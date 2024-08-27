القاهرة: اختتمت أمس الإثنين، فعاليات بطولة أكاديميات كرة القدم، والمقامة على ملعب الصالة المغطاة مونديال التابع للشركة الشرقية إيسترن كومباني، أقيمت البطولة تحت رعاية السيد/ هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وشارك في البطولة 8 أكاديميات من القاهرة الكبرى.

يأتي ذلك في إطار جهود المسؤولية المجتمعية للشركة الشرقية إيسترن كومباني، الهادفة إلى تشجيع ممارسة النشء والشباب للرياضة، ودعم اكتشاف المواهب بكرة القدم لإمداد المنتخبات القومية بأفضل العناصر للمنافسة على البطولات القارية والدولية الكبرى.

حضر الحفل الختامي لبطولة أكاديميات كرة القدم العديد من الشخصيات البارزة في عالم الرياضة والإعلام، إلى جانب حشد كبير من أولياء أمور اللاعبين. كما حضر الحفل مجموعة من النجوم الإعلاميين والرياضيين.

ونجح فريق مونديال وجولي في إطار التوأمة المقامة بينهما، في الفوز بكأس بطولة أكاديميات كرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية وسلم السيد/ هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، الجوائز للفرق الفائزة، وكذلك الجوائز لأفضل اللاعبين في البطولة.

في هذا السياق قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني: "نولي أهمية لدعم الأنشطة الرياضية للنشء والشباب للحفاظ على الصحة واكتشاف المواهب وتطوير مستواهم في كل الرياضات، ولذا حرصنا على دعم تنظيم بطولة أكاديميات كرة القدم في إطار التوأمة المقامة تحت اسم أكاديمية مونديال وجولي لكرة الكرة بمشاركة 285 لاعبًا لمنح اللاعبين فرصة لإبراز مواهبهم واكتساب الخبرات لإعداد أبطال رياضيين للمستقبل قادرين على دعم المنتخبات القومية لتحقيق نتائج إيجابية في كبرى البطولات".

أضاف "تعتبر بطولة أكاديميات كرة القدم واحدة من الفعاليات الرياضية البارزة التي تعكس التزام الشركة الشرقية إيسترن كومباني بتنمية الرياضة والشباب، وتعزيز قيم المنافسة والروح الرياضية.

نبذة عن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2024 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.

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