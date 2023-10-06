ستقوم عملية التنفيذ بتحسين كفاءة الأعمال لشركات الهندسة الدقيقة من خلال دورة حياة المنتج وعملياتالشاملة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت اليوم شركة أي اف اس كلاود، وهي شركة برمجيات المؤسسات السحابية العالمية، عن انضمام شركة وهج، شركة الهندسة والتصنيع الدقيقة الأسرع نموًا في المملكة العربية السعودية في قطاعات الطيران والدفاع والنفط والغاز، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) حيث قامت شركة سبكيم باختيار أنظمة تخطيط موارد المؤسسة الخاصة بشركة أي اف اس كلاود وحلول التصنيع الدفاعي.

أن تنفيذ شركة اي اف اس كلاود للأعمال سيؤدي إلى تمكين شركة وهج من نشر حل متكامل واحد لأتمتة عمليات التصنيع الداخلية الخاصة بها، والتوسع في مناطق جديدة وتسريع رحلة التحول الرقمي.

إن وهج هي شركة تصنيع المكونات المعتمدة AS9100، وهي واحدة من قائمة حصرية للغاية من الشركات في المملكة ومتخصصة في تصنيع المكونات والتجميعات عالية الدقة لصناعات الطيران والدفاع، وسيساعد حل اي اف اس كلاود على تعزيز قدراتها التشغيلية مما يتيح التحكم الشامل والكفاءة والتسليم.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الحل لشركة وهج رؤية في الوقت الفعلي لسلسلة التوريد الخاصة بها، مما يؤدي إلى تحسينات مستمرة قائمة على المعرفة.

قال المهندس هشام الرباح، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج)، إن المملكة العربية السعودية لديها رؤية طموحة وهي رؤية 2030 ، ومن الضروري بالنسبة لنا أن نساهم في هذه الرؤية التحويلية، ونحن نتفهم الحاجة إلى تعزيز عملياتنا لتمكيننا من أن نكون أكثر كفاءة وامتثالً في عمليات التسليم التي نقوم بها. ونظرًا إلى أن شركة اي اف اس كلاود تعتمد على منصة متكاملة، فإنها تمنحنا أيضًا المرونة لتوسيع أعمالنا لتشمل مجالات جديدة.

وقال محمود خان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة أي اف اس: “باستخدام حلول تخطيط موارد المؤسسة الخاصة بشركة اي اف اس كلاود وحلول التصنيع الدفاعية الرائدة، ستتمكن شركة وهج من تعزيز عملياتها الحالية وتبسيط عملياتها اليومية المعقدة. ولن يؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في مجال التصنيع فحسب، بل سيزودهم أيضًا برؤى قيمة من شأنها أن تسترشد بالنمو المستقبلي. ونحن على ثقة من أنه من خلال تنفيذ اي اف اس كلاود، سندعم رؤية وهج لتصبح كيانًا صناعيًا رائدًا وشركة مهيمنة في القطاع الخاص.

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نبذة عن وهج

تأسست شركة وهج في عام 2013، وتقع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، المملكة العربية السعودية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، وهي شركة مساهمة سعودية عامة، وتعد سبكيم ثالث أكبر منتج للبتروكيماويات مع القيمة السوقية 25 مليار ريال سعودي. تتمثل مهمة شركة وهج في أن تصبح كياًنا صناعيًا رائدًا وشركة القطاع الخاص المهيمنة في المملكة العربية السعودية مع التركيز بشكل أساسي على صناعة الدفاع والفضاء والنفط والغاز.

شهادات الجودة:

حصلت وهج، في إطار التزامها بالتمسك بالمعايير العالية في جميع عملياتها التشغيلية، على الشهادات:, ISO 9001: 2015, ISO 14001, AS 9100: 2016: 2015, OHSAS 18001: 2007

قدرات المرافق:

التحكم العددي بالكمبيوتر، والهندسة العكسية وتطوير المنتجات، والمعالجة الحرارية، وتخفيف الجهد، وعلوم السطح، والتصنيع والتجميع/التركيب، وتأهيل المادة الأولى والمزيد...

لمزيد من المعلومات حول وهج ومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة www.wahaj.com.sa

حول آي إف إس

تقو م آي إف إس بتطوير وتقديم برامج المؤسسات السحابية للشركات في جميع أنحاء العالم التي تقوم بتصنيع و توزيع السلع وبناء الأصول وصيانتها وإدارة العمليات التي تركز على الخدمة. ضمن منصتنا الفردية، ترتبط منتجاتنا الخاصة بالصناعة بشكل طبيعي بنموذج بيانات واحد وتستخدم البتكار الرقمي المضمن حتى يتمكن عملائنا من تقديم أفضل ما لديهم عندما يكون الأمر مهمًا حقًا عملائهم في مومينت اوف سيرفيس. إن الخبرة الصناعية التي يتمتع بها موظفونا ونظامنا البيئي المتنامي، جنبًا إلى جنب مع الإلتزام بتقديم القيمة في كل خطوة، جعلت من آي إف إس شركة رائدة معترف بها والمورد الأكثر توصية في قطاعنا. يستخدم فريقنا المكون من 5000 موظف يوميًا قيمنا المتمثلة في السرعة والجدارة بالثقة والتعاون في كيفية دعم عملائنا الذين يزيد عددهم عن 10000+ عميل. تعرف على المزيد حول كيف يمكن لحلول برامج المؤسسات لدينا أن تساعد أعمالك اليوم على www.ifs.com