبراً في الأشهر المقبلة. ونظراً لأن الشركات والأفراد يبحثون عن بدائل معقولة، تقدم موتوبوي حلاً بديلاً لقطاع خدمات التوصيل في دبي، ويعمل أيضاً كحل صديق للبيئة.

الجدير بالذكر أن رغبة السائقين بانضمامهم لعائلة موتوبوي ارتفعت بشكل ملحوظ، يعود ذلك للنهج المتبع من قبل موتوبوي والتسهيلات التي تقدمها للموظفين. حيث تؤمن لهم دخلاً ثابتاً وتأشيرة وتأميناً طبياً وأوقات عمل مرنة تتكون من العمل بدوام كامل وبدوام جزئي، بالإضافة لتمكين السائقين من حصولهم على دخل مستمر وتحسين تكلفة المعيشة في مدينة سريعة الخطى مثل دبي.

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نبذة عن موتوبوي:

تأسّست موتوبوي على يد المؤسس والرئيس التنفيذي فريد فواز دلال في ديسمبر 2021 بهدف إرساء مفهوم مبتكر وجديد للخدمات اللوجستية وخدمات التوصيل في الإمارات العربية المتحدة. تهدف موتوبوي إلى ربط التجارة الإلكترونية والمطاعم والمكاتب بشكل مستدام ضمن شبكة من خدمات التوصيل التي تتسم بالمرونة والموثوقية والتكلفة الميسورة.

يقع المقر الرئيسي للشركة المحلية في دبي، وهي الأولى والوحيدة التي تقدم خدمات التوصيل عند الطلب في الإمارات العربية المتحدة باستخدام الدراجات الكهربائية المستدامة المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات، وذلك لتوفير حلول لوجستية شاملة تغطي شتى أنحاء دبي. دون فرض حدٍ أدنى على المسافات، تقدم موتوبوي خدمات التوصيل المبتكرة في جميع القطاعات وتلتزم بوعدها بتوصيل الطلبات والبضائع والسلع الاستهلاكية في اليوم نفسه سواء فيما بين الشركات أو ما بين الشركات والأفراد.

موتوبوي هي الشريك المثالي والموثوق لتوصيل البضائع بسرعة وبطريقة مستدامة وصديقة للبيئة عند الطلب، إذ تهدف إلى القضاء على انبعاثات الكربون على المدى الطويل باستخدام الدراجات الكهربائية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة. إضافةً إلى ذلك، تضع الشركة الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية رفاهية الموظفين وسعادتهم على رأس أولوياتها، حيث تقدم تأمينًا طبيًا ودخلًا شهريًا ثابتًا لموظفيها لدعم جهود خلق فرص العمل ضمن المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات.

وتشجيعًا لاقتصاد متوازن بين الجنسين، تسعى موتوبوي أيضًا إلى توظيف سائقات إناث لتوصيل الطلبات، ما يجعلها أول شركة متوازنة بين الجنسين تقدم حلول التوصيل في الإمارات.

والتزامًا بالأنظمة الصارمة لسلامة السائقين، تمتثل موتوبوي إلى الدليل الشامل لإدارة طلبات النقل والتوصيل في إمارة دبي الصادر عن هيئة الطرق والمواصلات والذي ينصّ على أربعة محاور رئيسية:

- تعميم اشتراطات السلامة على شركات التوصيل بالدراجات

- تدريب السائقين على القيادة من خلال المعاهد

- الرقابة والتوعية الميدانية

- تنظيم شركات المنصات والتطبيقات الذكية لإدارة طلبات التوصيل

لمزيد من المعلومات حول خدمات التوصيل في موتوبوي، يرجى زيارة: https://motoboy.ae/

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